挑戰毒男指數　一個人食放題原來好正　連登仔：好簡單，唔使勇氣

網上經常流傳一張「國際孤獨等級表」，讓網民自我檢查一下，自己的孤獨等級有幾高。連登討論區有網民分享，指自己「終於試咗一條友食放題」，不但感覺良好，承諾「一定會自己一個再去」，更揚言「下一個挑戰目標係一個人唱K」。帖文有人回應指，「毒」食放題十分常見沒有大問題，不過亦有人指自己沒有勇氣踏出這一步。

網民分享一個吃放題的經過，更指感覺良好，「一定會自己一個再去」。（連登討論區）

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成功挑戰毒食放題的網民自稱為「單機會主席」，單看名字已經看得出他的道行高深。樓主指一個人吃放題「根本無人會理你」，自己又可以盡情地點喜歡的食物，他又帶了一部iPad去吃放題，「一路食一路睇小說，坐足兩個幾鐘」，加上餐廳有清酒任飲，最後飲飽食醉，「真係好正，我一定會自己一個再去」。經過今次之後，樓主決定未來要挑戰更高層次的「一個人唱K」，自己亦與「一個人燒嘢食」的目標又近了一步。

有人留言表示，一個人吃放題其實十分常見。（GettyImages/視覺中國）

有網民留言回應，指一個人吃放題「其實無咩問題」，「講真有咩人會理你先得㗎，最多都係望一兩嘢覺得奇奇怪怪咁」，亦有曾經在放題餐廳工作一年多的人提到，他經常都看到客人獨自前來吃東西。不過亦有人指自己「仲未有一個人食放題嘅勇氣」，樓主於是提供攻略，指「唔需要勇氣，原來好多人都係咁」，只需要入場前問可不可以一個人用餐，「得就入，唔得就第間，就係咁簡單」。

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除了放題之外，有人提到一個人吃自助餐也有相當難度。不過樓主就認為，吃自助餐時，需要離開座位取食物，「人哋會以為你同枱只係去咗攞嘢食」，不過自己去取食物時沒有人看管財物也是一件麻煩事。

雖然樓主在「一個人XX」方面已經有相當的經驗，但亦承認「一個人BBQ真係大佬嚟」，撇除實際操作上的困難，如果一個人在郊野公園燒烤「真係會畀人Post上網恥笑」。不過高手在民間，有人留言指自己早已試過自己BBQ，更忘了帶火機上山，幸好旁邊有一家三口燒烤，可以問對方借火機，對方走之前更向他說再見。

（連登討論區）