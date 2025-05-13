不是新聞8分鐘｜公屋女被收樓大鬧房署｜兒子踢凳港媽反迫人道歉

女保安揈毛巾追擊外賣員

誰是誰非，就算有片作證也未必能判定對錯！近日網上流傳1段外賣員大戰女保安的影片，只見女保安從櫃枱衝出，手裏「揈」着毛巾追打外賣員，喝斥對方前往櫃枱登記個人資料，又拿出手機反拍。外賣員斥責女保安「叫你開門喺度洗碗喎」。影片引來網民熱議，有網民認為外賣員「搞事」和「挑機」才會觸怒女保安，但亦有人指女保安出手打人已構成襲擊，會是吃虧的一方。

港男被追債 債仔竟是舊同學

誤信友人竟惹出麻煩？近日有港男在網上發帖，稱他及家人均不曾向財務公司借錢，早前卻遭陌生男子登門追債；而從男子張貼在其家門外的追數紙張可見，上面寫的欠債人名稱竟是他昔日同學的姓名。港男透露多年前曾將住址告知該同學，懷疑對方現利用其住址借錢，而債主未有查清實情就上門追數，令他遭受無妄之災。

公屋女不滿被收樓：傻X咗啊！

房屋署加強打擊濫用公屋，違規住戶會被收回單位。本港網絡瘋傳1段「公屋女大鬧房屋署辦事處」影片，指有公屋女住戶疑因房屋署職員多次突擊家訪都不在家，被收回單位下令搬走，她不滿下到房屋署辦事處「爆粗」辱罵職員，「連續3日管理處叫我搬走，即係好好玩啦係咪啊？」、「你傻X咗啊你！冚家X！X街啦去！」、「我要自由啊！我唔係監犯啊！」，又揚言「我同你一齊返差館我都唔X驚啊！」。房屋署職員則躲在牆角，表示要「終止」對話。

兒子踢凳 港媽反迫人道歉

小孩乘搭飛機時可能難以「坐定定」，如騷擾到其他客人，同行父母理應制止。惟網上流傳1條影片，顯示香港快運1班由日本沖繩返港的航班在飛行途中，相信有1名5歲男童不停踢向前座女乘客的椅背，甚至唱歌和伸手騷擾對方，惹來對方表達不滿，結果導致2批乘客發生口角。後座港媽全力為兒子護航，直斥對方「你當我盲㗎」、「你知唔知咁鬧到一個小朋友喊晒，幾大傷害」，前座女子反駁「你踢足全程，你話1句無（踢凳）就無，ok㗎啦！」 ，港媽丈夫卻指「如果你覺有，可以同機長反映，同空姐講」，港媽更要求「你同佢say sorry呀咁」。

內地客衝門爭位片瘋傳

港鐵座位有限，但也應該互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有大批疑似內地旅客未有理會「先落後上」規矩，衝入車廂「搶位」，導致落車乘客要靠一邊避開。而「搶位」成功的疑似內地旅客笑容滿臉，似乎相當滿意成果。

年輕男港鐵疑吸太空油

警方大力打擊「太空油」毒品，但仍有人懷疑當眾吸食。網上流傳多條影片和1張照片，見到1名金髮、身穿黑衣、手臂有紋身的年輕男子，在屯馬綫列車車廂無視其他乘客，公然吸食懷疑有太空油的電子煙，當場吞雲吐霧悠然自得，狀甚享受。男子之後懷疑受到毒品影響，變得眼神空洞，表情木納，其後不但搖頭晃腦，而且未能坐穩身體。港鐵職員接報到場了解，紋身男下車走到月台後未能站穩，需要抓緊護欄以防跌倒，而他竟在月台繼續吸煙，其間有多名港鐵職員站一旁包圍監視。

熱心男護送長者過馬路

兩名長者撐着拐杖在梭椏道對開的窩打老道亂過馬路，險象環生，幸得兩名熱心男出手相助，護送折返行人路。社交平台流傳一段2分鐘的車Cam片段，拍攝到今日（6日）上午10時許，兩名男子協助該兩名長者過馬路的情況，帖文獲逾百網民點讚，同時網民亦提醒長者切勿胡亂過馬路。

智能叛變真實上演？

中國內地近年積極發展人形機械人，不久前還舉辦了全球第一場機械人馬拉松。不過，網絡上卻流傳出一段疑似內地機械人暴走，朝著工程師瘋狂揮拳的影片。

西藏3熊闖奶茶店食「放題」

綜合內媒報道，5月5日西藏那曲有3頭熊闖入路邊的一家奶茶店，吃掉了大量食品原材料，包括炸雞、奶粉。當地林業局人員稱尚未收到報告。

方臉猴神似美國政治人物爆紅

近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌意外爆紅，許多遊客慕名前來一睹牠們的風采，成為合肥野生動物園的新明星。