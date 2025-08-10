深圳交通｜地鐵6條新線今年開通全長39.5公里　16號線二期8月竣工

近期深圳地鐵11號線二期、16號線二期有新進展。



深圳地鐵11號線二期

8月3日，在深圳地鐵11號線二期紅嶺南段項目現場，深視新聞記者看到，多台大型吊裝設備正在作業，站內主體結構已經全面完工，正加快裝修裝飾、機電安裝等工作。

記者在紅嶺南站看到，車站主色調是從傳統國畫中提取的青綠色，中部鏤空區域增加彩色「機翼」造型噴塗點綴，與天花造型的青綠色進行呼應，貼合11號線「機場線」的定位。

據介紹，紅嶺南站預計今年年底實現開通試運營，屆時與9號線紅嶺南站換乘需出站換乘。目前，11號線二期工程其他兩個站點，華強南和福星站已於2024年底建成通行。

11號線二期起自崗廈北站（不含），終至紅嶺南站，全長4.3千米，設計速度120千米/小時，設福星、華強南、紅嶺南3站3區間，其中崗廈北至華強南區間已於2024年底開通，本次開通為1站1區間全長2.3公里。



深圳地鐵建設集團5號線西延暨11號線二期項目部業主代表李冬表示，11號線延伸至紅嶺南站，加強羅湖中心區軌道快線服務；11號線與14號線貫通，完善東西向發展主軸中心間的快速通達，實現城市主次中心的快速連接。

深圳地鐵16號線二期

據了解，深圳地鐵16號線二期項目已進入開通衝刺的「最後一公里」，目前全線實體工程已全部完成，裝修及設備安裝全面收官，各項政府專項驗收已基本完成，運營已進駐，列車已開始全線跑圖測試。預計八月底完成竣工驗收。

深圳地鐵建設集團有限公司19號線項目部工程經理冶雲翔介紹，16號線二期裝修主題延續「陽光+家」設計理念，應用「一站一景」結合温暖的色彩搭配，搭建出屬於人們對家的歸屬感。

裝配式車站以科技之城為設計主題，提煉園山科技元素，融入阿波羅高新產業園理念，寓意「開往太空未來機甲之城的列車」。

地鐵16號線二期線路由16號線一期工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至園山西坑站。線路全長約9.46千米，設站8座（其中2座換乘站），全線採用地下敷設。新建西坑停車場1座。



線路建成後，將有效加強龍崗中心城與園山片區聯繫，實現東部中心「內聚外聯」，建構起園山片區「半小時生活圈」，有助於沿線市民日常通勤。同時，地鐵觸達園山風景區，為市民休閒出遊提供新的選擇。

還有4條線路今年新開通

近日，深圳市發展改革委黨組書記、主任郭子平在做客深圳廣播《民心橋》節目時透露，目前，深圳全市運營城市軌道交通線路17條共595公里。

今年深圳將新開通13號線一期北段、8號線三期、5號線西延、6號線支線二期、11號線二期紅嶺南段、16號線二期等6條線路，共39.5公里。



