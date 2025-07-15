3連環颱風？天文台：熱帶氣旋或入南海+路徑　歐美模式有驚人預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／打風／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON／韋帕】連環3個颱風？在香港西邊登陸？天文台預料，一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期靠近呂宋一帶，並有較大機會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。



而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會周末至下星期初在香港西面登陸，至下星期中期會再有熱帶氣旋進入南海。美國全球預報系統（GFS）更預測，會有連環3個颱風出現。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



將有熱帶氣旋形成？（網上圖片）

連環3個颱風？天文台預料，天文台預料，一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期靠近呂宋一帶，並有較大機會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。

天文台：熱帶氣旋或移入南海 歐美模式預測3連環颱風

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋逼近台灣。該熱帶氣旋在7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月19日至7月20日最接近香港，7月20日至7月21日（星期日至星期一）在香港西邊陽江市附近登陸。

ECMWF也預測，7月21日至7月22日（星期一至星期二）台灣東面會再有1個熱帶氣旋靠近，7月23日至7月24日穿過台灣進入南海。

ECMWF預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋逼近台灣。該熱帶氣旋在7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月19日至7月20日最接近香港，7月20日至7月21日（星期日至星期一）在香港西邊陽江市附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

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GFS預測3連環颱風

而根據美國全球預報系統（GFS）預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月22日至7月23日（星期二至星期三）掠過台灣北面，隨後在泉州市附近登陸。7月24日至7月27日（星期四至星期日）會再有巨型熱帶氣旋逼近日本。

GFS更預測，7月27日（星期日）再有1個熱帶氣旋在南海形成，往東北方向移動進入南海中部。

GFS預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月22日至7月23日（星期二至星期三）掠過台灣北面，隨後在泉州市附近登陸。（GFS／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）同樣預測本周後期會有熱帶氣旋影響南海，但結構相當鬆散。

即睇ICON最新「颱風」路徑預測▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東地區帶來持續酷熱天氣，而西南氣流亦會為該區帶來幾陣驟雨：而該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，海有湧浪；預料一道廣闊低壓槽會在下周中期繼續為該區帶來驟雨。

天文台九天天氣預報。 （天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹7級風。