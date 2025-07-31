Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！8月Promo Code+信用卡優惠碼

Klook優惠碼合集2025｜Klook信用卡優惠碼｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2025年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。



《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：HK01HOTEL6

（Klook網頁截圖）

8月內地酒店「單單有獎」

內地酒店訂房首單酒店預訂無上限折扣，北上可以慳足HK$1,000以上，兼送高鐵／滴滴優惠券、精選熱門酒店折扣後低至每晚人均HK$250起！

酒店訂單「單單有獎」折上折

▪️第1單：使用優惠碼即享85折（無上限折扣） 下單後再送下一單酒店75折優惠券

▪️第2單：使用優惠碼即享75折

▪️第3單：入住後送出高鐵$75優惠券及滴滴優惠券

深圳／珠海／廣州指定酒店額外85折

優惠：預訂指定深圳／珠海／廣州指定酒店套餐*額外85折優惠

*套餐（以【愈訂愈多折｜即訂先享85折】作套餐標題）

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：CNHOTELFIRST

全線長隆樂園門票8折

優惠：訂購全線長隆門票即享8折，最高減HK$100

優惠期：即日起至2025年9月7日

優惠碼：CHIMELONGPLAY

全線長隆酒店減HK$180

優惠：訂購全線長隆酒店即減$180

優惠期：即日起至2025年9月7日

優惠碼：CHIMELONG180

香港高鐵車票減HK$25

優惠：訂購香港高速鐵路車票滿$300或以上，可享$25即時折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：2025HSR2

三亞旅遊產品減HK$200

優惠：預訂三亞活動滿$1,000即享$200折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HELLOSANYA

清遠指定交通產品8折

優惠：預訂清遠交通服務滿$400即享8折，最高減$400。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：CHINGYUEN

中國機場私人接送服務95折優惠

優惠：預訂中國機場私人接送服務，無最低消費門檻，即享95折優惠

優惠期：即日起至2025年8月31日

優惠碼：PATSU25CHAO

【1】日本玩樂折扣高達HK$$110！

指定東京景點10%折扣

優惠：預訂指定日本活動，無最低消費可享10%折扣，最高折扣$47

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：10TKATT

大阪景點門票優惠

優惠：預訂大阪景點門票，無最低消費可享10%折扣，最高折扣$63

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：OSAKASL10

【2】全線產品可減高達HK$185！

優惠： 預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$2,500，可折抵$120

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMJOY120

優惠： 預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$1,200，可折抵$65

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMJOY65

【3】逢星期六日 9PM 大派高達HK$1,000！

優惠：全線活動簽賬淨金額滿$2,000減，可折抵$500

優惠日期：星期六日9PM活動頁面準時開搶

優惠頁面：Klook我要放飛活動頁

【4】玩樂、住宿 及交通優惠！

日韓台泰越租車85折

優惠：預訂日本／韓國／台灣/ 泰國 / 越南租車，滿$800即享85折，最高折扣$120

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMCARSH15OFF

澳紐/ 歐洲/美國租車85折

優惠：預訂澳紐/ 歐洲/美國租車，滿$1500即享85折，最高折扣$225

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMCARLH15OFF

全球包車 /機場接送 85折

優惠：預訂機場接送 / 包車接送，滿$400即享85折，最高折扣$60

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMJOYCC15OFF

全線長隆酒店$150優惠碼

優惠：訂購全線長隆酒店滿$1,000，可折抵$150

優惠期：即日 至 2025年09月07日

優惠碼：CHIMELONG150

全球酒店滿$800減$400

優惠：訂購全球酒店，滿$800折扣$400

優惠期：6月23日中午12時活動頁面準時開搶

優惠頁面：Klook我要放飛活動頁

Payme 優惠碼

活動優惠

預訂全球酒店滿港幣1,000元或以上，並以PayMe付款，即減$100

優惠碼：PAYME25TH100

預訂全線活動滿港幣999元或以上，並以PayMe付款，即減$40

優惠碼：PAYME25SUM40

預訂全線活動滿港幣400元或以上，並以PayMe付款，即減$20

優惠碼：PAYME25SUM20

預訂全球交通（機場接送、私人接送、指定JR Pass、高鐵、鐵路車票、租車）滿港幣200元或以上，並以PayMe付款，即減HK$15

優惠碼：PAYME25MB15

預訂全球指定酒店淨房滿港幣1,000元或以上，並以PayMe付款，即減HK$100

優惠碼：PAYME25HT100

預訂機場快綫單程車票，並以PayMe付款，即享買一送一優惠

優惠碼：PAYME25AEL2

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AlipayHK 優惠碼｜獨家慳高達$170

Klook新用戶享額外送1%現金等值A. Point回贈（上限10,000）

於AlipayHK手機應用程式的Klook品牌Channel領取AlipayHK禮券，預訂滿港幣200元或以上，即減HK$10（每位用戶最多2張），優惠同時可與Klook優惠代碼一起使用！

推廣期：即日至 2025年7月31日

禮券專頁：AlipayHK

於AlipayHK手機應用程式的Klook品牌Channel領取AlipayHK禮券，預訂滿港幣1,000元或以上，即減HK$50（每位用戶最多2張），優惠同時可與Klook優惠代碼一起使用！

推廣期：即日至 2025年7月31日

禮券專頁：AlipayHK

於AlipayHK手機應用程式的Klook品牌Channel領取AlipayHK禮券，預訂滿港幣3,000元或以上，即減HK$100（每位用戶最多2張），優惠同時可與Klook優惠代碼一起使用！

推廣期：即日至 2025年7月31日

禮券專頁：AlipayHK

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

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Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送

優惠期：即日 至 2026年12月21日

優惠碼：PAT24NPJ

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

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信用卡持卡人優惠碼

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL10

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣800元或以上，即減HK$50

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL50

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣1,200元或以上，即減HK$100

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL100

銀聯卡（卡號以62開頭）｜預訂中國內地，台灣及澳門活動單一淨額簽帳滿港幣1,000元或以上，即減HK$200。（優惠碼逢星期三中午12:00發放）

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL200

銀聯卡（卡號以62開頭）｜預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽帳滿港幣1,000元或以上，即減HK$100

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25HT100

富邦Visa信用卡｜預訂全線產品單一淨額簽賬滿港幣1,000元或以上，即減HK$120。

優惠期：即日 至 2025年7月31日

優惠碼：FB25JUN120

富邦iN VISA白金信用卡｜預訂全線產品單一淨額簽賬滿港幣300元或以上，即減HK$150。

優惠期：即日 至 2025年7月31日

優惠碼：FB25JUL150

Klook 旅遊保險優惠碼

香港用戶訂購旅遊保即享9折，最高折扣限額為港幣$7,775

優惠期：即日 至 2025年7月31日

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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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