Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！9月Promo Code+信用卡優惠碼
Klook優惠碼合集2025｜Klook信用卡優惠碼｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2025年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。
《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%
優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠
優惠期：即日 至 2025年12月31日
優惠碼：HK01HOTEL6
8月內地酒店「單單有獎」
內地酒店訂房首單酒店預訂無上限折扣，北上可以慳足HK$1,000以上，兼送高鐵／滴滴優惠券、精選熱門酒店折扣後低至每晚人均HK$250起！
酒店訂單「單單有獎」折上折
▪️第1單：使用優惠碼即享85折（無上限折扣） 下單後再送下一單酒店75折優惠券
▪️第2單：使用優惠碼即享75折
▪️第3單：入住後送出高鐵$75優惠券及滴滴優惠券
深圳／珠海／廣州指定酒店額外85折
優惠：預訂指定深圳／珠海／廣州指定酒店套餐*額外85折優惠
*套餐（以【愈訂愈多折｜即訂先享85折】作套餐標題）
優惠期：即日 至 2025年12月31日
優惠碼：CNHOTELFIRST
全線長隆樂園門票8折
優惠：訂購全線長隆門票即享8折，最高減HK$100
優惠期：即日起至2025年9月7日
優惠碼：CHIMELONGPLAY
全線長隆酒店減HK$180
優惠：訂購全線長隆酒店即減$180
優惠期：即日起至2025年9月7日
優惠碼：CHIMELONG180
香港高鐵車票減HK$25
優惠：訂購香港高速鐵路車票滿$300或以上，可享$25即時折扣優惠
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼：2025HSR2
三亞旅遊產品減HK$200
優惠：預訂三亞活動滿$1,000即享$200折扣優惠
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼：HELLOSANYA
清遠指定交通產品8折
優惠：預訂清遠交通服務滿$400即享8折，最高減$400。
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼：CHINGYUEN
全線長隆酒店$150優惠碼
優惠：訂購全線長隆酒店滿$1,000，可折抵$150
優惠期：即日 至 2025年09月07日
優惠碼：CHIMELONG150
全球酒店滿$800減$400
優惠：訂購全球酒店，滿$800折扣$400
優惠期：6月23日中午12時活動頁面準時開搶
優惠頁面：Klook我要放飛活動頁
建行（亞洲）信用卡優惠碼
全線活動滿$500減$50
優惠：建行（亞洲）信用卡預訂全線活動單一簽帳滿HK$500，即減HK$50
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：CCBA2550
全線活動滿$1,500減$180
優惠：建行（亞洲）信用卡預訂Klook全線活動單一簽帳滿HK$1,500，即減HK$180
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：CCBA25180
渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡優惠碼
全線活動滿$1,200減HK$120
優惠：渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡預訂Klook全線活動單一淨簽賬滿HK$1,200或以上，即減HK$120
優惠期：即日起至2025年9月30日
優惠碼：SCBMCY25AUG
DBS信用卡優惠碼
海外旅遊產品滿$100減$100
優惠：DBS Mastercard®信用卡預訂海外旅遊產品單一淨簽賬滿HK$100以上，即減HK$100
優惠期：即日起至2025年10月16日
優惠碼：DBS25MC100
海外旅遊產品滿$1000減$150
優惠：DBS Mastercard®信用卡預訂海外旅遊產品滿HK$1,000或以上，即減HK$150
優惠期：即日起至2025年10月16日
優惠碼：DBS25MC150
海外旅遊產品滿$1,000減$100
優惠：DBS指定信用卡預訂海外旅遊產品滿HK$1,000或以上，即減HK$100
優惠期：即日起至2025年10月16日
優惠碼：DBS25AUG100
香港往／返澳門船票5折優惠，最高減$90
優惠：DBS全線信用卡預訂香港往／返澳門船票，可享5折優惠，最高可享HK$90折扣
優惠期：即日起至2025年10月16日
優惠碼：DBS25MOF
香港機場快綫車票5折優惠，最高減$50
優惠：DBS全線信用卡預訂香港機場快綫車票，可享5折優惠，最高可享HK$50折扣
優惠期：即日起至2025年10月16日
優惠碼：DBS25AEL
租車服務或郵輪行程7折優惠，最高減$200
優惠：DBS全線信用卡預訂租車服務或郵輪行程，可享7折優惠，最高可享HK$200折扣
優惠期：即日起至2025年10月16日
優惠碼：DBS25MB
恒生信用卡優惠碼
外遊活動滿$1,200減$150
優惠：恒生信用卡預訂外遊活動（包括景點門票／一日遊／租車／車票），單一簽賬淨值滿HK$1,200，即減HK$150
優惠期：即日起至2025年9月30日
優惠碼：HASE25JUL150
全球酒店淨房住宿滿$1,000減$100
優惠：恒生信用卡預訂全球酒店淨房住宿，單一簽賬淨值滿HK$1,000，即減HK$100
優惠期：即日起至2025年9月30日
優惠碼：HASE25HT100
全線月餅滿$500可享9折優惠，最高減$80
優惠：恒生信用卡預訂全線月餅，單一簽賬淨值滿HK$500，可享9折優惠，最高可達HK$80折扣
優惠期：即日起至2025年9月30日
優惠碼：HASE25MOON
銀聯卡優惠碼
全線活動滿$180減HK$10
優惠：銀聯卡預訂全線活動滿HK$180或以上，即減HK$10
優惠期：即日起至2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL10
全線活動滿$800減HK$50
優惠：銀聯卡預訂全線活動滿HK$800或以上，即減HK$50
優惠期：即日起至2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL50
全線活動滿$1,200減HK$100
優惠：銀聯卡預訂全線活動滿HK$1200或以上，即減HK$100
優惠期：即日起至2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL100
全球交通滿$500減$50
優惠：銀聯卡預訂全球交通（機場接送、私人接送、指定JR Pass、高鐵、鐵路車票、租車）滿HK$500或以上，即減HK$50
優惠期：即日起至2025年10月12日
優惠碼：UPI25MB50
中國內地、台灣及澳門活動滿$1,200減$100
優惠：銀聯卡預訂中國內地、台灣及澳門活動，單一簽帳滿HK$1,000或以上，可享$200即扣
優惠期：即日起至2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL200
*優惠名額逢星期三中午12:00更新，每周數量有限先到先得。
全球指定酒店淨房滿$1,000減$100
優惠：銀聯卡預訂全球指定酒店淨房滿HK$1,000或以上，即減HK$100
優惠期：即日起至2025年10月12日
優惠碼：UPI25HT100
PayMe支付優惠碼
陶源酒家大閘蟹放題即享5折優惠，最高減$300
優惠：PayMe預訂陶源酒家大閘蟹放題，即享5折優惠，最高可享HK$300折扣
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：PAYME25SEP
*優惠碼逢星期一中午12:00發放，數量有限先到先得。
全線活動滿$300減$15
優惠：PayMe預訂全線活動滿HK$300或以上，即減HK$15
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：PAYME2H15
全線活動滿$999減$40
優惠：PayMe預訂全線活動滿HK$999或以上，即減HK$40
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：PAYME2H40
香港及澳門餐飲美食滿$999減$40
優惠：PayMe預訂香港及澳門餐飲美食滿HK$999或以上，即減HK$40
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：PAYME25FB
全球酒店淨房或全球租車滿$1,000減$100
優惠：PayMe預訂全球酒店淨房或全球租車滿HK$1,000或以上，即減HK$100
優惠期：即日起至2025年10月31日
優惠碼：PAYME25HTCAR
AlipayHK支付優惠
1. Klook新用戶首次於Klook消費享額外送1%現金等值A. Point回贈 (上限10,000)。
2. 於AlipayHK的Klook品牌Channel內領取禮券，並使用AlipayHK於Klook平台結帳，可與Klook優惠代碼同時使用！
消費滿HK$200減HK$10
消費滿HK$800減HK$40 (Klook獨家)
消費滿HK$1000減HK$50
消費滿HK$3000減HK$100
優惠期：2025年9月1日至9月30日
香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多
近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！
成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠
首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍
Klook官方優惠碼 ｜日本
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
僅適用於KIX往／返接送
優惠期：即日 至 2026年12月21日
優惠碼：PAT24NPJ
信用卡持卡人優惠碼
銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10
優惠期：即日 至 2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL10
銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣800元或以上，即減HK$50
優惠期：即日 至 2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL50
銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣1,200元或以上，即減HK$100
優惠期：即日 至 2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL100
銀聯卡（卡號以62開頭）｜預訂中國內地，台灣及澳門活動單一淨額簽帳滿港幣1,000元或以上，即減HK$200。（優惠碼逢星期三中午12:00發放）
優惠期：即日 至 2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL200
銀聯卡（卡號以62開頭）｜預訂全球指定酒店淨房單一淨額簽帳滿港幣1,000元或以上，即減HK$100
優惠期：即日 至 2025年10月12日
優惠碼：UPI25HT100
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。
👇🏻更多旅遊優惠碼合集👇🏻