東京新景點2022｜日本自由行懶人包　10個打卡點美食購物超chill

一場新冠疫情讓我們無法出國旅遊，然而隨著日本政府在2022年10月11日起撤銷每天入境人數限制，以及開放自由行旅客免簽證入境，終於為日本自由行帶來曙光。



東京曾是很多港台旅客熟悉的都市，現在卻似乎變得有點陌生。在這兩年多的時間，東京並沒有停下腳步，反而開設了很多新景點設施，讓我們為你整理一個東京的2022新景點懶人包，方便大家計劃旅行！

疫情期間東京仍是不斷更新，到東京自由行，必去看看這些新景點👇👇👇

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1. WITH原宿

隨著舊JR原宿木造車站拆除與新車站開幕，周邊也開幕了不少新設施與商店。

WITH原宿在2020年6月開幕，建在原宿正對面並連結竹下通。不只有都心型的IKEA、UNIQLO進駐，還有戶外用品商店Snow Peak、史努比咖啡廳PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen等等，來到原宿第一站必逛！設施內也有很多戶外坐位讓遊客休憩，還可眺望到原宿車站與街頭風景。

地址：東京都渋谷区神宮前1-14-30



2. 澀谷MIYASHITA PARK（宮下公園）

在2020年6月全新開幕的MIYASHITA PARK建在澀谷宮下公園的位置上，結合酒店、商業設施與公園，提供多元化的娛樂。

設施共分南、北街區，南區以特色小店為主，例如可自製朱古力的Kitkat laboratory、吉卜力服裝品牌GBL；而北街區以LV、GUCCI等精品名牌為主，滿足不同顧客層。

三樓的公園平台連結兩個街區，設有戶外運動場地、草地，而且有潮流教父藤原浩設計的星巴克，可以買杯咖啡在這裡休息。

至於南區一樓還有24小時營業的美食街澀谷橫丁，集合19家提供日本全國當地美食的居酒屋，在晚上尤其熱鬧。

地址：東京都渋谷区神宮前1-14-30



3. BLUE BOTTLE COFFEE 澀谷 Cafe

澀谷另一公園「澀谷區立北谷公園」也變身文青據點，在2021年4月重新開幕。

而當中最受注目的是世界首家公園咖啡廳「BLUE BOTTLE COFFEE 澀谷 Cafe」。兩層高的咖啡廳，2樓設有露台座位，可以一邊品嘗咖啡、一邊欣賞公園的綠地景致，在繁忙的澀谷遠離煩囂。

地址：東京都渋谷区神南 1-7-3渋谷区立北谷公園内



4. 新宿3D貓與澀谷3D秋田犬

廣告牌也變成景點？位於新宿東口對面的Cross新宿大廈在2021年7月設置了一個廣告牌播放清晰又逼真的4K 3D映像，在開幕當時播放可愛的貓咪動畫，因此得到「新宿3D貓」之名。這個新宿全新地標怎麼不去打卡！

在2022年7月，澀谷也有類似的3D映像廣告牌，在每小時正會播放秋田犬動畫報時，而且幾個廣告牌連動，更是十分吸引。

5. 下北澤reload

下北澤這幾年開設了很多新設施，其中一所就是2021年7月開幕的reload！

充滿文青感的純白色建築，有18家高質感店舖進駐，包括古著店、文具店、香氛店等可找到各種特色商品。另外，還有來自京都的小川珈琲的旗艦店，立食咖哩SANZOU TOKYO，吸引很多日本年輕人前往。想要知道日本最新年輕人熱點就別錯過！

地址：東京都世田谷区北沢3−19-20



全新街區、美食橫町、文青景點、博物館和遊樂場也有，必有一個有興趣👇👇👇

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6. 東京車站周邊TOKYO TORCH街區

作為東京交通樞紐的東京車站，其周邊將會建設日本第一高的大樓「Torch Tower」，預期樓高390米，在62樓將會設有展望台可以俯瞰東京全景，甚至富士山的景色。

這座大廈雖然預期2027年才落成，但在2022年9月，全新巴士站バスターミナル東京八重洲與TOKYO TORCH Terrace率先開幕。

TOKYO TORCH Terrace位在常盤橋Tower大廈的地下1樓至3樓，13家店舖以餐廳為主，當中有不少都是首次在東京開店，例如來自大阪的法式串炸BEIGNET、來自佐賀的豆乳咖啡店TOFFEEtokyo等等，不只等候巴士前可以吃點東西，經過東京車站時也可特地過來用餐。

地址：京都千代田区大手町2-6-4



7. UNIQLO淺草店與淺草橫町

在古色古香的淺草，有一座新的商業設施開幕。首先在2021年5月，UNIQLO淺草店開幕。這家連鎖服裝店融合當地的古典特色，不只品牌標誌融合日本神社或寺廟常用的小紙條「千社札」設計，也可找到與當地店舖相關的設計的T恤，適合當手信。

而在2022年7月，在UNIQLO淺草店樓上的淺草橫町也開幕！這是個祭典主題的美食街，以七彩繽紛的裝潢和霓虹燈營造出熱鬧氣氛，有日式居酒屋、串燒、鰻魚、韓國料理等多家餐廳可以選擇。在淺草觀光餓了的話，來這裡定會找到美食。

地址：東京都台東区浅草2-6-7 浅草ビル



8. 東京水岸街道

建在高架橋下，連結淺草與晴空塔的全新商業施設東京水岸街道（東京ミズマチ）在2020年6月開幕。

東京著名麵包店BREAD,ESPRESSO &的咖啡廳むうや、和菓子店いちや等多家咖啡廳，成為你從淺草走到晴空塔的休息好去處。另外，那裡還有青年旅舍WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO，想找淺草周邊住宿的話也可考慮一下！

地址：東京都墨田区向島１丁目



9. 角川武藏野博物館

雖然正式來說是位於埼玉縣，但從池袋只要約30分鐘便可到東所澤，所以排在東京之旅行程中也非常方便。在2020年11月開幕的角川武藏野博物館是由建築名師隈研吾設計的文化設施，結合圖書館、美術館與博物館，無論外觀與內部裝潢都讓人驚艷。

尤其是名為書架劇場的圖書館，挑高的空間裡設有不規則的書架，展示約5萬本存書，壯觀而夢幻的場面讓人聯想到哈利波特電影中的場景，日本熱門音樂組合Yoasobi也曾在這裡進行NHK紅白歌合戰的演出。

除此而外，這裡的EJ動漫博物館、畫廊等等也會不定期舉行各種主題展覽，可以來深入認識日本文化與藝術。

地址：埼玉県所沢市東所沢和田



10. 西武園遊樂場

最後要介紹的景點也位於東京周邊埼玉縣。開業70年的西武園遊樂場並不是新設施，但在2021年搖身一變為復古主題遊樂場，竟然再次變成話題的景點。

活用遊樂場的古舊，大賣懷舊氛圍，例如提供蜜瓜梳打、日式拿坡里意大利粉的喫茶店、舊式的彈珠遊戲，還有表演秀大唱日本歌謠名曲，反而讓年輕人感到新鮮，蜂擁去體驗及拍照。想懷緬舊日時光或是想感受昭和文化都可以花一天去逛逛。

地址：埼玉県所沢市山口2964



這10個東京新景點可享受到各種購物、美食及娛樂，來日本旅遊時記得去嚐鮮，探索全新的東京喔！

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