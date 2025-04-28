紐約酒店10間推薦｜新開幕/頂層泳池/市中心/高評分/人均$464起

紐約酒店推介2025！不少旅客都因為紐約物價貴而卻步，但其實紐約都可以平玩，選擇交通方便、周邊配套齊全的酒店更可節省不少旅費！《香港01》「好食玩飛」整合10間高性價比的紐約酒店，大部分鄰近地鐵站、配備泳池，更有酒店提供免費機場接送服務，人均只需$464起！



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紐約酒店推介【1】曼哈頓中城豪華精選酒店（The Luxury Collection Hotel Manhattan Midtown）

曼哈頓中城豪華精選酒店（The Luxury Collection Hotel Manhattan Midtown）於2024年開幕，步行可達百老匯街、紐約現代藝術博物館、M&M巧克力世界等景點。酒店擁有562間客房，房間空間寬敞，最多可容納5人入住，在網上評價更達到8.4/10的高評分！酒店另設24小時健身中心、餐廳及酒吧。

曼哈頓中城豪華精選酒店（The Luxury Collection Hotel Manhattan Midtown）

房價：人均HK$1,320起（豪華大床客房）

地址：151 West 54th Street New York USA 10019

交通：第七大道站步行2分鐘

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紐約酒店推介【2】時代廣場艾迪遜酒店（Times Square Edition New York）

時代廣場艾迪遜酒店（Times Square Edition New York）位於紐約市中心，附近有百老匯大道、M&M巧克力世界、時代廣場等景點。酒店曾於2021年翻新，擁有452間客房，不少住客評價房間雖然較小，但設計師床品舒適，房內亦非常乾淨，更獲得8.8/10的評分！酒店同時配備米其林星廚主理的餐廳、先進的健身中心和露天健身平台等設施。

時代廣場艾迪遜酒店（Times Square Edition New York）

房價：人均HK$1,148起（大床房）

地址：20 Times Square, 701 7th Avenue at West 47th Street, New York, NY

交通：49街站步行2分鐘

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紐約酒店推介【3】紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店（11 Howard, New York, a Member of Design Hotels）

紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店（11 Howard, New York, a Member of Design Hotels）於2016年開幕，鄰近曼哈頓下城、蘇豪區、唐人街等。酒店共有197間客房，房間富有設計感，空間寬敞，部分房型另設露台、衣帽間等奢華設備。酒店另設餐廳、酒吧等設施，在酒店平台上亦獲得8.1/10的評價。

紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店（11 Howard, New York, a Member of Design Hotels）

房價：人均HK$917起（大床房）

地址：11 Howard Street, New York, New York, USA, 10013

交通：運河街車站步行3分鐘

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紐約酒店推介【4】第五大道酒店（The Fifth Avenue Hotel）

第五大道酒店（The Fifth Avenue Hotel） 於2023年開幕，步行前往帝國大廈觀景台、麥迪遜廣場公園、曼哈頓購物中心均只需5分鐘，地理位置優越。酒店共有114間客房，房間擁有iPad和智能電視，提供串流媒體服務。酒店獲得住客一致好評，指房間非常漂亮、服務人員友善。酒店亦附設健身室、網球場、餐廳、托兒服務等。

第五大道酒店（The Fifth Avenue Hotel）

房價：人均HK$1,675起（女王床房）

地址：1 West 28th Street New York, NY 10001

交通：28街站步行2分鐘

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紐約酒店推介【5】布魯克林大橋壹酒店（1 Hotel Brooklyn Bridge）

布魯克林大橋壹酒店（1 Hotel Brooklyn Bridge）於2017年開業，鄰近布魯克林橋公園、DUMBO藝術區、布魯克林大橋等景點。酒店共有184間客房，在衛生程度、設施、位置還是服務都獲得8.5分或以上，房間舒適寬敞，部分更配備景觀浴缸！酒店另設有頂層室外游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施，並提供托兒服務及穿梭巴士服務。

布魯克林大橋壹酒店（1 Hotel Brooklyn Bridge）

房價：人均HK$1,539起（德寶兩張雙人床房）

地址：60 Furman St, Brooklyn, New York, NY 11201

交通：高街-布魯克林橋站步行12分鐘

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紐約酒店推介【6】新約克市Virgin酒店（Virgin Hotels New York City）

新約克市Virgin酒店（Virgin Hotels New York City）於2023年開幕，坐落於紐約市中心，鄰近帝國大廈觀景台、摩根圖書館與博物館、曼哈頓購物中心等景點。酒店擁有460間客房，最大的房型可容納4人入住。酒店亦配備天台游泳池、健身室、迷你高爾夫、區桌球、餐廳等設施，酒店在網上更獲得8.4/10的高評分！

新約克市Virgin酒店（Virgin Hotels New York City）

房價：人均HK$776起（客房1特大床）

地址：1227 Broadway, New York, NY 10001

交通：28街站步行1分鐘

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紐約酒店推介【7】威廉河谷酒店（The William Vale）

威廉河谷酒店（The William Vale）於2016年開幕，坐落於河邊。酒店擁有174間客房，房間去哪部位於高層，而且均配備大露台，景觀開揚，部分更坐擁無敵河景！酒店亦設有設有恆溫游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，在網上也獲得8.1/10的高評分。

威廉河谷酒店（The William Vale）

房價：人均HK$944起（大床房（帶陽台））

地址：111 North 12th Street, Brooklyn New York, NY 11249

交通：納蘇大道站步行9分鐘

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紐約酒店推介【8】紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店（Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram）

紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店（Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram）於2020年開幕，位處皇后區，鄰近博物館、公園、商場、夜市等，非常方便！酒店擁有208間客房，不少住客指客房整潔、空間感十足，電視可連結Netflix及YouTube等串流平台。酒店亦設室內泳池、健身室、兒童俱樂部、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店（Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram）

房價：人均HK$630起（單人大床房）

地址：133-36 37th Avenue, Flushing, Queens, NY 11354

交通：法拉盛-緬街車站站步行7分鐘

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紐約酒店推介【9】紐約哈萊姆萬麗酒店（Renaissance New York Harlem Hotel）

紐約哈萊姆萬麗酒店（Renaissance New York Harlem Hotel）於2023年開幕，坐落在125街，鄰近阿波羅劇院和中央公園等歷史地標，步行4分鐘即可抵達地鐵站。酒店共有211間客房，不少住客評論指房間雖小但舒適乾舒適乾淨，而且隔音良好、景觀開揚，在網上獲得8/10的評分。酒店另設有健身室、餐廳及酒吧。

紐約哈萊姆萬麗酒店（Renaissance New York Harlem Hotel）

房價：人均HK$464起（特大床房）

地址：233 West 125th Street,. New York, New York, USA, 10027

交通：125街站步行4分鐘

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紐約酒店推介【10】法拉盛福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Flushing）

法拉盛福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Flushing）於2021年開幕，位處弗拉興皇后區，鄰近皇后穿越購物中心、皇後區植物園、夜市等景點。酒店擁有210間客房，房間乾淨衞生，安靜舒適，在網上獲得8.7/10的高評分！酒店同時配備室內游泳池、健身室、洗衣間、餐廳及酒吧等設施，並提供免費機場接送服務，非常貼心！

法拉盛福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Flushing）

房價：人均HK$594起（傳統特大床房）

地址：33-68 Farrington St, Flushing, New, York, USA 11354

交通：法拉盛主街站步行13分鐘

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