Klook優惠碼合集｜HK01專屬優惠碼日台酒店最高半價！每日限時搶
Klook優惠碼合集｜如果你正在計劃聖誕新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，更有Klook x HK01獨家優惠碼，預定日本及台灣酒店住宿即享折扣，優惠低至半價！保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年12月1日）
Klook Hotel Happy Friday HK01專屬優惠碼
【1】HK01專屬1星期 日台酒店8折優惠
於2023年12月2日至2023年12月8日期間，於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享八折即時折扣優惠，最高折扣限額為HK$200。優惠數量有限，額滿即止。注意每天的專屬優惠碼有所不同。
優惠期：2023年12月2日中午12:00－2023年12月3日晚上11:59
優惠碼：01Dec201
優惠期：2023年12月3日中午12:00－2023年12月4日晚上11:59
優惠碼：01Dec202
優惠期：2023年12月4日中午12:00－2023年12月5日晚上11:59
優惠碼：01Dec203
優惠期：2023年12月5日中午12:00－2023年12月6日晚上11:59
優惠碼：01Dec204
優惠期：2023年12月6日中午12:00－2023年12月7日晚上11:59
優惠碼：01Dec205
優惠期：2023年12月7日中午12:00－2023年12月8日晚上11:59
優惠碼：01Dec205
【2】HK01專屬優惠碼 日台酒店半價優惠
於2023年12月8日內於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 【01Dec50】，可享半價即時折扣優惠。最高折扣限額為HK$500。優惠數量有限，額滿即止。
優惠期：2023年12月8日中午12:00－2023年12月8日晚上11:59
優惠碼：01Dec50
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
App 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
Klook官方優惠碼 ｜台灣
101觀景台套票現折180元
優惠期：即日起至2023年12月31日
優惠碼：2023TPE101
高鐵12月乘車加碼9折
優惠期：即日起至2023年12月31日
優惠碼：THSR10DEC
Klook官方優惠碼 ｜韓國
韓國旅遊產品減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年12月31日
優惠碼：KRHK200
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。