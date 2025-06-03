不是新聞8分鐘｜遇全家「人肉霸位」 Tesla奇招KO｜廣東現火流星

貨車司機「兜巴星」白衣男

無論發生什麼事，「出手打人嗰下已經輸咗」！網上流傳影片，深水埗福榮街有貨車司機被1名白衣男擋在車頭，司機激動爆粗大罵，報警期間更出手打了白衣男臉部一巴。影片引來熱議，網民直指「呢一巴付出沉重！」、「打咗就一齊輸咗啦！」、「呢個年代周圍有cam，一出手就GG，工又冇埋，仲要俾人告」、「嗰一嘢好應聲」。

大叔吹氣吐口水 怒罵鄰座大學生

雖然乘搭公共交通工具時理應保持安靜，但遇到其他乘客比較嘈吵，都不應惡言相向或向人吐口水。網上流傳1條影片，顯示1名大叔乘搭城巴期間，懷疑不滿數名坐在對面的年輕男生一直聊天，雙方爆發口角，當中1名男生疑曾提及類似「吹呀」字句，大叔被拍到起身走近對方疑似吹氣，甚至爆粗「吹你吹你，做乜X嘢？」、「呢啲就係我搞X死你都得，X你老X」、「上車嘈X到」。男生聞言反駁「係呀，吹呀？」，大叔再次走近發出吐口水聲音，雙方繼續互罵，即使男生揚言報警，但大叔仍沒有收斂，怒罵「濕X大學生」、「夠薑落車，X你老X」，最終大叔抵達目的地下車，事件才告一段落。

遇全家「人肉霸位」 Tesla奇招KO

「人肉霸位」令人髮指！本港網絡瘋傳多段「全家人肉霸位」影片，指旺角弼街有一家四口出動妻子及子女「人肉霸位」，懶理路人勸止，其間有Tesla駛至無法停泊，司機於是出絕招「反擊」，成功令一家四口私家車無法駛入泊位，結局更令「街坊都O咗嘴」。

港男借$XXX萬移英 揚言不還錢

向香港銀行「借錢」移民不用還錢？有移民英國3年港男於社交平台發文，稱他移英前向香港銀行借了一大筆錢，拿着幾百萬元到英國展開新生活，更明言永不回港還錢，「銀行本身就是在賺取風險溢價，借錢出去自然要承擔可能收不回來嘅風險」，強調「是我自己把握機會，作出的選擇」。

報稅做錯1件事 $2500稅款變$7.6萬

又到報稅季節，但緊記要小心填表，否則隨時「大出血」！有港男於社交平台發相發文，指他2023/24課稅年度被稅務局評定要交稅逾7.6萬元，令他大感詫異。幸好提出反對後，稅務局修改評稅，他只需繳交約2,500元稅款，事後批評「稅局真係屈得就屈」。

廣東驚現火流星

5月28日晚，廣東茂名疑似出現火流星點亮夜空，有網民表示「突然一聲巨響，天都被照亮了。」此外，廣東湛江、海南北部亦同樣有目擊者。

手機放尾翼行屯公「奇蹟生還」

都市人工作繁忙，有時難免掛萬漏一。有港男在網上發文表示，日前與客人以電話傾談後，誤將iPhone放在私家車尾翼，他繼而開車經屯門公路直出葵涌，當他抵達時才發現iPhone不知所終，於是用另1部手機致電尋機，才發現電話留在尾翼原位，慶幸「行晒成條屯公都冇跌…今次真係要感恩」，並上載車cam片段作證。

天水圍現新騙案？

路上的東西不要亂撿。有港女於社交平台發文，指經過天水圍天瑞商場中國銀行外面自動櫃員機（ATM）時，聽到後面有跌東西的聲音，接着1名有口音中年女人向她表示「妳跌咗嘢呀！」。港女不虞有詐撿起散落地上的白色卡片，發現印有紅色福字，感覺詭異，於是掉回地上，詎料中年女人突然表示這些卡片「係我㗎喎，點解咁奇怪我啲嘢會跌咗喺地下嘅」，隨後撿起所有卡片。回到家後，樓主愈想愈害怕，遂發文求助，「愈諗愈驚，仲要係白紙紅字嘅福，好詭異。好肯定佢一定係專登，大家知唔知條中女背後目的係做咩？好驚呀」。

大叔剪指甲變無頭靈異照嚇窒網民

在公眾地方剪指甲有違公德，除了巴士、港鐵等大眾交通工具及餐廳，最近有網民上傳照片，指日前目擊1名大叔站在１間超市正門前公然剪指甲，既擋住着店舖門口亦阻礙行人，但依然旁若無人地繼續剪。不過，帖文一出，更多網民關心涉事大叔在照片中變成「無頭東宮」，直呼是「靈異事件」。