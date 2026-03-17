2026福布斯星級酒店排名公布　香港20間酒店上榜／7間獲5星評級！

福布斯旅遊指南2026｜香港酒店｜《福布斯旅遊指南》近日公布了2026年星級酒店名單，今年共有1,728間全球酒店上榜，當中343間酒店獲得五星評級，而香港酒店有20間上榜，其中7間酒店更榮獲最高五星評級！《香港01》「好食玩飛」整合入圍星級酒店名單的香港酒店，即看內文！



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什麼是福布斯旅遊指南？五星、四星、推薦有什麼分別？

《福布斯旅遊指南》是全球唯一專注於奢華酒店、餐廳、水療中心及郵輪的星級評定服務機構。《福布斯旅遊指南》的評鑑堅持不接受任何公關安排、70%評分取決於服務而非硬體、並採用匿名方式考察，因應表現而評鑑出五星級、四星級和推薦級指標。

與一般酒店的星級評等不同，國際間常用的星級評等通常專注於豪華設施、精緻裝潢、員工配置等；而《福布斯旅遊指南》則更重視於「服務」，以900項嚴謹的客觀標準（是／否題）為評級基礎，例如：接線生是否在鈴響3聲之內接起電話；員工是否使用了俚語；除了整理床鋪，員工是否觀察客人的習慣等，檢視酒店在「無人注視時」的服務細節、熱情度和一致性。

一般而言，能獲得五星級評分的酒店代表著在設施及服務方面的體驗「近乎完美」，而四星級則是在900項評級基礎中大多數表現出色，而推薦級則是在部分細節上未能達標，但仍然值得一訪的酒店。

福布斯旅遊指南2026——五星級酒店篇

福布斯旅遊指南香港五星級酒店【1】香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）

香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）位於國際金融中心內，步行10分鐘即可抵達地鐵站及天星小輪碼頭，交通方便。酒店樓高45層，房間奢華雅緻，可盡覽維多利亞港、港島，九龍半島及山頂景色。酒店內亦配備室外游泳池、健身室、按摩室、桑拿浴室、水療中心等設施，更擁有許多米芝蓮星級餐廳！

香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$2,121起（豪華山景大床客房）

地址：中環金融街8號

交通：香港站步行5分鐘

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福布斯旅遊指南香港五星級酒店【2】香港置地文華東方酒店（The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong）

香港置地文華東方酒店（The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong）位於中環地鐵站旁，鄰近蘭桂坊及大館。酒店於1963年開幕、2006年翻新，共有447間客房。客房設計帶有東方傳統風格，配備浴缸、咖啡機等奢華設備。酒店另擁有室內游泳池、健身中心、水療中心、九家餐廳及酒吧，包括兩家米芝蓮餐廳。

香港置地文華東方酒店（The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong）

房價：人均HK$1,870起（城市景觀客房）

地址：中環幹諾道中5號

交通：中環站步行1分鐘

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福布斯旅遊指南香港五星級酒店【3】香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）

香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）位處中環，於1963年已經開幕，並曾於2006年進行翻新。酒店共有447間客房，房間糅合東方傳統特色及西式設計，房間奢華有格調，部分房型更可欣賞維港景色！酒店同時配備9間餐廳及酒吧，當中更有兩間餐廳為米芝蓮星級餐廳！酒店另設水療中心、室內游泳池及24小時健身中心。

香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）

房價：人均HK$1,896起（城市景觀客房）

地址：中環幹諾道中5號

交通：中環站步行1分鐘

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福布斯旅遊指南香港五星級酒店【4】香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）於1928年已經開業，是香港歷史悠久的酒店之一。酒店曾在2013進行翻新，現在擁有300間房，以巴洛克復興風格設計，豪華海景套房和特級豪華海景套房更配備轉角大理石SPA浴缸，面向海景超打卡able！酒店亦設有8間餐廳及酒吧，包括米芝蓮一星餐廳，以及羅馬式泳池、水療中心、健身房等設施。

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

房價：人均HK$1,726起（豪華大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通：尖東站步行2分鐘

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福布斯旅遊指南香港五星級酒店【5】香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）

香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等。

香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）

房價：人均HK$1,600起（麗晶大床客房）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

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福布斯旅遊指南香港五星級酒店【6】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處九龍環球貿易廣場的102至118層，擁有312間房，客房內可以無死角俯瞰維多利亞港、南中國海或城市景觀！雖然酒店於2011年已經開幕，但內部設施仍然乾淨新穎，當中房內的景觀浴缸更是人氣打卡位！酒店亦配備6家餐廳及酒吧、水療中心、無邊際室內游泳池、室外按摩池以及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

房價：人均HK$1,700起（豪華大床房）

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場

交通：九龍站步行7分鐘

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福布斯旅遊指南香港五星級酒店【7】香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）坐落在維多利亞港旁，鄰近香港會議展覽中心和金紫荊廣場，來往會展站只需步行2分鐘！酒店於2019年才開幕，擁有127間客房及套房，房間內均配備打卡浴缸、大面積景觀窗、特大睡床等設施，舒適寬敞，部分房間坐擁海景。酒店附設室外游泳池、桑拿、Spa、健身室等設施，更提供健身課程可以參與！

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）

房價：人均HK$1,620起（豪華特大床房）

地址：灣仔港灣徑1號

交通：會展站步行2分鐘

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福布斯旅遊指南2026——四星級酒店篇

福布斯旅遊指南香港四星級酒店【1】香港君悦酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

香港君悦酒店（Grand Hyatt Hong Kong）位於灣仔，臨海而建，盡覽維港優美景色！酒店曾於2016年翻新，共有542間客房，設有寬敞的起居空間及浴室，大部分房型更坐擁維港海景！酒店同時配備健身室、50米恆温户外泳池、兒童遊樂場、球類運動場等設施，更擁有多達11間餐廳和酒吧！

香港君悦酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

房價：人均HK$1,011起（君悦豪華大床房）

地址：灣仔港灣道1號

交通：會展站步行6分鐘

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福布斯旅遊指南香港四星級酒店【2】港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）

港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）位於港鐵金鐘站上蓋，直連太古廣場，酒店樓下便是購物中心，非常方便！而且酒店客房位於39樓以上，房間景觀十分開揚，部分客房更可以無死角俯瞰維港景色！酒店同時配備室外泳池、健身室、水療中心、兒童俱樂部、兒童游泳池等休閒娛樂設施。

港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）

房價：人均HK$1,120起（豪華山景雙床房）

地址：金鐘中區法院道太古廣場

交通：金鐘站步行9分鐘

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福布斯旅遊指南香港四星級酒店【3】九龍香格里拉（Kowloon Shangri-La）

九龍香格里拉（Kowloon Shangri-La）位於尖東，鄰近香港科學館、星光大道及K11等景點。酒店於1981年開幕、2009年翻新，擁有多達679間客房。房間設計帶有港式復古風格，空間寬敞、設備齊全，部分房型更坐擁海景！酒店提供室內泳池、健身室、7間餐廳及酒吧等設施。

九龍香格里拉（Kowloon Shangri-La）

房價：人均HK$771起（豪華大床房）

地址：九龍尖沙咀東部麼地道64號

交通：尖東站步行3分鐘

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福布斯旅遊指南香港四星級酒店【4】尼依格羅香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

尼依格羅香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）在2017年開業，位處著名地標美利大廈，更被Trip.com評選為香港Instagram打卡酒店第5名！酒店樓高25層，設有336間房，所有房間均備有奢華的雲石浴室，其中N2 GRAND級起的客房更設有特大的碗型浴缸，絕對要打卡！酒店亦設有室內游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施。

尼依格羅香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

房價：人均HK$1,457起（高級客房）

地址：紅棉路22號

交通：金鐘站步行8分鐘

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福布斯旅遊指南香港四星級酒店【5】奕居（The Upper House）

奕居（The Upper House）於2009年開幕，位於金鐘太古廣場之上，樓下便是購物中心及地鐵站，地理位置極佳！酒店配備117間客房及套房，房間具有私人公寓的溫馨感及寧靜感，設有景觀大浴缸、特大床、多士爐、咖啡機等，更可以在房間內無限點播高清電影及免費享用Maxi Bar！

奕居（The Upper House）

房價：人均HK$1,929起（Studio70 豪華房；免費享用Maxi Bar、無限點播高清電影）

地址：金鐘道88號太古廣場

交通：金鐘站步行5分鐘

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福布斯旅遊指南香港四星級酒店【6】香港W酒店（W Hong Kong）

香港W酒店（W Hong Kong）於2008年開幕，坐落於西九龍文化區，鄰近天際100、M+、故宮文化博物館等景點，與九龍站及西九龍站分別3分鐘及9分鐘步程，地理位置優越！酒店配備393間房，其中酷角客房及非凡套房更設有海景浴缸！酒店附設天台室外泳池、桑拿、日光浴場、健身室、餐廳及酒吧等設施，更提供瑜伽課程、親近動物等體驗！

香港W酒店（W Hong Kong）

房價：人均HK$1,170起（奇妙大床房）

地址：九龍柯士甸道西1號

交通：九龍站步行3分鐘

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福布斯旅遊指南2026——推薦級酒店篇

福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【1】香港港麗酒店（Conrad Hong Kong）

香港港麗酒店（Conrad Hong Kong）位於太古廣場上蓋的40至61樓，可以將維多利亞港及太平山的壯麗景緻盡收眼底。酒店於1990年開幕、2012年翻新，擁有513間客房，房間設施雖然較舊，但整體乾淨舒適，空間寬敞。酒店同時設有户外恆温游泳池、健身室、2間餐廳及酒吧等設施。

香港港麗酒店（Conrad Hong Kong）

房價：人均HK$1,223起（豪華大床房）

地址：金鐘道88號太古廣場

交通：金鐘站步行7分鐘

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福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【2】唯港薈酒店（Hotel ICON）

唯港薈酒店（Hotel ICON）坐落在尖沙咀，是旅客最喜歡的香港酒店推薦之一！酒店交通方便，而且鄰近購物區及景點。酒店提供262間客房及套房，坐擁城景或海景，房間均設有咖啡機、浴缸及淋浴、音響等，可以聽著音樂浸浴放鬆！酒店附設健身設施、桑拿、Spa、室外游泳池等設施。不少住客更評價酒店餐廳的早餐及晚餐一流！

唯港薈酒店（Hotel ICON）

房價：人均HK$586起（ICON 36半海景大床客房；免費迷你吧1份）

地址：尖沙咀科學館道17號

交通：紅磡站步行8分鐘

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福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【3】香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）

香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）坐落於太古廣場內，與金鐘港鐵站相連。酒店擁有608間客房，於2025年完成Infinity客房樓層翻新工程。房間配備豪華寢具及高級洗浴用品，套房更設有房內娛樂系統、獨立客廳、雲石浴室及Aromatherapy Associates洗浴用品！酒店亦設有24小時健身中心、室外游泳池、8間極具特色的餐廳和酒吧，其中更有米芝蓮推介餐廳！

香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$1,017起（豪華特大床客房）

地址：金鐘道88號太古廣場

交通：金鐘站步行6分鐘

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福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【4】香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）坐落在尖沙咀，鄰近K11 MUSEA、維多利亞港A、星光大道、藝術館及太空館等，地理位置極佳！酒店曾於2014年進行翻新，提供498間房，配備浴缸、迷你吧、音響、電影等，部分房間亦設iHome基座。酒店亦設有恆温泳池、熱水按摩池躺椅、水療中心、餐廳等。酒店更以星級美食聞名，餐廳屢獲殊榮且選擇豐富，絕對要試試看！

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

房價：人均HK$675起（內園景高級雙床房）

地址：尖沙咀北京道8號

交通：尖東站步行1分鐘

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福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【5】馬哥孛羅香港酒店（Marco Polo Hongkong Hotel）

馬哥孛羅香港酒店（Marco Polo Hongkong Hotel）連續多年蟬聯《福布斯旅遊指南》推薦酒店，並鄰近香港藝術館、文化中心、1881等景點。酒店曾於2011年翻新，擁有585間客房，房間設備齊全，部分房型可飽覽維港景，更提供全天候管家服務！酒店配備室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，包括《福布斯旅遊指南》星級餐廳Cucina！

馬哥孛羅香港酒店（Marco Polo Hongkong Hotel）

房價：人均HK$542起（高級客房）

地址：九龍尖沙咀廣東道3號

交通：尖東站步行4分鐘

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福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【6】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,625起（九龍山景大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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福布斯旅遊指南香港推薦級酒店【7】尖沙咀帝苑酒店（The Royal Garden Tsim Sha Tsui）

尖沙咀帝苑酒店（The Royal Garden Tsim Sha Tsui）位於尖沙咀，鄰近歷史博物館及科學館，交通購物均十分便利。酒店於1981年開幕、2011年翻新，共有445間客房。房間設備齊全，已安裝純凈水濾水器，大部分房型採用落地玻璃窗設計，可以俯瞰維港和香港天際線。酒店另設室外游泳池、Spa、健身室、7間餐廳及酒吧。

尖沙咀帝苑酒店（The Royal Garden Tsim Sha Tsui）

房價：人均HK$478起（豪華房）

地址：尖東麼地道69號

交通：尖東站步行4分鐘

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