2025聖誕東京及周邊7大景點　打卡燈光秀/聖誕市集｜附門票時間

一定有許多人都計畫在這個冬季去日本好好玩一玩吧！從十一月開始，日本各地已經陸陸續續醞釀起了佳節氣氛，而其中最受矚目的肯定就是象徵節日的聖誕樹。今天就來推薦七個關東地區最精彩的絕美聖誕樹與點燈活動，在冬季旅行路線中讓大家可以拍出最美的照片，在唯美夜光中度過浪漫的節日時光！



日本關東7個浪漫聖誕樹夜景推薦

1. 東京－巨蛋城冬季燈景聖誕樹

今年東京巨蛋城的聖誕樹高達15公尺，並使用了真正的樹枝，搭配100萬顆LED燈光。點燈時間內，每15分鐘會有一次搭配泡泡的燈光秀。

另外也有東京巨蛋城雪花球．裡面裝有街景模型，在點燈時間將會發出光芒，並變換不同景色。周遭也有以北歐聖誕為主題的聖誕市集，拍照以後也能在附近大啖美食。

Tokyo Dome City Winter Illumination

活動時間：2025年11月7日〜2026年3月1日，17:00～24:00

點燈時間：17:00～23:59，每小時00分、15分、30分、45分

門票費用：免費，部分設施需購票

地點：東京都文京区後楽１丁目３−６１ 東京ドームシティ



2. 東京－HIBIYA Magic Time SQUARE 2025

在東京MIDTOWN日比谷周邊舉行的「HIBIYA AREA ILLUMINATION」以七彩的燈光點綴樹枝，今年則以令人心情沉靜的色調為主。

在主會場日比谷Step廣場則有動物方程式2（《優獸大都會2》）為主題的聖誕樹，樹上掛有動物方城市2角色造型的裝飾，可愛到讓人想狂拍猛拍！今年在周遭區域也將有燈光裝飾，六樓的空中花園的草皮區也將佈滿彩燈，並有現場音樂表演，享受視覺與聽覺的盛宴。

HIBIYA AREA ILLUMINATION

點燈時間：2025年11月13日～2026年2月28日，16:00～23:00

日比谷冬季廣場開放時間：2025年11月13日～12月25日，16:00～23:00

6F冬季花園開放時間：2025年11月13日～2026年2月28日，16:00～23:00

門票費用：2,500日圓

地點：東京都千代田区有楽町１丁目１東京ミッドタウン日比谷



3. 神奈川－相模湖MORIMORI燈光秀

作為關東最大規模聖誕點燈活動，使用六百萬顆LED燈泡裝飾園區。

除了高15公尺的聖誕樹以外，今年更與五組藝人（Crystal Kay、GRe4N BOYZ、Novelbright、秦 基博、マルシィ）的歌曲結合燈光秀，除此之外也與人氣IP Tamagotchi塔麻歌子聯名，將以角色造型設計燈飾與園區設施裝飾，喜愛塔麻歌子的朋友一定要去合照的吧！

さがみ湖イルミリオン

點燈時間：2025年11月15日～2026年5月10日（4月6日以後只於假日與國定假日營業）16:00後，毎時00分、15分、30分、45分

門票費用：2,000日圓（大人）1,300日圓（兒童）

地點：神奈川県相模原市緑区若柳1634番地 さがみ湖MORI MORI



4. 千葉－港塔燈景聖誕樹

投影在100公尺高的千葉港塔上的聖誕樹燈光已經是每年的冬季傳統。

這個聖誕樹燈光由3,500盞燈泡和霓虹燈所構成，每天從下午五點開始閃爍。每隔三十分鐘，樹的形狀就會隨著音樂變化，宛如雪花從天空飄落，營造出浪漫且溫暖的白色聖誕節。另外，自11月22日起，每週六都會有夜景觀光船，讓大家可以在船上欣賞港塔聖誕樹最美的角度！

千葉ポートタワークリスマスファンタジー

千葉港塔聖誕樹燈景：2025年11月22日～2025年12月25日，17:00～21:00

夜景觀光船：2025年11月22日．29日/12月6日・13日．20日・24日・25日

門票費用：大人2000日圓，小中學生1000日圓

地點：千葉県千葉市中央区中央港１丁目 千葉ポートパーク 内千葉ポートタワー



5. 橫濱－Christmas Market in 横浜紅磚倉庫聖誕樹

作為歷史建物的横浜紅磚倉庫聖誕市集，一直是每年的熱門聖誕景點，今年迎來最高12公尺高的聖誕樹，每週將會更換聯名主題與燈光秀，與動畫電影『迷宮的栞』聯名，並邀請為電影演唱主題曲的「新しい学校のリーダーズ」進行特別的開幕式。

周遭的小木屋造型市集也是一大亮點，今年也與『Pokémon LEGENS Z-A』合作帶來特別店鋪，喜愛寶可夢的朋友不妨安派來此處度過聖誕節。

クリスマスマーケットin横浜赤レンガ倉庫

點燈時間：2025年11月21日～2025年12月25日，16:00～23:00

門票費用：500日圓，依票種有所不同，部分區域可免費進入參觀

地點：神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫



6. 橫濱－Yokohama Milight 2025

作為橫濱規模最大的點燈活動，今年將以25萬顆LED燈泡點亮街道，在夜晚中用點點螢光裝飾起行道樹、涼亭與長廊，令人彷彿身處未來世界。

範圍則以橫濱站東口至Grand Mall公園一帶為中心，全長約1.5公里。而點燈採用太陽能與風力發電產生的電能，是一場展現出能源永續性，富有意義的聖誕活動。

ヨコハマミライト2025

點燈時間：2025年11月6日～2026年2月8日 16:00-23:00

門票費用：免費

地點：横浜站東口至Grand Mall公園一帶



7. 茨城－河內綠水公園燈光秀2025

今年的主題是「稻穗之鄉的美麗光之贈禮」，將以燈光呈現河內水綠公園四季的不同美感，溫暖包圍著到訪的遊客。園區分為春夏秋冬四大區域，也有設計給孩童遊玩的設施。

而其中的最大亮點便是水邊燈光的聖誕樹倒影，在夜晚欣賞園區的聖誕樹燈光裝飾已經十分浪漫，而水面反射出另一片光景更是令人心醉。

かわちイルミネーション

點燈時間：2025年11月2日～2026年2月15日，17:00-21:00

門票費用：免費

地點：茨城県稲敷郡河内町長竿5412 かわち水と緑のふれあい公園



聖誕樹夜景七選 趕緊收拾行李出發吧！

以上就是本次的日本浪漫聖誕樹景點懶人包！日本的聖誕節景點除了會有燈光秀，也有許多地方有聖誕市集可以享受歐美的聖誕節氛圍。2025年冬天已經安排好日本旅遊的朋友們，如果還沒決定行程，不妨收藏本篇文章，打造專屬的聖誕夜路線吧！

