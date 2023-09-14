首爾酒店11大推介｜1分鐘到弘大／明洞站！日系溫泉打卡+極高CP值

首爾酒店推介2023！韓國向來是熱門旅遊地之一，想入住高質又抵價的首爾住宿，不妨留意記者精選的11大首爾酒店推介，當中包括有極美的日系打卡溫泉酒店，更不乏有靚裝修的全新酒店，最近1分鐘到地鐵站，涵蓋弘大、明洞、東大門等住宿，最平人均$217起！想去韓國旅遊的朋友，可以順道留意首爾新酒店推介以及最新Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook 酒店Promo Code。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

東大門和明洞一帶有許多小食適合「掃街」。（nae_anothai@IG）

首爾酒店推介【1】PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）（江南）

第1間首爾酒店推介是位於江南區的PATIO 7酒店，位置優越，鄰近不同交通工具，距離地鐵線鶴洞站大約步行5分鐘，附近亦設有往返機場的大巴，周圍亦有很多餐廳、咖啡店等，前往熱鬧商圈也只需步行15分鐘，非常方便。酒店格局幽靜，其中以極具美感的Hinokki Studio房型最受歡迎，內部提供簡約清新的日式風呂，設計時尚，隨時都可以影到美美的照片，打卡酒店之選！

+ 1

PATIO7酒店 （PATIO7 Hotel）（江南）

地址：首爾市江南區論峴路736 ｜韓國首爾江南區, Nonhyeon-dong, 74

交通：7號線鶴洞站8號出口步行5分鐘

價錢：人均$258.3

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【2】朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）（2021）（江南）

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店 （Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）為第2間推介的首爾酒店］於2021年開業，是韓國朝鮮酒店度假村旗下的星級酒店，距離地鐵站步行數分鐘，交通便利，方便前往江南、瑞草等旅遊熱門地。

（Booking.com）

這間首爾酒店裝潢充滿濃厚的藝術氣息，從門口到大堂、走廊等，具奢華復古的設計特色，從房內可以欣賞到極美的南山風景，部分房更帶有露台，空間感十足。酒店更提供超美的室內游泳池、桑拿溫泉等，舒適又豪華！

+ 1

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店

地址：首爾江南區, Teheran-ro 231

交通：地鐵驛三站步行6分鐘

價錢：人均$1023.6起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【3】首爾明洞美利來酒店（Migliore Hotel Seoul Myeongdong）（明洞）

首爾酒店推介當中，明洞酒店都有不少選擇！首爾明洞美利來酒店 （Migliore Hotel Seoul Myeongdong）位於地鐵明洞站旁，地理位置極方便，出門即可輕鬆抵達韓國人氣明洞街，附近更坐落許多餐廳、小食店等，並且鄰近景點，距離地標首爾塔僅5分鐘車程，距離金浦機場及仁川機場， 則分別需40 分鐘及60分鐘車程。

（Booking.com）

酒店客房舒適整潔，提供標準房、商務客房、豪華雙床房等，部分客房可以飽覽南山塔美景，而且酒店上層設有酒吧，供住客邊欣賞明洞夜景，邊歎美酒，甚有浪漫氣氛，加上房價不貴，CP值算高！

首爾明洞美利來酒店

地址：首爾中區退溪路115

交通：地鐵4號線明洞站步行1分鐘

價錢：人均$217起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【4】明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）（2021）（明洞）

第4間首爾酒店推介是明洞UH套房酒店 （UH Suite The Myeongdong） 同樣是明洞酒店必住推介！酒店坐落在明洞地鐵站附近，位於鬧市中心地帶，於2021年裝修後重新開業，非常靠近明洞主要的購物街、餐廳等，加上靠近火車、地鐵站，交通便利。

（Booking.com）

酒店修整後以日系和風裝潢作為設計風格，每間客房均設有一個大理石浴池，並配置在大大落地玻璃窗旁，以木系色調作配襯，溫馨又舒適，而且可以望住大片城景，邊浸浴邊歎絕美景致，隨時享受私人SPA放鬆心情。酒店提供二人房至超寬敞的家庭房，最多可以入住6人，連旅遊節目主持金Ling都曾經推介，性價比頗高。

明洞UH套房酒店

地址：首爾市中區明洞8街47號

交通：4號線明洞站10號出口

價錢：人均$519起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【5】首爾弘大美居酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）（2020）（弘大）

弘大酒店亦是韓國旅遊住宿的好地點！Mercure Ambassador Seoul Hongdae（首爾弘大美居酒店）於2020年開業，地理位置方便，距離地鐵弘大站僅需步行2分鐘，後門一出去已經直抵弘大商圈，附近更有京義線林蔭道、延南洞商圈等購物熱點，而且食市林立，非常熱鬧。這間首爾酒店主打木系設計，客房新淨舒適， 部分更提供露台及私人露天浴池，打卡之選！

首爾弘大美居酒店

地址：首爾市麻浦區, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 144

交通：地鐵2號線弘大站步行2分鐘

價錢：人均$509.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【6】首爾弘大CLEO青年旅舍（Hostel CLEO Seoul Hongdae） （弘大）

除了大型酒店之外，想要體驗一下獨特住宿，不妨考慮這間青年旅館！首爾弘大CLEO青年旅舍 （Hostel CLEO Seoul Hongdae）地理位置方便，距離弘大地鐵站步行約5分鐘已經可以到達，鄰近坐落著各大延南洞咖啡店及酒吧，離弘大商圈很近，非常方便。

（Booking.com）

旅館客房裝潢簡潔且具質感，位置鬧中取靜，睡床旁邊設有玻璃窗可以觀望風景，提供2人及3人房，每間客房均設有私人浴廁，無需與他人共用，旅館每日供應免費早餐，如多款麵包、粟米片、牛奶等，同時提供自助洗衣服務！

首爾弘大CLEO青年旅舍

地址：首爾市麻浦區, Yeonhui-ro, 27

交通：弘大地鐵站3號出口步行約5-6分鐘

價錢：人均$244.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【7】首爾UH套房酒店（UH Suite The Seoul）（首爾站）

韓國酒店品牌UH Suite在當地各方都設有分店，除了明洞之外，位於首爾中區的首爾UH套房酒店 （UH Suite The Seoul）同樣方便，步行上天橋可以直達樂天商場或首爾地鐵站，而且鄰近景福宮、昌德宫、曹溪寺、梨花女子大學等地。酒店採用日式簡約設計，配有一套傳統茶具，更提供室內大理石浴池，適合愛打卡人士！

首爾UH套房酒店

地址：首爾中區, Mallijae-ro, 211

交通：地鐵首爾站步行5分鐘

價錢：人均$555.8起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【8】九樹酒店東大門（Nine Tree Hotel Dongdaemun）（2020）（東大門）

東大門都有不錯的酒店住宿！九樹酒店東大門 （Nine Tree Hotel Dongdaemun）於2020年開幕，距離東大門歷史文化公園地鐵站步行約5至8分鐘，樓下更有往返機場的巴士站，而且可以步行至東大門DDP商圈，更有廣藏市場品嚐道地韓國美食，地鐵站更設有接駁巴士前往新羅免稅店，方便之選。

（Booking.com）

這間首爾酒店設備新穎，住宿設計簡潔乾淨，大廳附有免費咖啡機供住客使用，且每一層樓都有飲水機，性價比超高！

九樹酒店東大門

地址：首爾中區, Eulji-ro, 224

交通：地鐵2/4/5號線東大門歷史文化公園站步行6分鐘

價錢：人均$332起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【9】明洞斯坦福飯店（Stanford Hotel Myeongdong）（明洞）

明洞斯坦福飯店 （Stanford Hotel Myeongdong）地理位置方便，距離地鐵站僅步行2分鐘，去機場巴士亦僅需1分鐘，樓下直達明洞商圈及明洞夜市， 除了購物街及大型百貨外，附近亦有許多美食店如炸雞店、 韓國麵館等！這間首爾酒店乾淨舒適，從房內可以觀望南山塔的景色，內部設有洗衣機，是不錯的住宿選擇！

明洞斯坦福飯店

地址：首爾市中區明洞, Namdaemun-ro, 84, 9F

交通：地鐵乙支路入口站步行2分鐘

價錢：人均$384起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【10】首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）（麻浦）

首爾麻浦魯內酒店 （Roynet Hotel Seoul Mapo）位於麻浦區，靠近孔德地鐵站及仁川場巴士站，地理位置優越，周邊亦有超市、美食餐廳等，非常方便。這間首爾酒店舒適明亮，主打日式設計風格，環境尚算寬敞，而且配備浴缸，備受好評！

首爾麻浦魯內酒店

地址：首爾市麻浦區, Mapo-daero, 67

交通：地鐵孔德站步行6分鐘

價錢：人均$328.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾酒店推介【11】東大門金斯敦空中花園酒店（Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun）（東大門）

東大門金斯敦空中花園酒店性價比相當高，首先酒店位於東大門鬧區中心，要到東大門歷史公園地鐵站或東大門地鐵站，都是5分鐘左右路程，而且附近也機場巴士站，交通便利，酒店還有免費接駁車送住客到東大門站和首爾站。酒店旁邊便是東大門設計廣場，LOTTE FITIN、apM、Doota、DDP等購物商場都在附近，不愁沒地方逛街購物。

此外，酒店前台位於14樓，下層是百貨公司及outlet，並且有大量食店。房間方面，住客評價都讚房間相當大，而且整潔，打開行李箱絕無問題，如果是選擇家庭房型，房內更有小廚房，適合親子入住。

東大門金斯敦空中花園酒店

地址：20, Jangchungdan-ro 13-gil, Jung-gu, 東大門

交通：東大門歷史公園地鐵站或東大門地鐵站步行5分鐘

價錢：人均$202起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

｜｜｜

｜｜｜

｜｜｜