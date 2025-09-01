Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！9月Promo Code+信用卡優惠碼

Klook優惠碼合集2025｜Klook信用卡優惠碼｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2025年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。



《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：HK01HOTEL6

（Klook網頁截圖）

8月內地酒店「單單有獎」

內地酒店訂房首單酒店預訂無上限折扣，北上可以慳足HK$1,000以上，兼送高鐵／滴滴優惠券、精選熱門酒店折扣後低至每晚人均HK$250起！

酒店訂單「單單有獎」折上折

▪️第1單：使用優惠碼即享85折（無上限折扣） 下單後再送下一單酒店75折優惠券

▪️第2單：使用優惠碼即享75折

▪️第3單：入住後送出高鐵$75優惠券及滴滴優惠券

深圳／珠海／廣州指定酒店額外85折

優惠：預訂指定深圳／珠海／廣州指定酒店套餐*額外85折優惠

*套餐（以【愈訂愈多折｜即訂先享85折】作套餐標題）

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：CNHOTELFIRST

全線長隆樂園門票8折

優惠：訂購全線長隆門票即享8折，最高減HK$100

優惠期：即日起至2025年9月7日

優惠碼：CHIMELONGPLAY

全線長隆酒店減HK$180

優惠：訂購全線長隆酒店即減$180

優惠期：即日起至2025年9月7日

優惠碼：CHIMELONG180

香港高鐵車票減HK$25

優惠：訂購香港高速鐵路車票滿$300或以上，可享$25即時折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：2025HSR2

三亞旅遊產品減HK$200

優惠：預訂三亞活動滿$1,000即享$200折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HELLOSANYA

清遠指定交通產品8折

優惠：預訂清遠交通服務滿$400即享8折，最高減$400。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：CHINGYUEN

全線長隆酒店$150優惠碼

優惠：訂購全線長隆酒店滿$1,000，可折抵$150

優惠期：即日 至 2025年09月07日

優惠碼：CHIMELONG150

全球酒店滿$800減$400

優惠：訂購全球酒店，滿$800折扣$400

優惠期：6月23日中午12時活動頁面準時開搶

優惠頁面：Klook我要放飛活動頁

建行（亞洲）信用卡優惠碼

全線活動滿$500減$50

優惠：建行（亞洲）信用卡預訂全線活動單一簽帳滿HK$500，即減HK$50

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：CCBA2550

全線活動滿$1,500減$180

優惠：建行（亞洲）信用卡預訂Klook全線活動單一簽帳滿HK$1,500，即減HK$180

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：CCBA25180

渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡優惠碼

全線活動滿$1,200減HK$120

優惠：渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡預訂Klook全線活動單一淨簽賬滿HK$1,200或以上，即減HK$120

優惠期：即日起至2025年9月30日

優惠碼：SCBMCY25AUG

DBS信用卡優惠碼

海外旅遊產品滿$100減$100

優惠：DBS Mastercard®信用卡預訂海外旅遊產品單一淨簽賬滿HK$100以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年10月16日

優惠碼：DBS25MC100

海外旅遊產品滿$1000減$150

優惠：DBS Mastercard®信用卡預訂海外旅遊產品滿HK$1,000或以上，即減HK$150

優惠期：即日起至2025年10月16日

優惠碼：DBS25MC150

海外旅遊產品滿$1,000減$100

優惠：DBS指定信用卡預訂海外旅遊產品滿HK$1,000或以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年10月16日

優惠碼：DBS25AUG100

香港往／返澳門船票5折優惠，最高減$90

優惠：DBS全線信用卡預訂香港往／返澳門船票，可享5折優惠，最高可享HK$90折扣

優惠期：即日起至2025年10月16日

優惠碼：DBS25MOF

香港機場快綫車票5折優惠，最高減$50

優惠：DBS全線信用卡預訂香港機場快綫車票，可享5折優惠，最高可享HK$50折扣

優惠期：即日起至2025年10月16日

優惠碼：DBS25AEL

租車服務或郵輪行程7折優惠，最高減$200

優惠：DBS全線信用卡預訂租車服務或郵輪行程，可享7折優惠，最高可享HK$200折扣

優惠期：即日起至2025年10月16日

優惠碼：DBS25MB

恒生信用卡優惠碼

外遊活動滿$1,200減$150

優惠：恒生信用卡預訂外遊活動（包括景點門票／一日遊／租車／車票），單一簽賬淨值滿HK$1,200，即減HK$150

優惠期：即日起至2025年9月30日

優惠碼：HASE25JUL150

全球酒店淨房住宿滿$1,000減$100

優惠：恒生信用卡預訂全球酒店淨房住宿，單一簽賬淨值滿HK$1,000，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年9月30日

優惠碼：HASE25HT100

全線月餅滿$500可享9折優惠，最高減$80

優惠：恒生信用卡預訂全線月餅，單一簽賬淨值滿HK$500，可享9折優惠，最高可達HK$80折扣

優惠期：即日起至2025年9月30日

優惠碼：HASE25MOON

銀聯卡優惠碼

全線活動滿$180減HK$10

優惠：銀聯卡預訂全線活動滿HK$180或以上，即減HK$10

優惠期：即日起至2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL10

全線活動滿$800減HK$50

優惠：銀聯卡預訂全線活動滿HK$800或以上，即減HK$50

優惠期：即日起至2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL50

全線活動滿$1,200減HK$100

優惠：銀聯卡預訂全線活動滿HK$1200或以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL100

全球交通滿$500減$50

優惠：銀聯卡預訂全球交通（機場接送、私人接送、指定JR Pass、高鐵、鐵路車票、租車）滿HK$500或以上，即減HK$50

優惠期：即日起至2025年10月12日

優惠碼：UPI25MB50

中國內地、台灣及澳門活動滿$1,200減$100

優惠：銀聯卡預訂中國內地、台灣及澳門活動，單一簽帳滿HK$1,000或以上，可享$200即扣

優惠期：即日起至2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL200

*優惠名額逢星期三中午12:00更新，每周數量有限先到先得。

全球指定酒店淨房滿$1,000減$100

優惠：銀聯卡預訂全球指定酒店淨房滿HK$1,000或以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年10月12日

優惠碼：UPI25HT100

PayMe支付優惠碼

陶源酒家大閘蟹放題即享5折優惠，最高減$300

優惠：PayMe預訂陶源酒家大閘蟹放題，即享5折優惠，最高可享HK$300折扣

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：PAYME25SEP

*優惠碼逢星期一中午12:00發放，數量有限先到先得。

全線活動滿$300減$15

優惠：PayMe預訂全線活動滿HK$300或以上，即減HK$15

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：PAYME2H15

全線活動滿$999減$40

優惠：PayMe預訂全線活動滿HK$999或以上，即減HK$40

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：PAYME2H40

香港及澳門餐飲美食滿$999減$40

優惠：PayMe預訂香港及澳門餐飲美食滿HK$999或以上，即減HK$40

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：PAYME25FB

全球酒店淨房或全球租車滿$1,000減$100

優惠：PayMe預訂全球酒店淨房或全球租車滿HK$1,000或以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年10月31日

優惠碼：PAYME25HTCAR

AlipayHK支付優惠

1. Klook新用戶首次於Klook消費享額外送1%現金等值A. Point回贈 (上限10,000)。

2. 於AlipayHK的Klook品牌Channel內領取禮券，並使用AlipayHK於Klook平台結帳，可與Klook優惠代碼同時使用！

消費滿HK$200減HK$10

消費滿HK$800減HK$40 (Klook獨家)

消費滿HK$1000減HK$50

消費滿HK$3000減HK$100



優惠期：2025年9月1日至9月30日

香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多 近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠

首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍

Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送

優惠期：即日 至 2026年12月21日

優惠碼：PAT24NPJ

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

全球第二大室內滑雪場廣州熱雪奇蹟😍即搶半價門票優惠😍

信用卡持卡人優惠碼

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL10

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣800元或以上，即減HK$50

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL50

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣1,200元或以上，即減HK$100

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL100

銀聯卡（卡號以62開頭）｜預訂中國內地，台灣及澳門活動單一淨額簽帳滿港幣1,000元或以上，即減HK$200。（優惠碼逢星期三中午12:00發放）

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25ALL200

銀聯卡（卡號以62開頭）｜預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽帳滿港幣1,000元或以上，即減HK$100

優惠期：即日 至 2025年10月12日

優惠碼：UPI25HT100

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

👇🏻更多旅遊優惠碼合集👇🏻