日本自由行｜日本新景點唔止吉卜力公園！仲有哈利波特影城/USJ

日本旅遊新景點懶人包｜2022年在日本有許多新的觀光景點陸續完成，今後也將有許多景點、設施開幕，像是吉卜力公園、日本第一座哈利波特主題樂園都讓人期待不已，其它還有像是東京車站、新宿車站等繁華地段的新商業設施，預計會在這些原本就很熱鬧的地方再添新地標！



不過隨著新的景點出現，也有老景點正式退休，因此這次我們整理了2022年—2023年新開幕＆歇業的日本各地區觀光景點、設施的最新資訊，趕緊來更新口袋名單一波啦！

2022-2023年日本觀光景點懶人包～有咩新景點，快來看看最新資訊！👇👇👇

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2022年・東京區域＜新開幕設施＞

進化系花朵藝術設施「NAKED FLOWERS FOR YOU」

「NAKED FLOWERS」是用人體五感來感受「花」這個主題的體驗型藝術展，曾在作為世界遺產的京都二條城、東京日本橋、香港、韓國等地舉辦限定展覽，在日本國內外都獲得廣大人氣迴響。這次開在東京有樂町的展覽設施是至今第一場常設展。

「NAKED FLOWERS FOR YOU」的特色是會為每一位看展的遊客量身打造獨特的個性化體驗，像是「PHYTOTHERAPY」展區的植物療法個人診斷、利用圖像分析來探索4座花園，享受符合自己魅力的花卉藝術饗宴。

其它還有藥草診斷、適合自己的化妝品提案建議等等，還可以將自己在會場內的分析結果帶到咖啡廳來訂做一杯個人化飲品，來補給自己缺失的營養素，整個體驗豐富又多彩，是一處別緻且獨一無二的花朵藝術體驗景點。

NAKED FLOWERS FOR YOU

地址：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 8F

最近車站：JR 山手線・京濱東北線 有樂町站「中央口」步行1分鐘

東京Metro有樂町線 有樂町站D7-b出口步行1分鐘

東京Metro銀座線・日比谷線・丸之内線「銀座站」C-9出口 步行2分鐘

營業時間：11:00—20:00（最後入場時間 19:30）



下北澤車站高架下的大型商業設施「MIKAN下北」

「MIKAN下北（ミカン下北）」是下北澤車站高架道路下的大型商業設施，駐點店舖、設施都充滿下北澤風格的自由與個性。主要由5個區域（街區）構成，包含服飾與雜貨店、餐廳或咖啡廳等餐飲店、共享辦公室或分租辦公室等等。

已有部分區域在3月時已經開放，包含1區商業店鋪及有7間辦公室的辦公區域。7月28日時由停車場所構成的地面5層設施B街區也盛大開幕，這樣一來MIKAN下北全區皆開張完畢。設施名稱的「MIKAN（ミカン）」是「未完」的日語讀音，但這不是指這個地方還未完工，而是有持續進化的意涵在內。

MIKAN下北就在下北澤車站前，交通非常方便，要買東西還是吃美食都OK，活用高架橋下空間所做的店舖設計和風格也很值得一瞧。

MIKAN下北（ミカン下北）

地址：東京都世田谷区北沢2-11-15

最近車站：京王井之頭線・小田急小田原線「下北澤」車站



＜歇業設施＞MORI Building DIGITAL ART MUSEUM : teamLab Borderless

2018年6月於台場開幕的teamLab Borderless是一間主打不用地圖導覽的藝術博物館，剛開幕第一年就成為全世界單年參觀人數最多的美術博物館，並在2019年創下世界紀錄，成為單一藝術團體在全世界有著最多參觀者的美術館。不過這間teamLab Borderless於2022年8月底歇業。

由於地區再開發的關係，使得這間有著無數紀錄的teamLab Borderless也將落下帷幕，不過預計2023年會在東京都心另起爐灶，想必會出現更多前所未見的數位藝術，讓teamLab Borderless重新回到我們的眼前。

順帶一提，豐洲的「teamLab TOKYO DMM」將會持續開放至2023年底為止。

2022年・中部區域＜新開幕設施＞

再現吉卜力世界的主題公園「GHIBLI PARK」【2022年11月1日開幕】

「吉卜力工作室（スタジオジブリ）」是受到全世界愛戴的日本動畫電影工作室，曾多出過多部膾炙人口的經典作品。這一間「GHIBLI PARK（ジブリパーク）」是再現吉卜力作品世界觀的主題公園，設點在愛知縣的「愛・地球博記念公園」內。

「GHIBLI PARK」主打用雙腳漫步在園區內的森林與公園，自己去探索挖掘各個關於吉卜力作品的秘密，因此裡面沒有特別的遊樂設施或乘坐設施。各個區域採不同的主題，能看見曾在吉卜力作品中登場的建築物或街道。

11月時會先是第一波開幕，共開放三個展區，包含「吉卜力大倉庫（ジブリの大倉庫）」、「青春之丘（青春の丘）」、「龍貓之森（どんどこ森）」，接著按順序在2023年秋天是第二波開放「妖怪之鄉（もののけの里）」園區，2024年3月開放「魔女之谷（魔女の谷）」區域。想必屆時將吸引來自日本國內外的資深吉卜力粉絲，一躍成為日本超人氣必訪觀光景點之一唷。

GHIBLI PARK（ジブリパーク）

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1愛・地球博記念公園内

最近車站：愛知高速交通 東部丘陵線「愛・地球博記念公園」站



2023年將開的設施也有不少，豐洲市場、東京車站有新貌，仲有亞洲第一座哈利波特影城！快來看看👇👇👇

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2023年・東京區域＜新開幕設施＞

東京車站新地標「東京中城八重洲」【2023年9月部分區域率先開放】

隨著東京車站周邊再開發計畫的推進，2023年3月八重洲區域將有新地標「東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）」盛大開幕。這是東京中城繼「東京中城六本木」、「東京中城日比谷」之後的第三座標的設施。

東京中城八重洲是一棟高樓建築，除了有約60間餐飲店、商店，還有辦公室、學校，預計39樓到45樓空間還會由「東京寶格麗飯店BULGARI HOTEL TOKYO」進駐。

東京車站被稱作是東京交通的玄關口，行人不論男女老少與國籍，皆絡繹不絕的往來，為了滿足不同族群的民眾需求而集結了各式各樣的商家與服務，讓來自不同領域的人們都能交流互動，期待此處能成為具備新時代價值的好地方。

2022年9月17日率先開放連接國際機場與地方都市交通的客運轉運站「Bus Terminal Tokyo Yaesu（バスターミナル東京八重洲）」，也會有商家進駐，將成為目前日本最大規模的轉運站。在八重洲區塊有這麼一處集結充滿東京中城高品味風格的地方，想必能感受到不同於東京車站其它商業設施的魅力特色唷。

東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）

地址：東京都中央区八重洲2丁目地内 他

最近車站：JR「東京」站與地下層直接連通（經八重洲地下街）

東京Metro丸之内線「東京」站與地下層直接連通（經八重洲地下街）

東京Metro銀座線「京橋」站步行3分鐘

東京Metro東西線、銀座線、都營淺草線「日本橋」站步行6分鐘



豐洲市場全新場外設施「千客萬來」【2023年9月開幕】

「千客萬來」設施是預計開設在豐洲的全新場外設施，繼承・發展作為豐洲前身的築地貴重財產代表的市場熱鬧繁華，並加上豐洲的活絡興旺，將成為一處以「食」為中心來傳遞日本文化的宣揚設施。

設施由「商業棟」和「溫浴棟」兩者構成，前者是重現江戶接到的餐飲＆銷售區，販賣新鮮各式新鮮食材，活用坐落在市場隔壁這一大優勢。

溫浴棟裡將有24小時營業的溫泉與飯店，屋頂上的展望露臺還有設足湯，另外還會設置美食情報相關宣傳設施及活動場地空間。

市場畢竟是食物的中樞代表存在，讓豐洲一躍成為傳達飲食文化的好所在，再加上日本引以為傲的溫泉等文化體驗，想必能讓豐洲有著其他地方無法體驗的美食滋味與無限活力。

千客萬來設施（千客万来設施）

地址：東京都江東区豊洲6-101-1の一部

最近車站：新交通百合海鷗號「市場前」站



亞洲第一座哈利波特影城！「Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter」【2023上半年開幕】

「Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter（ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ ハリー・ポッター）」（東京環球影城）是能夠一窺《哈利波特》和《怪獸與牠們的產地》系列電影世界觀的新型主題園區，可以一探電影中曾出現過的道具服裝、電影製作的場景細節等，用雙腳去感受魔法世界的奇幻奧妙。此處也是繼倫敦之後世界上第二個哈利波特影城，想走入魔法世界不必再大老遠飛去英國。

地點選址在1926年開業、已有94年歷史的主題公園「豐島園」舊址，總面積約30,000平方公尺（相當於1個東京巨蛋），腹地極為寬敞。到時候就可以在這裡看見由曾參與電影製作的創作者們用心重現的場景與道具，就像是真的進入魔法世界一樣，肯定會是所有影迷必訪的熱門景點。

Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter「Studio Tour Tokyo」（ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ ハリー・ポッター 「スタジオツアー東京」）

地址：東京都練馬区 春日町1丁目及び向山3丁目各地内(予定)

最近車站：西武池袋線／有樂町線／都營大江戸線「豐島園」站



2023年不要錯過東京迪士尼海洋®全新園區同新宿歌舞伎町新TOWER！USJ超級任天堂世界園區2024年仲會開放「大金剛」新園區！👇👇👇

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新宿歌舞伎町的新娛樂設施「東急歌舞伎町TOWER」【2023年4月開幕】

新宿是東京首都圈數一數二熱鬧繁華的地段，預計將再開設一間地上48層樓＋1層頂樓涼亭、地下5層樓，約225公尺高的高超層複合設施「東急歌舞伎町TOWER（東急歌舞伎町タワー）」，裡面包含飯店、電影院、劇場、音樂展演空間等等，各種現代休閒娛樂都集結在這一棟裡面。

裡面有新宿最大規模的展演空間、能欣賞演劇・音樂・影像的劇場、日本連鎖影城109 Cinemas的新品牌電影院「109 Cinemas Premium 新宿」等等，能想像得出這裡將成為充滿新宿風格又具未來感的景點。再加上新宿的歌舞伎町本來就是很受外國觀光客喜愛的人氣歡樂街，之後要是到訪新宿也別忘了踩點一下這棟讓新宿更加有看頭的必訪觀光景點哦。

東急歌舞伎町TOWER（東急歌舞伎町タワー）

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-29-１(同番3)

最近車站：西武新宿線「西武新宿站」步行2分鐘／JR各線・⼩⽥急線・京王線 「新宿站」步行7分鐘



東京迪士尼海洋®全新園區「Fantasy Springs」【2023年開放新園區】

2023年東京迪士尼海洋®將推出全新園區「Fantasy Springs（ファンタジースプリングス）」，裡面包含迪士尼旗下電影《冰雪奇緣》、《魔法奇緣》、《小飛俠》的三大主題區域，以及一間迪士尼主題飯店所構成，是東京迪士尼海洋®第8個主題園區。

雖說園方尚未公布園區的實際全貌，但預計會有述說電影世界的遊樂設施及餐廳等主題性內容，且這也是東京迪士尼海洋開幕®以來最浩大的面積擴張工程，將園區總面積數直接開發至最大。

在開幕之前還會再公佈其它園區相關資訊，就讓我們繼續期待東京迪士尼海洋®將會呈現什麼樣的夢想世界在我們眼前吧！

東京迪士尼海洋®新園區「Fantasy Springs」（東京ディズニーシー®新テーマポート「ファンタジースプリングス」）

地址：千葉県浦安市舞浜1-1

最近車站：迪士尼度假區線「東京迪士尼海洋站」



2024年・大阪區域

USJ超級任天堂世界園區擴大「大金剛園區」【2024年開放新園區】

2021年3月位於大阪的日本環球影城開放了「超級任天堂世界SUPER NINTENDO WORLD」園區，接著預計在2024年將會再度開放以另一款任天堂遊戲《大金剛（Donkey Kong）》為主題的全新區域。

「超級任天堂世界SUPER NINTENDO WORLD」是世界上第一處「任天堂」的主題園區，能夠親身體感遊戲與任天堂知名角色的世界而大受好評討論。新開放的區域將會把現有的超級任天堂世界再擴大，加入主角Donkey Kong森喜剛與夥伴們所居住的熱帶叢林、雲霄飛車等遊樂設施，再現遊戲中的逗趣世界。任天堂作為世界知名的日本遊戲公司，將帶給僅在日本才能體驗的刺激娛樂，就讓我們好好期待吧！

日本環球影城 超級任天堂世界Universal Studios Japan(USJ)SUPER NINTENDO WORLD（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ) スーパー・ニンテンドー・ワールド）

地址：大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

最近車站：JR夢咲線「環球城」站



快把這些日本新景點放進口袋名單裡！

日本才有的主題樂園、適合觀光的商業設施等等，日本又有好多話題景點，未來想必還會有更多景點出現。下次在排定旅遊計劃時，除了安排到必訪觀光地走走，也別忘了把握機會到這些新景點去嘗鮮一下哦！

【本文由「LIVEJAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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