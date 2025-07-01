不是新聞8分鐘｜大叔𥄫女乘客兼想搶手機｜食店趕客：打得少啊？

地盤工人爆口角：你好X串喎，細路仔

天氣炎熱，大家心情難免會受到影響，容易變得暴躁。網上流傳1條影片，顯示地盤內有多名男工人在猛烈陽光下爆發衝突，1名戴着淺藍色安全帽的健壯大叔指罵另1名戴上白色安全帽的男子，怒吼「望乜X嘢？望乜X嘢？你好X串喎，細路仔」，由於他表現激動，其他人恐會動粗，所以立即挺身攔阻，避免升級變成動武，最終成功分隔雙方，而捱罵男子則沒有還口。

的士司機旺角疑遇碰瓷黨

到底因何事要「瞓馬路」？網上流傳1段影片，疑似有的士司機在旺角亞皆老街遇上碰瓷黨，兩名男子於馬路上拉扯糾纏，吸引大批途人圍觀。影片引來熱議，網民指出，若遇上碰瓷黨，毋須多言及糾纏，應直接報警，「報警囉，使掂佢？污糟邋遢」、「有cam使乜同佢嘈，等差人嚟」。

壽司藏「尖銳鐵片」 店員處理手法惹議

外出用餐，食物質素和安全都同樣重要！日前有食客光顧大埔1間人氣壽司店，發現其中1碟壽司內藏尖銳鐵片，她初時以為是紫菜，幸好用手觸碰，才察覺有異而沒有吞下，頓時驚呼「放入口，脷同喉嚨一定流晒血」。不過店員及後冷淡回覆令她無奈，只好發文呼籲大家小心。

大叔狂𥄫女乘客背心兼想搶手機

女生被陌生大叔凝視，當然會感到不安。有女生在社交平台抱怨，稱日前搭港鐵時，她站在車廂的傷殘人士預留的空間時，旁邊大叔一直凝視，她忍不住提醒對方，未料對方反問「望你唔得呀？」。女生遂拿出手機拍攝大叔，對方不滿地爆粗指「Ｘ你呀」，繼而「搶我電話同埋推我，我想走，但係佢想捉住我」，幸好有名女乘客伸出援手，這時大叔才聲稱因樓主旁邊尚有空位，「想我行埋啲，所以望我」，還要求她一同下車，但她沒有跟隨。

港女手術後搭港鐵 被阿婆打手逼讓座

港鐵讓座爭議時有發生。有港女於社交平台發相發文表示，做完婦科手術「好攰又無氣無力」的她乘坐港鐵「非關愛座」座位時，被1名阿婆不斷「拍手」要求讓座，斥責「點解我（阿婆）80歲無得坐，你30歲就有得坐」、「我食鹽多過你食米」，她忍無可忍終霸氣反擊。

油麻地食店趕遊客：打得少啊？

今時今日這樣的服務態度可以接受嗎？有港男於社交平台發相發文，指日前光顧油麻地1間人氣食店時，目擊員工對待食客態度如同「暴走」，包括以「3隻字」趕遊客，更聲言「打得少呀？」等，感嘆「而家飲食業嘅服務態度真係可以差得咁緊要？」。

被叫狂照鏡 婆婆中電騙失400萬

一通電話照個鏡就被偷走百萬養老金！上海1名78歲婆婆接到自稱「銀聯客服」的電話，通話2小時內遠端在她的手機安裝4個詐騙軟件，更不停叫她照鏡，以遠端進行人臉識別。銀行發現婆婆名下擁有逾400萬人民幣（約437萬港元）的戶口被境外登入，不停轉走存款到境外，起疑下報警，並成功為婆婆攔截逾380萬（約415萬港元）的轉賬，保住其養老錢。

黑熊夜闖民宅覓食 老狗英勇對峙

常言道狗狗是人類忠誠好友，美國1名女主人對此就有深刻體會！近日1隻成年黑熊夜闖該美國女子家中，當時她正在房中熟睡，而年老的寵物犬勇猛護主，一度在門口與黑熊僵持，阻止其前進步伐。黑熊曾伸爪作攻擊狀，但狗狗幸運躲開。黑熊最終在屋內逗留約20分鐘就離開，而戶主事後為勇敢的狗狗「加餐」，獎勵牠1塊牛排。

內地男遊港被震撼 讚港人素質高

香港最美的「風景」是人。有港漂於內地社交平台小紅書發相發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人質素高，「香港真的素質，這一點我真是一次次地感受到」。

港漂女不滿職場被叫「大陸妹」

愈來愈多內人來港工作，但職場文化差異需要時間適應。有內地來港工作女生於小紅書發布千字文訴苦，指自己在香港工作2星期，便因被香港同事稱作「大陸妹」感到冒犯，認為是「排外」，直斥「何必費勁講什麼粵語？反正我是大陸妹，他們也會說普通話」，又形容「香港人的mean是一種潤物細無聲的mean」。

男童地震不忘大啖吃飯

6月23日，廣東清遠市清城區發生4.3級地震，不少人事後在社交平台上分享地震一刻的影片，但其中一段男童在地震時仍不忘大口地食飯的片段引起熱議，網民紛紛被男童「吃貨」的一面逗笑，「吃飽了才有力氣跑」、「胖總是有原因的」。