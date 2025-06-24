不是新聞8分鐘｜內地女拒再來港：比內地落後｜6女疑食霸王餐

港男與阿伯互挑機 女友：驚打死你啊！

乘搭港鐵要互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線列車內，有後生仔與阿伯因事爭吵「爆粗互兇」挑釁，後生仔更叫阿伯下車「隻揪」，「唔落車正契X啊！我X你老X！」，阿伯則反嗆「打X我啊！笨！」。其間後生仔同行女子把後生仔拉走勸止，並向阿伯聲言「驚打死你啊！收X啦」。最終雙方拉開一段距離，後生仔繼續隔空咆哮「X你老X！使唔使落車叫差佬啊！」，阿伯則未有出聲，直至影片結束。

6女疑食霸王餐 食店急尋人結果…

吃飯要付款是常識吧？荃灣甜品店Sweetheart於社交平台發布閉路電視（CCTV）截圖尋人，指有6名女客人日前吃完甜品後前後腳離開，沒有付款，過程全被拍下。店方表示，深信相關客人是「無心之失」，希望她們儘快回來付款。

2電動輛椅馬路逆線飛馳

大地任我行？再有電動輪椅在馬路上行駛！有港男在網上發片，於粉嶺華心邨的馬路拍下十分驚險一幕，見到馬路上有兩架電動輪椅逆線行駛，其間與1架新界的士迎面而過。影片引來不少網民熱議，「黐線！」、「好多電動輪椅都係咁，直頭剷上高速都有」。

外籍女大鬧巴士：Why hate me？

乘搭巴士不應騷擾乘客。本港網絡瘋傳多段影片，指龍運機場巴士上有1名外籍女子失控大鬧，更走近車長位置，站在車廂走廊的灰衣男子出聲制止，挺身護住司機免受騷擾，外籍女隨即轉移「目標」，對該男子作出糾纏，除了「熊抱」對方，還哭喊問「Why you hate me？（為什麼你討厭我？）」。2人在車廂門近司機位拉址，男子出力把外籍女推回車廂中間，外籍女同行女友人幫忙控制。最終車長要報警求助，救護員到場把外籍女送上救護車，巴士才能繼續行程。

廣東話女狂毆韓國的士司機

韓國早前發生1宗的士司機被乘客毆打事件，1對操廣東話情侶於今年3月中凌晨乘搭的士期間發生爭執，女子嘗試打開車門不果，司機基於的士在危險繁忙道路中，乘客不能貿然下車而出手制止，結果惹怒女子，女子多度揮拳毆打司機頭部致耳朵出血及耳鳴。司機雖有報警，惟情侶於事發當天下午已乘搭航班回到香港，韓國警方基於1原因未能追捕，司機對未能將女子繩之以法及索償感到無比冤屈。

網民激辯「最差公屋邨」

住公屋常被指是「人生贏家」，但不是區區公屋都受好評。有港男在網上公屋討論區發文，列出1理由直指「公屋最差屋邨一定石圍角（荃灣石圍角邨）」。

內地女堅拒再來港：比內地落後30年

香港在內地遊客眼中是這個樣子？本港網絡瘋傳1段影片，有內地大媽來香港旅遊後感到失望，拍片力數香港4大「罪狀」，包括香港人態度、街道問題等，聲言「香港真的比大陸落後多了」，又稱其女兒也「堅決不來香港」。

父親節粗心爸爸？

本港6月15日在颱風天渡過父親節，風雨不斷下，市民出門都撐起雨傘擋雨。無綫新聞1段天氣新聞引來網民熱議，有爸爸在街上拖着年幼的兒子在雨中行走，但粗心的爸爸竟然只將雨傘側重在自己身上，完全沒覆蓋到兒子頭頂，場面搞笑。

巴西9歲童變豬騎士

真的有野豬騎士！巴西9歲男童古提尼奧（Gutinho Rocha）騎着母豬「火箭」狂飆的影片，最近在社群媒體掀起熱議，號稱一分鐘就能到學校，他的超強本領更是讓人目瞪口呆。

深圳地鐵站內落大雨 乘客極狼狽

深圳6月17日下暴雨，不少深圳網友當日發影片稱，自己在深圳地鐵6號線經停的陽台山東站乘坐地鐵時，發現地鐵站裡也在下大雨，引發關注。

男子坐爆博物館梵高椅

一名男子在參觀意大利馬費宮（Palazzo Maffei）時，為拍照坐上館內一張鑲滿數千顆施華洛世奇（Swarovski）水晶的「梵高椅」，導致展品被坐爛。男子隨即同女伴拔腿逃離現場，但整個過程卻被監視器拍下。所幸館方已將該藝術品修復，但目前尚未知修復費用多少，以及這對男女是否需對損失負責。