伊豆溫泉酒店10間｜私人風呂/一泊二食/富士山景/人均$322起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

伊豆溫泉酒店推介2026｜伊豆位於日本靜岡縣，擁有「土肥溫泉」、「修善寺溫泉」等眾多知名溫泉鄉，是冬季必去的旅遊目的地。《香港01》「好食玩飛」整合10間伊豆溫泉酒店，大部分配備私人溫泉及戶外平台且坐擁富士山景觀，有酒店更提供廚師發辦早餐及晚餐，人均只需$322起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

伊豆溫泉酒店推介【1】伊豆修善寺萬豪酒店（Izu Marriott Hotel Shuzenji）

伊豆修善寺萬豪酒店（Izu Marriott Hotel Shuzenji）於2017年開幕，坐落於修善寺旁邊，擁有128間客房。房間空間感大，配備免費迷你吧及浴缸，部分房型亦設半露天私人溫泉及露台。酒店同時配備溫泉、公共浴池、兒童遊樂場、健身室、餐廳等設施，並提供免費車站接送服務及免費私人停車場。部分房間更可以看到富士山。

伊豆修善寺萬豪酒店（Izu Marriott Hotel Shuzenji）
房價：人均HK$500起（高級雙床房）
地址：靜岡縣伊豆市大平1529
交通：修善寺站車程16分鐘
伊豆修善寺萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【2】修善寺拉福雷山紫水明（Laforet Shuzenji Sanshisuimei）

修善寺拉福雷山紫水明（Laforet Shuzenji Sanshisuimei）離修禪寺和竹林小徑不到15分鐘車程，交通方便。酒店於2024年翻新，僅提供48間客房，均配備私人露天溫泉及露台，部分房間更坐擁富士山景觀！酒店另設有溫泉、網球場、籃球場、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及穿梭巴士服務。

修善寺拉福雷山紫水明（Laforet Shuzenji Sanshisuimei）
房價：人均HK$729起（三號館日西合室房｜私人溫泉）
地址：靜岡縣伊豆市奧平1529
交通：修善寺站車程19分鐘
修善寺拉福雷山紫水明搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【3】鬼之棲酒店（Oni No Sumika）

鬼之棲酒店（Oni No Sumika）於2023年開幕，步行5分鐘即可到達修善寺竹林小徑，地理位置優越。酒店僅有9間日式客房，每間均配備私人露天溫泉及私人庭園，並提供附設串流媒體服務的智能電視。酒店同時設有Spa、餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

鬼之棲酒店（Oni No Sumika）
房價：人均HK$1,228起（日式房）
地址：靜岡縣伊豆市修善寺1163
交通：修善寺站車程11分鐘
鬼之棲酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【4】西伊豆洛克瓦特酒店（Loquat Nishiizu）

西伊豆洛克瓦特酒店（Loquat Nishiizu）於2021年開幕，坐落於土肥港旁邊，鄰近弁天の湯及黃金之湯。酒店在靜岡縣奢華酒店中排名第2，僅提供3間複式客房。房間內配備私人露天溫泉、戶外平台、私人出入口、寬敞的客廳及飯廳，其中一間客房更設有私人Spa房，私隱度十分高！此外，房價亦包含廚師發辦的奢華早餐及晚餐，非常奢華！

西伊豆洛克瓦特酒店（Loquat Nishiizu）
房價：人均HK$3,709起（三之倉/複式類型｜私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：靜岡縣伊豆市土肥365
交通：修善寺站車程36分鐘
西伊豆洛克瓦特酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

伊豆溫泉酒店推介【5】落合酒店（Ochiairo）

落合酒店（Ochiairo）於明治時期1874年落成，距離凈蓮瀑布及修禪寺分別僅4分鐘及10分鐘車程。酒店於2019年翻新，保留傳統舊建築，內部則提供17間日式客房。房內均配備私人溫泉、榻榻米、免費迷你吧，部分房型附帶私人庭院，最多可容納4人入住。酒店另設大眾溫泉、遊戲室、餐廳、酒吧等設施，並提供免費穿梭巴士及私人停車場。

落合酒店（Ochiairo）
房價：人均HK$起（紫羅蘭｜私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：靜岡縣伊豆市湯島1887-1
交通：修善寺站車程20分鐘
落合酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【6】阪聖玉樟園（Sakahijiri Gyokushoen）

阪聖玉樟園（Sakahijiri Gyokushoen）於1965年開幕，坐落於光源寺旁。酒店已有60多年歷史，外建築保留舊式昭和風格，內部會每年進行翻新，現在提供26間客房。酒店客房分為日式及和洋室房型，大部分配備私人露天溫泉及戶外平台或露台，空間十分寬敞。酒店亦設有大眾溫泉、公共浴池、餐廳及免費停車場。

阪聖玉樟園（Sakahijiri Gyokushoen）
房價：人均HK$367起（日式房）
地址：靜岡縣伊豆市土肥284-2
交通：修善寺站車程37分鐘
阪聖玉樟園搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【7】Futaritowani 緣（Futaritowani En）

Futaritowani 緣（Futaritowani En）於2017年開幕，坐落於伊豆小下田，鄰近禪宗富士見山達磨寺及西福寺，且擁有來自土肥溫泉的古老天然泉水。酒店僅提供10間客房，房間均配備私人露天溫泉、寬敞露台及客廳，部分房型更坐擁富士山景觀！酒店同時設有餐廳，並提供一泊二食的精緻日式料理。

Futaritowani 緣（Futaritowani En）
房價：人均HK$2,013起（和洋式房A｜私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：靜岡縣伊豆市小下田1341-4
交通：修善寺站車程44分鐘
Futaritowani 緣搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlookAgoda

伊豆溫泉酒店推介【8】烏夫福旅館（Ufufu）

烏夫福旅館（Ufufu）地處伊豆山區，距離修禪寺和伊豆長岡温泉不到15分鐘車程。酒店於1977已經開幕，並於2012年翻新，酒店外建築仍然保留舊有特色，內部則提供7間套房。套房內均配備私人露天溫泉、戶外平台、景觀浴缸、寬敞客廳、免費迷你吧等設施。酒店另設溫泉、餐廳及免費私人停車場。

烏夫福旅館（Ufufu）
房價：人均HK$2,326起（套房月響｜私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：靜岡縣伊豆市月之瀨499-1
交通：修善寺站車程16分鐘
烏夫福旅館搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【9】富岳羣青（Fugaku Gunjo）

富岳羣青（Fugaku Gunjo）於2011年開幕，坐落於大守院旁邊，擁有觀賞富士山的最佳位置。酒店猶如一座現代奢華的美術館，僅提供8間客房，均配備坐擁富士山及駿河灣景觀的露天浴池及戶外平台，房間面積超過1000呎，可容納4人入住。酒店同時設有大眾風呂、Spa、餐廳、酒吧及免費停車場等設施。

富岳羣青（Fugaku Gunjo）
房價：人均HK$2,167起（Niji No Ha｜私人溫泉）
地址：靜岡縣伊豆市八木澤2461-1
交通：修善寺站車程44分鐘
富岳羣青搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

伊豆溫泉酒店推介【10】新夜 西伊豆（Atarayo Nishiizu Onsen）

新夜 西伊豆（Atarayo Nishiizu Onsen）於2023年開幕，鄰近土肥金山和土肥海灘。酒店擁有26間日式及西式客房，大部分房型配備私人露天溫泉及露台。酒店同時配備溫泉、大眾浴場、足浴、餐廳及酒吧，並提供自動售貨機、自助停車場、自行車租借服務。

新夜 西伊豆（Atarayo Nishiizu Onsen）
房價：人均HK$322起（日式房；包早餐）
地址：靜岡縣伊豆市土肥324
交通：修善寺站車程37分鐘
新夜 西伊豆搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多日本溫泉酒店推薦👇
由布院溫泉酒店洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店銀山溫泉酒店別府溫泉酒店東京溫泉酒店東京星野溫泉飯店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店黑川溫泉酒店富士山溫泉酒店霧島溫泉酒店和歌山溫泉酒店輕井澤溫泉酒店道後溫泉酒店城崎溫泉酒店武雄溫泉酒店北海道溫泉酒店嬉野溫泉酒店

輕井澤交通｜東京成田機場直達輕井澤　高速巴每日3班附票價細節成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里36分鐘／巴士約$74起沖繩交通｜那霸機場出市區6大方法！單軌鐵路／巴士　最快10分鐘福岡機場交通攻略｜$13起！去博多最快5分鐘　4大出市區方法推介羽田機場出市區3大方法！最快13分鐘坐河上電車出市區、車費$16起機場交通優惠10大｜機場快綫$25起／巴士半價／市區入機場+亞博
日本 - 伊豆
日本
日本酒店
酒店
酒店
酒店住宿資訊
日本 - 靜岡
溫泉
溫泉
旅遊Jetso