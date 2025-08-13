深惠城際大鵬支線最新進展　連接蛇口東莞惠州　直達樂高樂園

近日，深惠城際大鵬支線5座新建車站，全部完成封頂。與深惠城際的中轉站——龍城站，也已完成暗挖隧道洞通。



在深惠城際二標五工區的施工現場，深視新聞記者看到隧洞初期支護已經完成。這標志著龍城站暗挖隧道完成洞通，為九月份盾構機始發做好準備。

深惠城際二標五工區的施工現場。隧洞初期支護已經完成。（深圳衛視）

據悉，深惠城際龍城站位於龍崗區龍城大道與龍翔大道交匯處，車站總長度849m，為地下二層島式車站，分為深惠城際龍城站和大鵬支線龍城站，目前大鵬支線部分即將完成站廳層施工。

作為深惠城際鐵路與大鵬支線的中轉站，龍城站建成後將串聯起跨城與大鵬方向的人流，推動深圳都市圈「五縱四橫」 的城際網格局加速形成。

深惠城際龍城站位於龍崗區龍城大道與龍翔大道交匯處。（深圳衛視）

深惠城際大鵬支線起自龍崗區龍城站，途經坪山區，止於大鵬新區新大站，線路全長約39.4km，設計時速為160km 。全線設龍城、坪山、燕子湖、葵涌、大鵬、新大6座車站。設新大存車場。



深惠城際大鵬支線建成通車後可實現大鵬與龍崗、坪山半小時通勤，通過換乘可快速抵達寶安機場、南山、前海等地，將極大緩解大鵬新區的綜合交通壓力。

深惠城際鐵路前海保稅區至坪地段起自深圳市前海保稅區，途經深圳市前海、南山區、龍華區、龍崗區，東莞市鳳崗鎮，終至龍崗區坪地低碳城，正線長約58.9km（深圳市52.836km，東莞市6.024km），線路設計時速160km。

全線設地下站11座，分別為前保站、怡海站、鯉魚門站、西麗站、深圳北站、五和站、平湖站、鳳崗站、大運北站、龍城站、坪地站。

深惠城際是粵港澳城際鐵路交通網的重要組成部分，建成後將實現，前海蛇口自貿片區至東莞市、惠州市「1小時交通圈」。

