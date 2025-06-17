不是新聞8分鐘｜ 九巴婦入$2硬幣拒補錢｜ 將軍澳「魷魚經濟」

買六合彩中齊6個號碼 1個原因沒錢收

6月7日（星期六）攪珠的六合彩頭獎獎金高達1,200萬，二獎亦派超過100萬獎金。不過有港男於內地社交平台小紅書發布投注截圖，顯示他買中了這期六合彩6個號碼，卻由於1個原因無法領取獎金，崩潰悲呼「可惜無錢收」。

將軍澳自組「魷魚經濟」

真正屬於將軍澳人的夜繽紛！踏入夏季，海水回暖，又是適合釣墨魚、魷魚季節，近日不少將軍澳街坊齊聚海濱長廊夜釣，發展出「魷魚經濟」，有影片顯示1分多鐘內就有4條魷魚上釣，收穫十分豐富。近日更演變出「霸位經濟」，天未入黑就有垂釣者將釣魚「架生」放在岸邊樓梯上「霸位」。

65歲爛賭母擬閃婚 港女憂母被騙

並非所有父母都能為子女遮風擋雨，有些甚至可能成為子女人生中的「狂風暴雨」！近日有港女發帖訴苦，稱自幼就被「爛賭」的母親丟給外婆照顧，之後母親另組家庭，卻又再次離異。多年來母親也甚少關懷她，一般找她都是向她借錢還賭債，令她苦不堪言。今年已年屆65歲的母親，近來忽然表示要與1名新結識的上海男子再婚，樓主指2人相識「都唔知有冇半年」，擔心母親受騙，亦坦言害怕收到母親電話，「好似次次都有嘢要幫佢執手尾咁」。

港男為「優先揀樓」生仔 斥騙局：被玩殘

2024年攪珠的「居屋2024」正在發售，但透過「家有初生優先選樓計劃」優先「揀樓」的港男因未能選到心儀市區單位，於討論區發文力數5大問題，斥責被政府及房屋署「玩殘」，「為咗層樓我連仔都生埋……點知真是一個天大嘅笑話，政府同房署真係玩晒我哋呢班苦主！點買啊？」。

九巴婦入$2硬幣拒補錢 乘客：你識唔識法律

乘搭巴士要按法例支付車資！本港網絡瘋傳1段影片，指九巴72K上有1名鄉音老婦，因八達通餘額不足無法支付車費，卻堅持只支付2元車資，結果導致九巴停駛。老婦更與乘客爭執，強調自己一向支付2元車資；有乘客講解要用樂悠咭才有2元優惠時，老婦反嗆「你係邊個啊？你唔係巴士公司啊！唔好講，收線！」。最終車長要與老婦理論解決事件。

大媽帶電動車搭港鐵捱轟

又有乘客違反《港鐵附例》，攜帶未拆前車輪電動單車進入港鐵範圍！網上流傳照片，有大媽攜帶1輛電動單車進入港鐵車廂，有乘客不滿拍下照片公審，引來網民紛紛批評大媽行為危險及違反《港鐵附例》，「鋰電池喺列車着火就大大鑊」、「撳掣啦，話有電動車喺車廂內，有火警嘅風險，要求處理」。

電車車長人有三急 乘客拍片公審

職業司機都是人，都會人有三急，乘客應多加體諒！日前有港男搭乘電車，不滿車長駕駛中途下車去廁所，拍片上網公審，不過他圍爐失敗，反被網民批評沒有同理心，「人哋有生理需要去個廁所都唔得？」、「人哋都跑過嚟，你估好想行開？」、「使幾蚊當自己係大爺」。

移英港人被偷電話 賊人竟主動歸還

在公眾地方應好好保留個人財物，免讓賊人有機可乘！近日1名移英港人在社交平台分享被偷手機的經歷，指自己將手機放在風褸口袋，後來伸手一摸，驚覺手機不翼而飛。樓主立即回頭，嘗試尋找賊人，不料其後1名站在樓主身旁的男子，忽然向他遞上掉失的手機，並指着前面的途人，意指是該人偷走手機。

小心改名！美法院認定這11個名稱違法

父母為子女改一個稱心如意的名字十分普遍，這在美國同樣享有高度自由，正如富豪馬斯克（Elon Musk）的5歲兒子X Æ A-Xii（X Ash A 12）以獨特名字聞名全球。不過，美國如今已有11個英文名字被法院明文禁止登記使用。

「離家出走」斑馬 獲直升機空運回家

美國田納西州一頭寵物斑馬逃離家中，多次在社區街道上狂奔引發騷動，甚至還闖到公路上導致道路癱瘓而爆紅。牠逃亡長達一週後終於落網，被直升機運送的畫面曝光。