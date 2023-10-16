大阪聖誕燈飾2023｜大阪城／環球影城／御堂筋彩燈7大景點懶人包

撰文：是啦差弟弟
出版：更新：

大阪聖誕燈飾2023情報！快到聖誕，11至12月去日本大阪玩，不妨留意聖誕燈飾情報，大阪賞燈熱點開始籌備聖誕燈飾展覽，精選以下7大推介，枚方公園「光之樂園」、大阪・光之饗宴（大阪・光の饗宴）、梅田藍天大廈空中庭園、大阪城公園等皆有超浪漫亮燈位！

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（「光之樂園」官網圖片www.hirakatapark.co.jp/illumination/）

大阪聖誕燈飾2023【1】枚方公園「光之樂園」

枚方公園「光之樂園」今年的光之樂園以「花」為主題，並展示七個令人驚嘆的夢幻區域。在園內誕生了一棵約13公尺高的巨大聖誕樹，它經過全新的「花」主題改造，周圍點綴著小樹和光之花的燈飾，並用鮮花裝飾，讓夜空更加夢幻浪漫。結合動人的音樂和華麗的燈光效果，這個精彩的活動絕對令人驚嘆。

枚方公園「光之樂園」（ひらかたパーク「光の遊園地」）

・點燈時間：2023年11月3日（五）—2024年4月7日（日）
・點燈地點：大阪府枚方市枚方公園町1-1
・入場費（門票＋接駁車）：大人 4,600 日圓/小學生 3,900 日圓/2歲以下 2,700 日圓
・交通方式：京阪本線「枚方公園站」或京阪巴士「枚方公園口」下車步行約10分鐘

大阪聖誕燈飾2023【2】大阪・光之饗宴（大阪・光の饗宴）—「御堂筋彩燈2023」

御堂筋在梅田和難波之間，今年的活動將為這個區域帶來全新的魅力。當夜幕低垂，整條4公里長的彩光大道將被裝點上各種不同色彩的燈飾，營造出現代感滿溢、繽紛浪漫的氛圍！詳情可到官網。

（圖片來源：大阪・光の饗宴官網）

御堂筋彩燈2023（御堂筋イルミネーション2023）

・點燈時間：2023年11月3日（五）—12月31日（日）17:00 -23:00
・點燈地點：御堂筋（阪神交差点-難波西口交差点）
・交通方式：大阪市營地下鐵御堂筋線「淀屋橋」至「難波」之間各站

大阪聖誕燈飾2023【3】大阪市北區「GRAND WISH CHRISTMAS 2023 Joyful Winter」

商場將以「Joyful Winter」（歡樂的冬天）為主題，並在北館1樓的「KNOWLEDGE PLAZA」設置一棵約12公尺高的巨大聖誕樹，名為「Joyful-Go-Round Tree」。這棵聖誕樹以旋轉木馬為靈感，中央部分能夠旋轉，並配以華麗的燈光秀。不僅正面和周圍的空間非常適合拍照，遊客還可以進入聖誕樹內部，或者從高樓層俯瞰，享受各種不同的樂趣。

「GRAND WISH CHRISTMAS 2023 Joyful Winter」（圖片來源︰www.mec.co.jp）

GRAND FRONT OSAKA「GRAND WISH CHRISTMAS 2023 Joyful Winter」

・點燈時間：2023年11月9日（四）—12月25 日（一）
．點燈地點：GRAND FRONT OSAKA北館、南館、梅北廣場等。北館：大阪府大阪市北区大深町3-1、南館：大阪府大阪市北区大深町4-20、梅北廣場：大阪府大阪市北区大深町4-1
・交通方式：JR東海道本線大阪站、御堂筋線梅田站、南海電鐵難波站

大阪聖誕燈飾2023【4】梅田藍天大廈空中庭園（2023待發佈）

位於大阪的「梅田藍天大樓」空中展望台去年呈現令人讚嘆的白色聖誕裝飾。以「天空的白色森林」為主題，創造出夢幻而清新的森林仙境，在浪漫的燈光環繞下彷彿置身於精靈般的氛圍中。在40樓的「cafe SKY 40」也會提供期間限定的特別飲品，讓大家能夠在這個高樓層感受夢幻燈飾的魅力。相信今年2023一定再次令人嘆為觀止。

（圖片來源：梅田スカイビル）

梅田藍天大樓空中庭園

・活動期間：待發佈
・展望台點燈時間：9:30-22:30（最後入場22:00）
・展望台費用：大人1,500円、小學生以下700円、4歳以下免費
・交通方式：JR東海道本線大阪站、御堂筋線梅田站

大阪聖誕燈飾2023【5】大阪環球影城「NO LIMIT ! Christmas」

高達30公尺的巨大聖誕樹將以燈光和音樂表演的方式，在整個樂園中繼續閃耀，為遊客帶來濃厚的聖誕節慶氛圍，同時提供絕佳的拍照機會。另一個值得一提的亮點是四年一度的「夜間秀」，這次將有全新原創角色「DJ FROSTY」的登場。此外，還有ELMO、史努比、HELLO KITTY等穿著聖誕服飾的角色們，一起隨音樂跳舞歡慶。

立即預訂：日本環球影城門票

（圖片來源：大阪環球影城官網）

大阪環球影城「NO LIMIT ! Christmas」

・點燈時間：2023 年11 月21 日（二）—2024年1月8 日（一），天黑後至閉園前30分鐘
・點燈地點：大阪府大阪市此花区桜島2-1-33
・交通方式：JR電車「環球影城」站下車即抵達

大阪聖誕燈飾2023【6】大阪城公園

大阪城的西之丸庭園將舉辦一場美不勝收的聲光燈飾活動。今年展現了150年前日本劇變時期的景象。以壯麗的大阪城為背景，使用約300萬顆LED燈點綴而成的歷史繪卷令人驚嘆。活動場地也設有適合拍攝紀念照的攝影點和美食廣場，讓遊客在欣賞燈飾的同時，享受多種樂趣。

大阪城 ILLUMINAGE

．活動會場：大阪府大阪市中央区大阪城2 大阪城公園 西之丸庭園
．活動期間：待公佈
．活動時間：待公佈
．交通方式：從Osaka Metro谷町線「谷町四丁目站」1-B出口步行約10分鐘

大阪聖誕燈飾2023【7】大阪・光之饗宴（大阪・光の饗宴）—大阪光之文藝復興2023（OSAKA光のルネサンス2023）

御堂筋大道被點綴上五彩斑斕的燈飾，而大阪市中央公會堂在晚上以全新面貌呈現，建築上投射的七彩燈光為原本典雅的公會堂注入了新的活力，絢麗的彩光演出令人不禁駐足。此外，會場入口處的櫸樹也被裝飾上燈飾，打造了長約150公尺的光之隧道，呈現出夢幻的效果。詳情請往官網。

圖片來源：大阪・光の饗宴官網

大阪光之文藝復興2023（OSAKA光のルネサンス2023）

．點燈時間：2023年12月14日（週四）—12月25日（週一），各處的點燈時間不同。
．點燈地點：大阪市役所周圍—中之島公園
．交通方式：搭乘大阪市營地下鐵禦堂筋線，在「淀屋橋」站下車，步行約5分鐘。

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