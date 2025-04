紐約酒店10間推薦｜新開幕/頂層泳池/市中心/高評分/人均$464起

紐約酒店推介2025!不少旅客都因為紐約物價貴而卻步,但其實紐約都可以平玩,選擇交通方便、周邊配套齊全的酒店更可節省不少旅費!《香港01》「好食玩飛」整合10間高性價比的紐約酒店,大部分鄰近地鐵站、配備泳池,更有酒店提供免費機場接送服務,人均只需$464起!



紐約酒店推介【1】曼哈頓中城豪華精選酒店(The Luxury Collection Hotel Manhattan Midtown)

曼哈頓中城豪華精選酒店(The Luxury Collection Hotel Manhattan Midtown)於2024年開幕,步行可達百老匯街、紐約現代藝術博物館、M&M巧克力世界等景點。酒店擁有562間客房,房間空間寬敞,最多可容納5人入住,在網上評價更達到8.4/10的高評分!酒店另設24小時健身中心、餐廳及酒吧。

曼哈頓中城豪華精選酒店(The Luxury Collection Hotel Manhattan Midtown)

房價:人均HK$1,320起(豪華大床客房)

地址:151 West 54th Street New York USA 10019

交通:第七大道站步行2分鐘

曼哈頓中城豪華精選酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【2】時代廣場艾迪遜酒店(Times Square Edition New York)

時代廣場艾迪遜酒店(Times Square Edition New York)位於紐約市中心,附近有百老匯大道、M&M巧克力世界、時代廣場等景點。酒店曾於2021年翻新,擁有452間客房,不少住客評價房間雖然較小,但設計師床品舒適,房內亦非常乾淨,更獲得8.8/10的評分!酒店同時配備米其林星廚主理的餐廳、先進的健身中心和露天健身平台等設施。

時代廣場艾迪遜酒店(Times Square Edition New York)

房價:人均HK$1,148起(大床房)

地址:20 Times Square, 701 7th Avenue at West 47th Street, New York, NY

交通:49街站步行2分鐘

時代廣場艾迪遜酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【3】紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店(11 Howard, New York, a Member of Design Hotels)

紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店(11 Howard, New York, a Member of Design Hotels)於2016年開幕,鄰近曼哈頓下城、蘇豪區、唐人街等。酒店共有197間客房,房間富有設計感,空間寬敞,部分房型另設露台、衣帽間等奢華設備。酒店另設餐廳、酒吧等設施,在酒店平台上亦獲得8.1/10的評價。

紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店(11 Howard, New York, a Member of Design Hotels)

房價:人均HK$917起(大床房)

地址:11 Howard Street, New York, New York, USA, 10013

交通:運河街車站步行3分鐘

紐約霍華德11號酒店 - 設計酒店集團旗下酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【4】第五大道酒店(The Fifth Avenue Hotel)

第五大道酒店(The Fifth Avenue Hotel) 於2023年開幕,步行前往帝國大廈觀景台、麥迪遜廣場公園、曼哈頓購物中心均只需5分鐘,地理位置優越。酒店共有114間客房,房間擁有iPad和智能電視,提供串流媒體服務。酒店獲得住客一致好評,指房間非常漂亮、服務人員友善。酒店亦附設健身室、網球場、餐廳、托兒服務等。

第五大道酒店(The Fifth Avenue Hotel)

房價:人均HK$1,675起(女王床房)

地址:1 West 28th Street New York, NY 10001

交通:28街站步行2分鐘

第五大道酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【5】布魯克林大橋壹酒店(1 Hotel Brooklyn Bridge)

布魯克林大橋壹酒店(1 Hotel Brooklyn Bridge)於2017年開業,鄰近布魯克林橋公園、DUMBO藝術區、布魯克林大橋等景點。酒店共有184間客房,在衛生程度、設施、位置還是服務都獲得8.5分或以上,房間舒適寬敞,部分更配備景觀浴缸!酒店另設有頂層室外游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施,並提供托兒服務及穿梭巴士服務。

布魯克林大橋壹酒店(1 Hotel Brooklyn Bridge)

房價:人均HK$1,539起(德寶兩張雙人床房)

地址:60 Furman St, Brooklyn, New York, NY 11201

交通:高街-布魯克林橋站步行12分鐘

布魯克林大橋壹酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【6】新約克市Virgin酒店(Virgin Hotels New York City)

新約克市Virgin酒店(Virgin Hotels New York City)於2023年開幕,坐落於紐約市中心,鄰近帝國大廈觀景台、摩根圖書館與博物館、曼哈頓購物中心等景點。酒店擁有460間客房,最大的房型可容納4人入住。酒店亦配備天台游泳池、健身室、迷你高爾夫、區桌球、餐廳等設施,酒店在網上更獲得8.4/10的高評分!

新約克市Virgin酒店(Virgin Hotels New York City)

房價:人均HK$776起(客房1特大床)

地址:1227 Broadway, New York, NY 10001

交通:28街站步行1分鐘

新約克市Virgin酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【7】威廉河谷酒店(The William Vale)

威廉河谷酒店(The William Vale)於2016年開幕,坐落於河邊。酒店擁有174間客房,房間去哪部位於高層,而且均配備大露台,景觀開揚,部分更坐擁無敵河景!酒店亦設有設有恆溫游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施,在網上也獲得8.1/10的高評分。

威廉河谷酒店(The William Vale)

房價:人均HK$944起(大床房(帶陽台))

地址:111 North 12th Street, Brooklyn New York, NY 11249

交通:納蘇大道站步行9分鐘

威廉河谷酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【8】紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店(Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram)

紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店(Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram)於2020年開幕,位處皇后區,鄰近博物館、公園、商場、夜市等,非常方便!酒店擁有208間客房,不少住客指客房整潔、空間感十足,電視可連結Netflix及YouTube等串流平台。酒店亦設室內泳池、健身室、兒童俱樂部、餐廳等設施,並提供免費穿梭巴士服務。

紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店(Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram)

房價:人均HK$630起(單人大床房)

地址:133-36 37th Avenue, Flushing, Queens, NY 11354

交通:法拉盛-緬街車站站步行7分鐘

紐約法拉盛唐格拉姆萬麗酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【9】紐約哈萊姆萬麗酒店(Renaissance New York Harlem Hotel)

紐約哈萊姆萬麗酒店(Renaissance New York Harlem Hotel)於2023年開幕,坐落在125街,鄰近阿波羅劇院和中央公園等歷史地標,步行4分鐘即可抵達地鐵站。酒店共有211間客房,不少住客評論指房間雖小但舒適乾舒適乾淨,而且隔音良好、景觀開揚,在網上獲得8/10的評分。酒店另設有健身室、餐廳及酒吧。

紐約哈萊姆萬麗酒店(Renaissance New York Harlem Hotel)

房價:人均HK$464起(特大床房)

地址:233 West 125th Street,. New York, New York, USA, 10027

交通:125街站步行4分鐘

紐約哈萊姆萬麗酒店搶先預訂優惠

紐約酒店推介【10】法拉盛福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Flushing)

法拉盛福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Flushing)於2021年開幕,位處弗拉興皇后區,鄰近皇后穿越購物中心、皇後區植物園、夜市等景點。酒店擁有210間客房,房間乾淨衞生,安靜舒適,在網上獲得8.7/10的高評分!酒店同時配備室內游泳池、健身室、洗衣間、餐廳及酒吧等設施,並提供免費機場接送服務,非常貼心!

法拉盛福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Flushing)

房價:人均HK$594起(傳統特大床房)

地址:33-68 Farrington St, Flushing, New, York, USA 11354

交通:法拉盛主街站步行13分鐘

法拉盛福朋喜來登酒店搶先預訂優惠

