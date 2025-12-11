聖誕好去處｜深圳萬象前海變身南極冰川　看限時夢幻飄雪地鐵直達

出發深圳萬象前海，去看深圳今年的「第一場雪」。



冰雪之境Ⅱ．1500㎡冰川極地限時開啟。

在萬象前海抵達世界的盡頭

又是一年冬，寒風吹過，白雪皚皚的冰川極地漸漸現於眼前。這是萬象前海以「冰雪之境Ⅱ」為題打造的浪漫冬景，1500㎡的未來庭院變身冰川，凍結了一切冬日的夢幻元素，飄雪、雪洞、冰湖、企鵝、冰屋……

在4周年之際，與你共赴一場極地之約，去看看世界盡頭才會出現的極地夢境▼▼▼

在北緯22°，看極地飄雪

每逢整點，便是這片冰雪之境最為浪漫的時刻。輕柔的飄雪從空中紛紛揚揚地落下，落在雪松的枝椏上，落在人們的發稍和肩頭，像是來自冬日的小小訊號，跟你打了聲招呼說：嘿，一起過冬天呀。

置身冰川，看冰層山丘

白雪覆蓋的冰山之下，隱藏着一個個雪洞，散發着幽藍的光。在行人眼中像是一種神秘邀請，秘境深處又會是何種景色呢？

你好呀，南極企鵝

呆萌可愛的小企鵝成群結隊，遊走在雪屋旁、冰山上、雪松下，四處留下的行蹤正在宣告，它們才是這片極地的真正主人。

冰藍湖泊，帆船遊走冰川

搭乘萬象前海4周年的紅色帆船，駛入這片冰川秘境，開啟一場冬日冒險。紅色帆船靜靜停泊在冰湖之上，待遊人們探索完這片極地之後再返航。

還有一座「冰屋滑滑梯」

B1通往B2的樓梯上打造了一座旋轉滑梯，以白色冰屋為入口，順勢滑下便能直達皚皚雪地。

從冰川極地出發，探險繼續

離開冰川之境，去風樂水池繼續這場冬日探險吧。

超能「雪怪的小屋」主題貓空間

走到L1中庭，超能貓空間也被大雪怪攻略啦，整個空間換上了毛茸茸的冬日裝扮。報告——小貓咪們也準備好過冬了。

深圳萬象前海4周年了

深圳萬象前海四周年了，每到這個時候，我們總能在萬象前海看到深圳不為多見的一面，突破地理經緯的限制，將嚮往的冰川雪地「搬到」不下雪的深圳，讓我們在家門口就能感受冰雪裏的冬天。

萬象前海4周年活動日曆

在4周年活動期間，萬象前海還準備了一系列活動，等待着和大家一同度過這個熱鬧浪漫的冬季。

冰雪之境II．浪漫飄雪預告

地點：萬象前海B2微風峽谷

飄雪時間：

2025.12.08-2026.02.28（逢周五及周末、節日）

14:00-17:00&19:00-21:30（間隔1小時，10分鐘/次）

交通：深圳地鐵5號線桂灣站A出口

