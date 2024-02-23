深圳好去處20大免費景點打卡　必訪小鐮倉、西班牙設計公園、甘坑

深圳好去處！打卡、郊遊、放空、慢活、行山，深圳應有盡有，如果已經很久沒有踏足深圳遊玩，是時候重新認識深圳了。《香港01》「好食玩飛」為大家推介以下20大免費景點，包括文青氣息藝術館，也有「小鐮倉」等遊熱點，。



新手到深圳旅遊，乘深圳地鐵最方便。（新華社）

此外，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介、福田酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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深圳好去處【1】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

春暖花開，想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

深圳南山荷蘭花卉小鎮‧鬱金香廣場

入場費：全免

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。



深圳好去處【2】深圳圖書館北館——深圳最新最大圖書館 「太空電梯」地下書庫 每週僅限40人參觀

提起深圳最新最大的圖書館，莫過於是「深圳圖書館北館」，以「科技」為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」，直達巨型地下書庫，極具科幻感！「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，暫時只開放了週末參觀名額，每天2場，每次僅有10人可進場，門票相當搶手，想目睹它的「真貌」也不易！地下書庫高達18米，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！

▼ ▼ ▼更多「深圳圖書館北館」介紹：

深圳圖書館北館

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00

交通：地鐵4號線、6號線紅山站A1出口，步行約200米

預約指引：在「深圳圖書館」官微預約，先預約書海探底活動，成功後才可再預約進地下書庫。



深圳好去處【3】官湖村——深圳小鐮倉

深圳的「小鐮倉」，多姿多彩的民宿及與鐮倉車站相似的十字路，吸引不少網紅去打卡。此外，官湖村海灘面臨大鵬灣，對面已是香港的塔門、蚺蛇灣一帶，是海邊拍攝，享受寧靜的好地方。

官湖村（圖片︰廣東旅遊攻略小紅書）

官湖村

地址：深圳市大鵬新區官湖

交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到葵涌汽車站，轉乘B956公車到官湖村口。



深圳好去處【4】楊梅坑——深圳絕美玻璃水海灘

擁深圳數一數二的漂亮海灘，並有旖旎的海濱風光。壯闊海景，曲折海岸線，海岸公路綠意悠悠，全是攝影愛好者的天堂。附近的鹿嘴山莊同樣是景色秀麗，亦是欣賞日落的好地方。夕陽西下，滿天紅霞，構成醉人風景。

楊梅坑（圖片︰Devon在旅行中 小紅書）

楊梅坑

地址︰深圳市龍崗區南澳街道

交通：羅湖體育館/蓮塘站附近乘E11大巴到終站南澳街道辦站下車，轉乘M274公車到楊梅坑。



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深圳好去處【5】甘坑客家小鎮——古色古香 深圳小麗江

被喻為深圳版小麗江，古色古香，有很多小吃，並吸引很多穿漢服的女士來打卡拍照。甘坑客家小鎮主要以客家風韻、民俗節慶、非遺保護，建構仔集文化、休閒、生態的旅遊目的地。

甘坑客家小鎮（圖片︰樂遊深圳 小紅書）

甘坑客家小鎮

地址︰深圳市龍崗區布吉街道甘坑客家小鎮

地鐵：10號線甘坑站B出口



深圳好去處【6】鹽田海濱棧道——慢活臨海棧道

全長19.5公里，沿棧道吹海風緩行，面朝大海，有開闊的海景，最適合喜歡享受慢活的人。打卡地方可到樓高兩層的燈塔圖書館，覽山閱海，安靜舒適。

鹽田海濱棧道（圖片︰深圳微時光 小紅書）

鹽田海濱棧道

地點：鹽田區港西面濱海棧道深圳市鹽田區西起中英街古塔公園，東至小梅沙公園。

地鐵︰8號線海山站B出口



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深圳好去處【7】清水河舊火車站——復古火車打卡

以前香港回廣州的直通車是綠色車身，每行經火車站一定震耳欲聾，車上有小食車販買汽水和零食。時代更替，舊火車退役，往往停泊在車軌上靜默無聲。

清水河舊火車站（圖片︰廣東旅遊攻略 小紅書）

深圳清水河某角落，匿藏一個舊火車站，充斥懷舊復古風的寶藏。【深圳好去處】羅湖廢棄火車公園勁有復古Feel 鐵道迷IG打卡必去

清水河舊火車站

地址：深圳羅湖區清水河一路（深圳進元大廈旁邊）

地鐵：3號線草埔站D3出口



深圳好去處【8】歡樂港灣——深圳最大摩天輪

深圳最大的摩天輪，128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，有28個橢球型太空艙，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍。美景、餐廳、咖啡、書店，沉浸輕鬆浪漫的氣氛。上摩天輪要額外購票！

歡樂港灣（圖片︰trip.com）

歡樂港灣

地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號

地鐵： 1號線新安地鐵站D出口、5號線臨海地鐵站A出口、地鐵11號線寶安站B出口



深圳好去處【9】大芬油畫村——中國油畫第一村

中國油畫第一村，濃厚藝術氛圍，喜歡藝術及繪畫者視為創作天堂，彷彿街頭處處有「梵高」。香港畫商將油畫產業帶到這裡，後來成了油畫畫家的作坊，遊人不僅可觀賞現場畫油畫，還可購買及訂做油畫。

大芬油畫村 （圖片︰中國旅行指南 小紅書）

大芬油畫村

地址︰深圳市龍崗區布吉街道大芬村

地鐵：3號線大芬站A1出口



深圳好去處【10】梧桐山國家森林公園——鵬城第一峰

梧桐山風光秀美，主峰大梧桐是深圳第一高峰，又稱「鵬城第一峰」，高943.7米，山上可俯瞰深圳全晾，可遠眺香港。著名有鳳谷鳴琴景區，交通方便，該區主要是遊人登高望遠之地。

梧桐山國家森林公園（圖片︰trip.com）

山上主要有6條常規登山路線，緩急不一，行山難度各有不同。梧桐山北路較平緩寬闊，適合大多數人，但路程有點長，需時約3-4小時。秀桐道路程短，能較快攻頂，景色秀麗，需時約2小時。

【秀桐道】

地鐵：地鐵8號線深外高中站

巴士： M444、M465至「半山半海公交總站」下車，步行約5分鐘抵達。

梧桐山國家森林公園

地址︰深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號



深圳好去處【11】深圳當代藝術與城市規劃館——末來科技打卡藝術館

提到深圳近年的焦點打卡點，當屬位於福田「深圳當代藝術與城市規劃館」。這兒由當代藝術館（MOCA）和城市規劃展覽（PE）兩座博物館構成，結構體系複雜，外形不規則，由大量傾斜、扭曲旋轉曲面構成，加上光與影的層疊交錯，讓人隨手抓拍都像藝術大片。不過，這兒雖是免費景點，但入場須預早一、兩天預約，一般即日籌會滿晒！

深圳當代藝術與城市規劃館

開放時間：1030 - 1730（逢星期一閉館）

地址：深圳市福田區蓮花街道福中路184號

預約方法：在Wechat搜索「深圳市當代藝術與城市規劃館」微信公眾號，內有預約按鈕，輸入預約人的姓名、手機號碼、預約時間，點擊「確認預約」提交申請即可。

交通：乘地鐵3/4號線少年宮站A2出口。



深圳好去處【12】深圳龍崗萬達廣場——太空主題 30米長不夜天階

深圳東部的龍崗萬達廣場於2021年開業，總建築面積達30.5萬平方米，目前是深圳最大的購物商場。這座商場最大特色是以末來科技為主題，商場中庭有一條直通6樓的「不夜天階」，長達30米，是現存世界最高的商業室內扶梯。扶梯頂層還有直徑7米的懸浮巨型LED曲屏，隨扶梯升上，有種到外太空穿越的錯覺。此外，商場內還有「時間車站」、「水晶礦洞」、「尋寶河谷」、以及長達77.77米的室內玻璃棧道等地標，均是打卡的好去處。

深圳龍崗萬達廣場

開放時間：星期日至四 1000 - 2200，星期五至六 1000 - 2230、6F不夜天階 1000 - 0200

地址：中國廣東省深圳市龍崗區龍翔大道7188號

交通：乘地鐵10號線至華南城站 C出口。



深圳好去處【13】華強北博物館——中國電子第一街主題

華強北博物館主題圍繞「中國電子第一街」園嶺的創業者故事，融入科技、時尚及藝術等綜合元素，展現深圳在改革開放的變遷及發展心路歷程。除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館

開放時間：星期二至日1000 - 1800（逢星期一閉館），節假日另行通知

地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

預約方法：（1）透過官網預約：www.hqbmuseum.com， （2）在Wechat搜索「華強北博物館」微信公眾號預約參觀。

交通：乘地鐵2/7號線至華強北站E2出口。



深圳好去處【14】福田體育公園——超打卡X形柱子

公園不一定都親親大自然，綠意盎然，深圳亦有種公園是像鋼鐵迷宮，福田體育公園便是其中之一！公園位於濱河路與福強路交匯處，運動場觀眾席底下有一條工業風隧道，有大量超打卡的X形柱子，而場館座位還有特色的Z形樓梯及彩色玻璃牆，整體環境感覺深邃冷峻，打起卡來未來感十足。

福田體育公園

開放時間：自由參觀

地址：深圳市福田區福強路30號

交通：乘地鐵7號線至上沙站E口。



深圳好去處【15】錢江藝術中心——絕美私人藝術館

錢江藝術中心是深圳一所私人藝術館，裡面的藏品均是館長從世界各地搜羅得來，由古代書法、油畫、裝飾品及藝術雕塑都有，加上鵝黃色中西合壁展館大樓，門口又有老爺車，整整個區域都非常華麗，是拍照好去處！重點還不用事先預約及參觀費全免。

錢江藝術中心

開放時間：0900 - 1700

地址：深圳市龍崗區布瀾路7號

交通：乘地鐵14號線至石芽嶺站J出口，步行 350m。



深圳好去處【16】水土保持科技示範園——奇幻蚯蚓洞

「水土保持科技示範園」是以昔日廢棄的採石坑口改造而成的水土生態園，集科普教育、科技示範、試驗研究、技術交流於一體。示範園必去打卡地標為「蚯之丘」，只要進園，走約10米的右邊即見，這兒模擬一個放大的蚯蚓洞，隱喻生物對水土的依賴，洞穴雖不大，但設有很多不規則洞穴，拍攝角度多多。

水土保持科技示範園

開放時間：0900 -1200；1400 -1700

地址：深圳市南山區沙河西路4148號

交通：乘地鐵5號線至西麗站E出口



深圳好去處【17】沙井古墟——清末民初時期古墟

沙井古墟是深圳現存面積最大的清末民初時期古墟，內有各種牌坊、古井、遺跡與廢墟，加上可愛的堅畫，看上去新舊共治一爐，文青味十足。此外，古墟內最著名有南宋時期建成、至今仍保留完好的龍津石塔，塔身呈方形，內有一座半身佛像，擺著「捏二伸三」的手勢，打卡也不妨去看看古跡。

沙井古墟

開放時間：自由參觀

地址：深圳市寶安區沙井大街343號

交通：乘地鐵11號線至橋頭站，轉乘10分鐘計程車。



深圳好去處【18】海山公園——仿西班牙設計公園

深圳也有大量仿歐洲景點的打卡點，位於深圳市鹽田區的海山公園便是其中之一。公園中心的海山藝術塔，借鑒了西班牙設計師高迪作品風格建造，外形類似植物和海洋生物，有著鮮豔的色彩和強烈的視覺衝擊。在這裡打卡，真的不似在深圳。

海山公園

開放時間：自由參觀

地址：深圳市鹽田區深鹽路2100號 518081

交通：乘地鐵2/8號線至海山站B出口。



深圳好去處【19】文谷小鎮——深圳童話世界 遊客較少

據知文谷小鎮本來是想打造成婚紗攝影基地，可惜後來市道不景便暫時荒廢了，但特別的歐陸小鎮設計開始吸引網紅專程打卡，五顏六色的屋子設計，更被稱做深圳的童話世界，非常適合拍照打卡。文谷小鎮的優點就是遊客比較少，可以盡情擺Pose拍照，而且交通非常方便，只需乘坐地鐵即可到達，非常值得一去。

深圳好去處免費打卡點【9】文谷小鎮

開放時間：自由參觀

地址：深圳龍崗文博路（文博宮後面）

交通：乘地鐵5號線至長龍站A出口。



深圳好去處【20】0AO藝術空間——美國街頭場景

「0AO藝術空間」是深圳寶安區近來人氣急升的拍照打卡點，整個區域範圍也很廣，帶有美國「拉斯維加斯」的絢麗霓虹燈與街頭場景，街上設有復古車子及電話亭，隨手拍都好有旅遊感。目前園區仍有大部分區域在裝修，未來將開放更多打卡區，不過參觀須預約。

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0AO藝術空間

開放時間：0900 - 1930

地址：深圳市寶安區福洲大道智美滙志產業園B5棟一層

預約方法：在Wechat搜索「0AO藝術空間」微信公眾號預約參觀。

交通：乘地鐵11號線至福永站D出口。



（全文完）