Klook優惠碼合集｜香港航空滿$800減$10　門票買1送1/酒店9折

Klook優惠合集｜如果你正在計劃聖誕新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，更可以搶完香港航空機票再搶優惠碼訂購海外活動，優惠勁減HK$100！保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年11月27日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

香港航空17周年Mega Sale x Klook 激筍優惠

【1】買滿HK$800減HK$100｜訂購海外活動

香港航空客戶於2023年11月30日或之前於Klook平台預訂海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享HK$100即時折扣。

優惠期：由即日起至2023年11月30日

優惠碼：HKAKLOOK100

【2】額外93折優惠｜日本&韓國本地導賞團

香港航空客戶於2023年11月30日或之前預定指定日本及韓國本地導賞團淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入專屬優惠碼，可享九三折即時折扣優惠。最高折扣限額為HK$100。

優惠期：由即日起至2023年11月30日

優惠碼：HKA7TOUR

Klook官方優惠碼 ｜日本

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

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優惠期：即日 至 2023年11月30日

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日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜台灣

台灣租車｜即減HK$200！

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台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150

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台灣溫泉/按摩/SPA即減$30

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9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享

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