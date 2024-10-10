深圳複式酒店10間｜1400呎／近地鐵商場／海景loft房／人均$92起

深圳複式酒店｜北上成為部分港人假日的指定動作，如果遇上短假期，還會在深圳住一個晚上。如果跟朋友、家人一起北上，不妨揀複式套房，空間夠大又夠舒適。今次《香港01》「好食玩飛」就精選了10間有複式套房的酒店給大家！



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深圳複式酒店推介【1】深圳喜悦假日酒店（羅湖口岸黃貝嶺地鐵站店）

深圳喜悦假日酒店（羅湖口岸黃貝嶺地鐵站店）在2020年開業，提供92間客房，當中90間是樓高5.6米的複式套房，面積由560尺至1420尺不等，房間空間感十足。

房間選用智能化設計，同時房間的私隱度高，如果叫外賣到酒店，會請機械人送到房間。酒店還有不少配備，當中包括中餐廳、書吧、水吧、商務中心、健身房、洗衣房，及兩個會議中心，可說是一龐俱全。

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深圳喜悦假日酒店（羅湖口岸黃貝嶺地鐵站店）

房價：人均HK$283／晚（高級大床套房）

地點：深圳羅湖區沿河南路3026號

交通：深圳地鐵黃貝嶺站出站步行約8分鐘

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深圳複式酒店推介【2】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）於2022年開業，坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街，步行2分鐘便可抵達沙灘！雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。

至於酒店客房方面，共分為9種房型，全部均以北歐風格打造，更有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設有海景浴缸！其中豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）

房價：人均HK$462起（北歐海景小童滑梯房；包早餐）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

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深圳複式酒店推介【3】薄荷國際公寓酒店（深圳福田中心店）

薄荷國際公寓酒店（深圳福田中心店）的地點非常方便，距離八卦嶺站A出口僅1分鐘路程，前往八卦嶺美食街亦僅5分鐘路程，晚上想去買宵夜也非常方便。酒店擁有75間客房，酒店選用全生態環保材料，裝修時尚典雅。房間內有洗衣機、電磁爐，滿足生活的需要。

薄荷國際公寓酒店（深圳福田中心店）

房價：人均HK$142／晚（標準複式單人房）

地點：深圳福田區園嶺街道八卦一路鵬益花園3棟

交通：深圳地鐵八卦嶺站E出口直達

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深圳複式酒店推介【4】吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）

吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）位置就在壹海城，距離沙灘非常近，部份房間可以看到無敵大海景。更能觀看日出，躺在酒店內就能舒適地欣賞日出日落美景！入住有歡迎水果和點心，每天還有下午茶和燉品供應。大堂選用薰衣草味香薰，一進門就給人一種舒適、放鬆的感覺，各種細節都被住客們大讚！

吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）

房價：人均HK$345／晚（LOFT精緻海景大床套房）

地點：深圳鹽田區海山街道海景二路壹海城三區2期B座1404室

交通：深圳地鐵海山站步行4分鐘

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深圳複式酒店推介【5】F-TOWN方糖酒店（深圳龍崗天安數碼城黃閣坑地鐵站店）

位於龍崗區天安數碼城，附近是商業圈，周邊配套完善，餐廳、便利店、藥房都一應俱全。酒店在2023年開業，擁有78間客房，客房面積560尺至646平方米，每間客房都配備巨幕投影設備，可以盡情享受電影或即時賽事。裝修走loft風，最多住客讚揚房間內的木地板。房間內更設有洗衣機、乾衣機、雪櫃，可以解決短暫的生活需要。

F-TOWN方糖酒店（深圳龍崗天安數碼城黃閣坑地鐵站店）

房價：人均HK$92／晚（臻享loft大床房）

地點：深圳龍崗區天安數碼城瓏城天地1號樓B座一樓

交通：深圳地鐵黃閣坑步行約11分鐘即達

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深圳複式酒店推介【6】深圳葵花酒店公寓（Sunflower Hotel & Residence Serviced apartment）

深圳葵花公寓位於福田區CBD核心地帶，提供超過250間客房，約有10種房型可供選擇，包括單床房、複式套房、兩房複式套房等，設計簡約舒適，部分房型設有閣樓或露台，空間感十足；可以步行前往星河COCO Park，到世界之窗、深圳野生動物園等車程約20分鐘，購物玩樂都方便！酒店的4樓更設有文化主題展示廳，展出深圳近年的經濟改革發展，令客人可以對深圳及周邊地區有更深入的認識。

深圳葵花酒店公寓

房價：人均HKD$191起（精品公寓）

地址：深圳市福田區石廈北一街16號

交通：石廈地鐵站C出口步行約10至15分鐘

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深圳複式酒店推介【7】熹寓國際精品公寓（深圳北站店）

熹寓國際精品公寓（深圳北站店）位置便利，距離地鐵民樂站很近，一出地鐵口就見到酒店。酒店提供50間客房，房內設計大走温馨家居感，而且酒店位於民居小區，晚上很安靜。酒店樓下有便利店，晚上12:30才關門，水果零食都有；另外步行10分鐘左右就有商業城，晚餐甚麼都不用擔心。網民亦表示酒店的衞生非常好，床上用品舒服而且沒有任何灰塵。

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熹寓國際精品公寓（深圳北站店）

房價：人均HK$115／晚（標準Loft大床房）

地點：深圳龍華新區新區大道3號鼎曦大廈2樓

交通：深圳地鐵4號線民樂站B出口步行約3分鐘即達

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深圳複式酒店推介【8】愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）

愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）位於地鐵鹿丹村站附近，出站步行1分鐘即達。酒店開業於2019年，共有43間客房，客房面積593尺至1400尺，最大的複式三卧行政套房有3張大床，可供6人入住。而且這是少數在房間裏有獨立套房的複式套房，即使是一家人或一班朋友入住，也能擁有自己的空間。另設有健身房、書吧、商務中心、水吧等設施。

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愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）

房價：人均HK$361／晚（複式一卧豪華套房）

地點：深圳羅湖區桂園街道濱河東路1011號深城投中心一樓東側

交通：深圳地鐵鹿丹村站出站步行1分鐘即達

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深圳複式酒店推介【9】柏瑞斯行政公寓（深圳福田會展中心店）

柏瑞斯行政公寓（深圳福田會展中心店）酒店開業於2021年，擁有61間客房，提供行政套房和LOFT行政套房兩大類房型，如果想住上下層複式，就要選LOFT的房間。酒店配套非常高質，配備LED液晶電視、雪櫃、洗衣機，酒店房間亦提供高速網絡，旅行、出差都適合。酒店鄰近華強北商業中心，而且附近有很多購物商場，休閒娛樂的地方都十分足夠。

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柏瑞斯行政公寓（深圳福田會展中心店）

房價：人均HK$203／晚（LOFT清新房）

地點：深圳福田區振華路89號恆邦壹峯2棟102號

交通：深圳地鐵燕南站出站步行4分鐘即達

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深圳複式酒店推介【10】四季LOFT海景酒店公寓（深圳壹海城mall店）

四季LOFT海景酒店公寓（深圳壹海城mall店）開業於2019年，提供60間客房，全部都是複式客房，客房面積538尺至862尺，全部客房都選用北歐現代風格為主。房間配有高檔廚房電器設備、雪櫃、洗衣機，滿足住客生活需要。地點位置方便，位於壹海城商場one mall樓上，休閒娛樂的地方都十分足夠。

四季LOFT海景酒店公寓（深圳壹海城mall店）

房價：人均HK$206／晚（山景·輕奢LOFT大床房）

地點：深圳鹽田區海景二路萬科壹海城V公館6樓

交通：深圳地鐵海山站出站步行4分鐘即達

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