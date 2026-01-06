台灣手信｜10大怪零食芫荽佔3席　仲有滷肉飯荷包蛋　第2名極難買

台灣最怪奇零食榜單出爐！樂事、乖乖、多力多滋大玩創意，滷肉飯、冬瓜茶、荷包蛋風味零食等你挑戰。來看網友熱論的創意口味零食TOP10，找出你的心頭好！



挑戰你的味蕾極限！

還記得前陣子社群上瘋搶的樂事榴槤口味洋芋片，或是那讓香菜（芫荽）控又愛又恨的多力多滋香菜口味玉米片嗎？你是不是也曾為了搶到這些爆紅零食而跑遍超商，或是嘗鮮後忍不住在心裡吶喊「這味道真的有點奇怪！」

台灣的零食市場從來不缺驚喜，除了經典不敗的傳統口味，許多品牌每年都在挑戰創意極限，推陳出新。從台灣國民零食乖乖、洋芋片霸主樂事，到休閒食品大廠波的多，這些品牌不僅緊追潮流，更致力將各種意想不到的台灣在地風味，甚至國際級的特殊滋味，變成你我手中的美味零嘴。

究竟有哪些怪奇口味的零食成功征服了台灣人的味蕾，成為網友高度關注的焦點？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查了近三年（2022年7月2日至2025年7月1日）台灣討論度最高的「十大特殊口味零食」。準備好你的好奇心，一起來看看這份讓你又驚又喜的榜單，說不定你鍾愛的怪奇口味就在其中喔！

台灣手信：十大特殊口味零食

No.10 乖乖草莓奶酒風味玉米脆果

當台灣國民零食乖乖遇上大人系微醺滋味，會擦出什麼火花呢？

這款「乖乖草莓奶酒風味玉米脆果」將香甜的草莓與醇厚的奶酒香氣巧妙融合，打造出層次豐富的「大人系」零食。酥脆的玉米脆果裹上粉嫩的草莓奶酒風味，入口後不僅有草莓的酸甜果香，還帶有一絲若有似無的酒釀氣息。許多網友直呼：

「好吃！酒味沒有很重草莓味很香」

「包裝顏值好高」

「哇奧，這顏色~~這包裝~~~」

「個人覺得口感不錯，不甜」



不過需留意的是，這款零食含有少於0.25%的極微量酒精，敏感者、未成年人及需高度專注的族群可能要慎選。

Tips：飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲者禁止飲酒



No.9 星太郎香菜口味超寬條餅

香菜，絕對是台灣美食界最兩極化的存在！有人為它瘋狂，也有人避之唯恐不及。

而星太郎大膽推出「香菜口味超寬條餅」，直接挑戰香菜愛好者與反香菜人士的味蕾極限。這款超寬條餅口感紮實酥脆，香菜的風味處理得恰到好處，不會過於嗆鼻。許多香菜控網友給予好評，表示：

「好吃唉！越吃越涮嘴哦」

「打開會先吸幾口香氣」

「一定要買起來」

「喜歡香菜的我，非常喜歡這個口味，回購好幾次了」



不過也有部分香菜愛好者指出其：

「味道過於化學」

「太鹹不能多吃」



甚至直言「怪怪的，吃一兩片就投降了」究竟是驚喜還是驚嚇？恐怕只有親自一試才能分曉。

No.8 乖乖食堂冬瓜茶風味米菓

將台灣傳統的消暑飲品「冬瓜茶」融入經典零食乖乖中，這款「乖乖食堂冬瓜茶風味米菓」一推出就引發關注。

米菓以100%台灣在地好米製成，非油炸的特性讓口感更加清爽；咬下後，冬瓜茶獨有的蜜香與清甜在口中散開，完美還原了冬瓜茶的經典風味。許多網友形容這是「用吃的冬瓜茶」，其清甜不膩的口感讓人欲罷不能，成為許多人好奇與喜愛的特殊口味：

「這個冬瓜茶口味還真的有黑糖味」

「這個包裝好有懷念的感覺」

「冬瓜茶好吃！連只愛鹹餅乾的男友都說喜歡」

「還原度有95％吧！好吃到不行」

「冬瓜茶聞起來很像」



No.7 乖乖食堂金桔檸檬風味米菓

同樣是乖乖的創意之作，「乖乖食堂金桔檸檬風味米菓」將酸甜的金桔與清新的檸檬結合，帶來一場味蕾風暴。

這款零食以其獨特的酸甜平衡，在眾多口味中脫穎而出！入口是金桔的微酸與檸檬的清香，伴隨著乖乖特有的酥脆口感，讓人感到解膩又開胃。許多網友紛紛表示：

「金桔檸檬口味有還原耶」

「好特別的味道，顛覆古早乖乖只有鹹甜口味」

「酸甜酸甜吃起來不錯」



亦有網友指出即便口味偏甜，也因檸檬的酸而達到絕妙平衡，無疑是款令人驚喜的清爽選擇。

No.6 樂事香菜口味鮮切脆薯

繼星太郎之後，洋芋片巨頭樂事也加入了香菜戰局，推出「香菜口味鮮切脆薯」。樂事嚴選當令鮮切馬鈴薯製成，保留了薯條的鬆脆口感，再搭配上「超還原」的香菜風味。這款零食果然迅速引爆話題，口味評價呈現兩極。

對於香菜愛好者而言，這款脆薯的香菜味濃郁且鹹香涮嘴，讓人一根接一根停不下來。許多網友表示：

「香菜口味很好吃」

「整個還原度很剛好」

「還原度我覺得有95%」



也有部分香菜控認為味道可以再重一些。不過，這款零食的香菜風味也確實讓部分消費者感到衝擊，有網友在社群分享，購買時不解為何會附贈「專用嘔吐袋」，但打開包裝後，撲鼻而來的香菜味甚至伴隨著些許的土味和草味，讓該網友直呼太誇張！這則貼文也吸引了超過50萬次觀看，足見樂事香菜脆薯的兩極化評價與超高討論度。

No.5 乖乖食堂滷肉飯風味米菓

誰能想到，台灣國民美食「滷肉飯」也能變身零食呢？這款「乖乖食堂滷肉飯風味米菓」大膽地將家喻戶曉的經典台味，融入酥脆的米菓中，可說是將零食的創意推向了全新高度，徹底顛覆大家對乖乖的既定想像。

每一口咬下，都能感受到那股令人熟悉的滷肉飯風味在口中層層散開，鹹甜交織的醬油香與油蔥酥的烘托，令人驚艷不已。許多網友品嚐後紛紛表示：

「意外的好吃！真的有滿滿的滷肉味」

「滷肉飯口味的乖乖好好吃」

「甜甜鹹鹹的醬油味，真的很好吃拜託你們吃看看」

「打開來馬上聞到油蔥滷汁味」



這種將經典台灣味以零食形式呈現的創意，不僅帶來意想不到的驚喜，也讓「滷肉飯乖乖」成為許多人爭相品嚐的話題之作，絕對是台味零食控不容錯過的奇妙體驗。

No.4 波的多蚵仔煎風味洋芋片

華元波的多以其經典的「蚵仔煎風味洋芋片」，長期佔據特殊口味零食的熱門榜單。這款波浪形狀的洋芋片，將台灣夜市小吃代表「蚵仔煎」的風味濃縮其中！酥脆的洋芋片帶有海鮮的鮮味、雞蛋的香氣以及甜辣醬的層次感，完美重現了蚵仔煎的經典滋味。

它不僅是許多人追劇、野餐、露營的必備零食，更被網友們譽為「洋芋片界的經典獨門口味」，越吃越涮嘴。波的多還特別推出了兩倍濃厚的版本，讓風味更加強烈。

這款台灣特色零食不只有台灣人愛，它的魅力甚至征服了荷里活與K-Pop巨星！知名男星克里斯多福洛伊德去年在台灣時，就曾分享手拿蚵仔煎洋芋片的照片，讓網友直呼超神奇。而今年7月3日來台參加高雄啤酒節的TWICE成員娜璉，也大方分享自己從練習生時期就開始吃蚵仔煎口味洋芋片，讓不少粉絲直呼要搶同款，紛紛留言：

「練習生時吃的蚵仔煎該不會是周子瑜買去的吧」

「明天也買來吃」

「明天開始蚵仔煎餅乾要缺貨了」

「突然想來一包蚵仔煎了」



成功帶動相關聲量衝高。

No.3 波的多香煎荷包蛋風味洋芋片

誰能想到平平無奇的「荷包蛋」也能變成洋芋片呢？波的多推出的這款「香煎荷包蛋風味洋芋片」徹底顛覆了想像，更曾掀起一波試吃風潮，帶動討論聲量衝高。

網友們在品嚐後都驚呼其「神還原」的程度，特別是「蛋白煎到恰恰」的鍋氣與蛋香，令人感到不可思議，紛紛表示：

「真的是神還原荷包蛋的味道」

「很像是媽媽煎的荷包蛋上面灑鹽巴的那種味道」

「完全還原蛋味很厲害」

「煎荷包蛋那個邊邊恰恰的味道，個人是覺得不錯吃」



然而，這款口味也確實帶有愛恨分明的兩極評價。部分網友雖然認同其還原度，卻覺得有股難以言喻的怪味，直言：

「讚嘆怎麼做的那麼像，但是沒有覺得好吃」

「吃到最後超級鹹」



甚至出現負評如：

「屁蛋硫磺味，覺得神奇但吃一次就夠了」

「吃完一片超想吐，尾味有很重的蛋腥味」。



No.2 多力多滋香菜口味玉米片

香菜口味的零食戰場，多力多滋當然也不會缺席！這款「香菜口味玉米片」以其濃郁的香菜風味自今年4月上市以來便引發前所未有的搶購風潮，常常一包難求，至今仍不斷有人詢問「要怎麼買到香菜口味的多力多滋」。

甚至有網友坦言自己不是香菜控，卻因為難買而被激起了購買慾，直呼：

「現在不是想不想吃的問題，是我的勝負欲被激起了」

「就不信難買成這樣」



甚至無奈表示：

「雖然我不太算香菜狂人，但香菜多力多滋到底哪裡買的到」

「掃貨的手下留情呀」

「根本都市傳說」



一打開包裝，那獨特的香菜氣息便撲鼻而來，入口後香菜的鹹香與玉米片的酥脆完美融合，風味越嚼越明顯，甚至還會留下餘韻。許多香菜控對其愛不釋手，直呼鹹香涮嘴，常常一片接一片停不下來。然而，這款零食的極致風味也並非人人買單，有網友品嚐後直言：

「我是香菜控，但吃了覺得那味道有點可怕」

「那個味道真的不行，太不自然了」



有趣的是，也有網友開發新吃法：

「看到有串友弄碎丟麵線中，聽說很好吃」

「拿來加麵線或者撒在豬血糕上面吃應該不錯」



No.1 樂事榴槤口味洋芋片

榮登特殊口味零食榜首的，是挑戰味蕾極限的「樂事榴槤口味洋芋片」！被譽為「水果之王」的榴槤雖因其強烈氣味而備受爭議，樂事卻大膽地將它製成了洋芋片，巧妙融合了鹹甜滋味，將其獨特的香氣與洋芋片的酥脆口感結合，帶來前所未有的味蕾衝擊。

一打開包裝，濃郁的榴槤香氣便撲面而來，讓愛好者為之瘋狂。許多網友品嚐後表示：

「打開就很臭，味道就甜甜的」



也有人形容它：

「有淡淡的榴槤味，第一口有奶油味」

「有榴槤香味，吃起來先甜後鹹」



甚至戲稱：

「最後打嗝的時候會讓你榴槤忘返」



然而，這款極致的風味也引發了兩極化的評價。部分榴槤愛好者坦言：

「我愛榴槤但這個我不行」

「榴槤的洋芋片不好吃，像榴槤糖」



甚至認為：

「只有榴槤的臭，缺乏榴槤獨特的熱帶水果香氣」。



儘管如此，這款零食在今年4月才推出就直接登頂冠軍，足見其話題性與市場震撼力。

台灣十大特殊口味零食（網路溫度計DailyView提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年7月2日至2025年7月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】