深圳福田領展中心城港人4大福利　美食推薦逛市集看BEYOND紀念展

BEYOND 40週年紀念展，致敬光輝歲月，還有最新的吃喝遊玩指南，就在深圳福田領展中心城。

當然還有升級了的港澳居民專屬福利！



1. Beyond 40週年紀念展 深圳首展

2023年，是BEYOND樂隊成立40週年，也是黃家駒逝世30週年。對於許多人來説，BEYOND不僅僅是一支樂隊那麼簡單。

致敬傳奇樂隊，致敬光輝歲月，回顧BEYOND巔峯作品，「BEYOND40週年紀念展」深圳首展來了，就在福田領展中心城，9月23日至10月15日，免費打卡。這次，再來重溫經典，致敬這支神話般存在的樂隊吧。👇👇👇

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40週年紀念展 三大主題區域

打卡1. BEYOND歌詞吉他

紀念BEYOND成立40週年，矗立在商場G層中庭的發光吉他，上面滿是BEYOND的經典歌詞。看着熟悉的歌詞，那動聽的旋律也會不自覺地哼出；可以掃描牆上的二維碼，再次回放一首首經典的歌曲。

而這把會發光的吉他，同時也寓意着BEYOND精神如同他們的歌曲一樣，不管多久、無論在哪兒，都會永遠在照亮我們。

打卡2. 唱片展示區

唱片展示區，掛滿了BEYOND在1989——1991年巔峯時期發行的CD封面。

那一張張充滿年代記憶的圖片，誘發曾經的青春回憶殺，彷彿就坐在電視機前，看着他們在舞台上依舊閃閃發光。

打卡3. 紀念品展示區

熱愛BEYOND的樂迷，還可以來打卡周邊。應用90年代的港式地攤風為設計手法，打造賦予香港味的展示攤位，有BEYOND正品授權的紀念環保袋、T恤等周邊產品。

穿越90年代，打卡經典歌單

除了G層中庭的展覽區域，在商場的各個角落裏，都藏有着不同的BEYOND經典歌單可以打卡，帶着歌詞牌一起合影留念。

《大地》、《真的愛你》、《光輝歲月》等每一首膾炙人口的音樂，你最愛哪一首呢？每一個角落，都在等着你去發現噢。

BEYOND 40週年主題活動

除了Beyond 40週年紀念展，領展中心城還推出了兩大系列主題活動。

「致敬·光輝歲月Live」，9.28-10.8、10.14-10.15共13天、Beyond金曲專場；「喜歡你·温馨之夜Live」，音樂和美食雙重治癒，享受夜晚。全場大合唱，夢迴港樂巔峯。

環球音樂．BEYOND 40週年紀念展

活動時間：9月23日-10月15日

活動地點：G層中庭



2. 領展中心城 又更好逛了

地處福田的領展中心城，不僅承包了深圳人的日常，也是香港朋友們出遊深圳最愛逛的Mall。最近，又一大批新店來了，米芝蓮推薦餐廳都開在這裏；收下這份最新的吃喝遊玩指南，去逛領展中心城吧。👇👇👇

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碼頭見潮汕小海鮮：華南首家

開在領展中心城的碼頭見潮汕小海鮮，是華南首店。

他家一直紮根潮汕碼頭文化，採用漁民獨特的原始煮魚方式，最大程度還原食材的鮮美，呈現最地道潮汕味。門店中間有一個超大的透明展示台，自家有漁船，每日現捕，新鮮看得見。舒適輕鬆的用餐環境，還帶有包廂，很適合聚餐。

西塔老太太：深圳烤肉熱門榜第1

上海人氣很高的西塔老太太泥爐烤肉，一直霸佔着深圳烤肉熱門榜TOP1。主打傳統泥爐烤肉，麻醬是他們家的拿手絕活，烤肉絕對不能少。每天食飯時間就立刻排長龍，來晚一小步都不行。不知道為了能吃上他家烤肉，你們都排過多久的隊伍呢？

曼奈肉桂廚房：深圳東南亞菜的天花板

曼奈肉桂廚房，深圳網紅界又一實力大將，福田區僅領展中心城有1家。原木色的餐桌，暖黃色的燈光，綠植環繞，濃濃的異域風情。在這裏不僅有輕鬆的用餐環境，還能一口吃到東南亞味。

文通冰室：廣州排隊1000+桌，一路火到深圳

復古又時尚的文通冰室，一直是大家想吃港式餐廳的必選之一。在廣州排隊1000+桌，一路火到深圳的茶餐廳天花板，怎麼選都不容易出錯。星爺同款黯然銷魂飯、暴富漏奶華、惠靈頓牛排等等，性價比都超高。

農畉LONFOOD：主打「亞洲輕食」

主打「亞洲輕食」，崇尚「自然生活方式」的餐飲品牌——農畉也來了。開在領展中心城的新門店，簡約卻不失高級大方的環境設計，很適合在這裏放空。

新店預告即將開業👇👇👇

接下來還將有深圳獨家BOOM SHAKE、深圳首家概念店啫火啫啫煲、深圳首家旗艦店珍祿、米芝蓮入圍餐廳、黑珍珠推薦餐廳榕意等門店開業。這下，領展中心城又有更多新店可以逛了！

3. 國慶大長假 還有更多活動

9月22日至10月8日，「月夕喜市」創意主題集市，限時出攤。在G層的主題集市，逛各式小攤，體驗中式傳統魅力。

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這次國慶大長假，領展中心城有展覽、有市集，當然少不了福利啦！不僅深圳人能享受到，還特地推出港澳居民專屬福利，來領展中心城玩就對了。

港澳居民專屬福利，升級了

升級版「港真好抵」港澳居民專屬福利

活動時間：即日起-10月31日

領取地點：G層客服中心

1. 節後福利：10月7、8日，憑回鄉咭即可取免費100元消費券包（內含50元指定餐飲代金券*1張+50元指定零售代金券*1張，代金券單筆消費每滿200元可用1張）

2. 新人註冊禮：憑回鄉咭當天註冊會員即可獲贈兔然暴富購物袋1個

3. 任意消費禮：憑回鄉咭當天任意消費，即可獲贈小熊筆筒1個+港澳車牌免停車3小時（僅限港澳單牌、僅限週末及節假日參與）

4. 下午茶專屬禮：憑回鄉咭當天消費滿388元，即可獲贈KUDDO咖啡券1張，僅限週末及節假日參與



以上活動，均需顧客憑藉原始結算至G層顧客服務中心參與兑換，新人註冊禮每人限兑1份，消費禮／專屬禮每人每天限兑1份，且禮品數量有限，送完即止。

領展中心城

地址：深圳市福田區福華一路3號

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心B出口西行50m

營業時間：週一至週四、週日 10:00-22:00，週五、週六 10:00-22:30



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