Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$85！7月Promo Code+信用卡優惠碼

Klook優惠碼合集2025｜Klook信用卡優惠碼｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2025年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。



《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：HK01HOTEL6

（Klook網頁截圖）

6月優惠碼「Klook我要放飛」3大優惠碼

【6月24日 12PM 快閃優惠碼 】全線減HK$100

購買Klook全線活動滿HK$800，即享HK$100折扣優惠

優惠碼：SUMMERFC100

【1】全線產品可減高達HK$185！

優惠： 預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$2,500，可折抵$120

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMJOY120

優惠： 預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$1,200，可折抵$65

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMJOY65

【2】逢星期六日 9PM 大派高達HK$1,000！

優惠：全線活動簽賬淨金額滿$2,000減，可折抵$500

優惠日期：星期六日9PM活動頁面準時開搶

優惠頁面：Klook我要放飛活動頁

【3】玩樂、住宿 及交通優惠！

日韓台泰越租車85折

優惠：預訂日本／韓國／台灣/ 泰國 / 越南租車，滿$800即享85折，最高折扣$120

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMCARSH15OFF

澳紐/ 歐洲/美國租車85折

優惠：預訂澳紐/ 歐洲/美國租車，滿$1500即享85折，最高折扣$225

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMCARLH15OFF

全球包車 /機場接送 85折

優惠：預訂機場接送 / 包車接送，滿$400即享85折，最高折扣$60

優惠期：即日 至 2025年08月31日

優惠碼：SUMJOYCC15OFF

全線長隆酒店$150優惠碼

優惠：訂購全線長隆酒店滿$1,000，可折抵$150

優惠期：即日 至 2025年09月07日

優惠碼：CHIMELONG150

優惠：訂購全球酒店，滿$800折扣$400

優惠期：6月23日中午12時活動頁面準時開搶

優惠頁面：Klook我要放飛活動頁

日本全線旅遊產品9折 ，最高折扣為$50

優惠期：2025年6月13日9PM起發售

優惠碼：HKJPJUN10

Payme 優惠碼

活動優惠

預訂全球酒店滿港幣1,000元或以上，並以PayMe付款，即減$100

優惠碼：PAYME25TH100

預訂全線活動滿港幣999元或以上，並以PayMe付款，即減$40

優惠碼：PAYME25SUM40

預訂全線活動滿港幣400元或以上，並以PayMe付款，即減$20

優惠碼：PAYME25SUM20

酒店優惠

預訂指定酒店淨房簽賬淨金額滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減$50

優惠期：即日起至2025年6月30日 23:59

優惠碼：PAYME2025HT50

預訂指定酒店淨房簽賬淨金額滿港幣1200元或以上，並以PayMe付款，即減$85

優惠期：即日起至2025年6月30日 23:59

優惠碼：PAYMEJOY85

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Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

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Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX（大阪關西機場）往／返接送，適用於經濟7/9人座車型

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼：PT24HIGO

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送

優惠期：即日 至 2026年12月21日

優惠碼：PAT24NPJ

Klook官方優惠碼 ｜中國內地

高鐵來回減HK$50優惠

優惠期：即日 至 2025年6月30日

優惠碼：2025HSR1

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜新加坡

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信用卡持卡人優惠碼

銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10

優惠期：即日 至 2025年10月12日

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銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10

優惠期：即日 至 2025年10月12日

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銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣1,200元或以上，即減HK$100

優惠期：即日 至 2025年10月12日

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Klook 旅遊保險優惠碼

香港用戶訂購旅遊保即享9折，最高折扣限額為港幣$7,775

優惠期：即日 至 2025年7月31日

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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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