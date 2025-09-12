岡山酒店10間推介｜瀨戶內海景／私人溫泉／一泊二食／人均$260起

岡山酒店推介2025｜岡山縣因為四季晴朗的氣候而被譽為「晴天之國」，非常適合旅遊。岡山縣被稱作是「桃太郎」的故鄉，可以到訪後樂園、岡山城等景點！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於岡山縣的酒店，大部分設有私人溫泉、提供一泊二食，更有酒店坐擁瀨戶內海景色，人均只需$260起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

岡山酒店推介【1】瀨戶內競輪溫故知新酒店10（SETOUCHI KEIRIN HOTEL 10 by Onko Chishin）

瀨戶內競輪溫故知新酒店10（SETOUCHI KEIRIN HOTEL 10 by Onko Chishin）位於岡山縣玉野市，鄰近日之出公園及日之出海岸，坐擁瀨戶內海景色。酒店於2022年開幕，提供151間現代日式客房，部分房型配備海景露台，房間寬敞舒適。酒店亦提供乒乓球室、公共浴池、餐廳及免費私人停車場，十分方便！

瀨戶內競輪溫故知新酒店10（SETOUCHI KEIRIN HOTEL 10 by Onko Chishin）

房價：人均HK$310起（酒店隨機安排房型）

地址：岡山縣玉野市築港5丁目18番3號

交通：JR宇野站車程5分鐘

瀨戶內競輪溫故知新酒店10搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

岡山酒店推介【2】季譜之里旅館（KIFU NO SATO）

季譜之里旅館（KIFU NO SATO）位於美作，毗鄰海濱步道，前往日本當代玩具博物館及湯神社分別僅3分鐘及6分鐘步程。酒店於2016年翻新，僅提供32間套房，均配備私人檜木溫泉、寬敞的客廳及飯廳，可容納多達6人入住！此外，酒店亦十分注重私隱度及住宿體驗，早餐及晚餐均在房間內享用，並提供免費車站送車服務。

季譜之里旅館（KIFU NO SATO）

房價：人均HK$2,473起（套房 - 片慄｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：岡山縣美作市湯鄉180

交通：JR林野站車程7分鐘

季譜之里旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

岡山酒店推介【3】城山露台津山別邸旅館（The Shiroyama Terrace Tsuyama Villa）

城山露台津山別邸旅館（The Shiroyama Terrace Tsuyama Villa）坐落於津山中心，步行可達津山鄉土博物館、津山城及山下地堂公園。酒店於2019年開幕，擁有60間客房，房間分為日式房及日式西洋房，大部分設有露台及私人露天溫泉，最大的房型可容納5人入住。酒店亦提供健身室、溫泉、公共浴池、餐廳及免費私人停車場。

城山露台津山別邸旅館（The Shiroyama Terrace Tsuyama Villa）

房價：人均HK$357起（中等雙人床）

地址：岡山縣津山市山下30-1

交通：JR津山站步行12分鐘

城山露台津山別邸旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

岡山酒店推介【4】岡山津山費爾菲爾德萬豪酒店（Fairfield by Marriott Okayama Tsuyama）

岡山津山費爾菲爾德萬豪酒店（Fairfield by Marriott Okayama Tsuyama）位於津山，距離JR美作千代站、廣隆寺和八幡神社均不到10分鐘車程。酒店於2023年開幕，擁有78間商務型客房，配備山景窗、乾濕分離浴室、窗前躺椅等。酒店同時設有便利商店設施、洗衣房及免費私人停車場。

岡山津山費爾菲爾德萬豪酒店（Fairfield by Marriott Okayama Tsuyama）

房價：人均HK$260起（標準特大床房）

地址：岡山縣津山市宮尾647-3

交通：JR美作千代站車程3分鐘

岡山津山費爾菲爾德萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

岡山酒店推介【5】Nagi酒店&酒廊-倉敷（NAGI Kurashiki Hotel and Lounge）

Nagi酒店&酒廊-倉敷（NAGI Kurashiki Hotel and Lounge）位於倉敷市，步行可達JR倉敷站步、大原美術館步、倉敷三井購物廣場等景點。酒店於2020年開幕，僅提供8間客房，均可容納2至5人入住。房內均設有乾濕分離浴室及浴缸，空間舒適寬敞。

Nagi酒店&酒廊-倉敷（NAGI Kurashiki Hotel and Lounge）

房價：人均HK$355起（丹寧雙床房 Type A）

地址：岡山縣倉敷市1-14-3

交通：JR倉敷站步行3分鐘

Nagi酒店&酒廊-倉敷搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

岡山酒店推介【6】滔々 御崎 町家の宿（Toutou Onzaki Machiya No Yado）

滔々 御崎 町家の宿（Toutou Onzaki Machiya No Yado）是位於倉敷市中心的四星級民宿，鄰近大原美術館及阿智神社。民宿僅提供1間單棟式公寓，公寓採用傳統日式風格設計，樓高兩層，配備私人庭園、完備的廚房及客廳、乾濕分離浴室等設施，臥室則位於二樓，可以容納3-5人入住。

滔々 御崎 町家の宿（Toutou Onzaki Machiya No Yado）

房價：人均HK$886起（Annex Premium Floor Superior；3人入住）

地址：岡山縣倉敷市中央一丁目6-9

交通：JR倉敷站步行14分鐘

滔々 御崎 町家の宿搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

岡山酒店推介【7】滔々日本郷土玩具館蔵の宿（Toutou Gangukan Kura No Yado）

滔々日本郷土玩具館蔵の宿（Toutou Gangukan Kura No Yado）是一間集合博物館及住宿的四星級民宿，由江戶時代後期的米倉改建而成，地下位置為日本民間玩具博物館，展出從江戶時代到昭和初期日本各地製作的民間玩具，一樓則是住宿空間，配備寬敞的臥室、客廳、乾濕分離浴室及浴缸，可容納4人入住。入住這裡絕對會有特別的體驗！

滔々日本郷土玩具館蔵の宿（Toutou Gangukan Kura No Yado）

房價：人均HK$1,018起（酒店隨機安排房型）

地址：岡山県倉敷市中央町1-4-16

交通：JR倉敷站步行15分鐘

滔々日本郷土玩具館蔵の宿搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

岡山酒店推介【8】岡山蒜山高原萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Okayama Hiruzen Highland）

岡山蒜山高原萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Okayama Hiruzen Highland）於2022年開幕，坐落於蒜山高原，環境寧靜舒適。酒店擁有99間商務型客房，房間配備平板電視、乾濕分離浴室、高原景觀窗等。酒店同時設有無人便利商店、洗衣房及免費私人停車場。由於附近有附近有滑雪場，酒店亦提供滑雪用品存放服務。

岡山蒜山高原萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Okayama Hiruzen Highland）

房價：人均HK$260起（標準特大床房）

地址：岡山縣真庭市蒜山上德山1385-9

交通：JR江尾站車程19分鐘

岡山蒜山高原萬豪萬楓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

岡山酒店推介【9】WANKOAN（Dog-Friendly Hot Spring Hotel Wankoan）

WANKOAN（Dog-Friendly Hot Spring Hotel Wankoan）是一家寵物友善的三星級酒店，鄰近下湯原溫泉鹽茶公園。酒店僅提供5間客房，房間均配備私人戶外足浴及露天溫泉，起居室空間寬敞並設有小客廳，可容納4人入住。酒店另設有餐廳，並提供免費早餐及晚餐。

WANKOAN（Dog-Friendly Hot Spring Hotel Wankoan）

房價：人均HK$1,994起（標準雙床房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：岡山縣真庭市下湯原97-3

交通：JR中國勝山站車程23分鐘

WANKOAN搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

岡山酒店推介【10】名泉鍵湯奧津莊旅館（Okutsusou）

名泉鍵湯奧津莊旅館（Okutsusou）位於鏡野町，毗鄰高爾夫球場、奧津溫泉及奧津溪。酒店於1926年開幕、2024年翻新，僅提供10間客房。客房分為和洋式及日式房型，房間以傳統日式木系風格為主調，大部分客房配備露台、榻榻米、室內檜木風呂、私人露天溫泉等設施。酒店另提供高爾夫球場、大眾風呂、餐廳及酒吧等設施。

名泉鍵湯奧津莊旅館（Okutsusou）

房價：人均HK$1,731,起（紅葉西式房；包早餐及晚餐）

地址：岡山縣苫田郡鏡野町奧津48

交通：JR院莊站車程30分鐘

名泉鍵湯奧津莊旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

