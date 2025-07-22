不是新聞8分鐘｜追風女插水式飛撞石壆｜大媽拉客乘貴車被踢爆

寶馬司機發難「踩油」嚇保安

駕車要留意路面指示牌，以免誤入禁區。本港網絡瘋傳1段影片，指有寶馬（BMW）私家車駛入屯門市中心巴士專用區，其間有身穿反光衣的保安人員上前攔阻，詎料寶馬司機竟「踩油」恫嚇保安，然而保安「企硬」，結局令司機「糗大了」。

港女不滿被撞報警仲咁做…

乘搭港鐵應互諒互讓。網上流傳港鐵乘客碰撞罵戰影片，有女乘客不滿上車時被1名揹着大背囊的男子撞到手上的手機，大聲怒罵男子，更按下緊急通話器按鈕，聲稱已報警，要求車長停車及該乘客下車。

巴士迷企馬路影相惹不滿

拍攝巴士也需注意安全及避免妨礙到駕駛者。網上流傳影片，有「巴士迷」站在馬路邊拍攝巴士，阻礙到1輛的士駛過，的士司機不滿與「巴士迷」爭執，影片引來網民批評「好多𡃁仔企喺馬路影巴士，愚蠢行為」、「1個咪少囉，成排喺路中心影巴士都見過」、「你同佢咁勞氣做乜呀，盞激親自己，啲細路冇性㗎」。

市民與「韋帕」搏鬥實錄

10號風球下，出外要注意安全。本港網絡瘋傳1段影片，觀塘康寧道有熱褲女打開雨傘過馬路，但由於風勢強烈，雨傘多次被暴風吹反，熱褲女要用力抓緊雨傘「與風搏鬥」，步履不穩。雖然成功安全走過馬路，然而後續發展令人心酸。

追風女不敵「韋帕」 插水式飛撞石壆

打風要留在安全地方！本港及內地網絡瘋傳1段影片，指7月20日（星期日）10號風球期間，有疑似內地女在小西灣藍灣半島公共運輸交匯處「追風」，結果被暴風吹到臉朝下「插水式」飛跌行車道撞上護欄路壆，其間多次尖叫，而她站起身後的舉動更令人意想不到。

大媽拉客乘貴車被踢爆：死垃圾！

感謝正義內地男！有內地男於網上發文指出，在中環遇到有大媽欺騙遊客，稱乘搭公共交通工具上太平山頂的排隊人龍很長，然後拉客去乘搭高價旅遊巴。他看不過眼，當場拆穿大媽的語言偽術，告知遊客坐公共交通工具車資只需約10元，大媽眼見賺錢大計被破壞，立馬破防，不斷破口大罵內地男，還拿着手機反拍，內地男全程無奈失笑，涉事影片在小紅書瘋傳。

衝港鐵門失敗 僅外賣「達陣」更尷尬

乘搭港鐵要注意安全不要衝門！本港網絡瘋傳1段影片，指乘搭港鐵時有攜帶外賣食物的內地大媽想「衝門」上車，結果「超前伸出」的外賣被車門夾着懸掛半空，大媽則未能上車，要放棄這袋外賣。拍片者形容「成車人笑到XX，有落車交唔交上月台好呢」。

乘天星小輪「偷電」 大媽捱轟

再有人「借用」公家電力？近日有網民乘坐天星小輪期間，發現1名大媽乘客擅自將自備的插蘇插到船艙插座上為手機充電同時「煲電話粥」。而其私自使用船上電力系統的行為，亦遭到網民批評「無恥嘅冠軍」、「無品無質素」。

港漂女激讚香港 列11優點

從內地來香港生活，點滴在心頭。有港漂女於小紅書發文講述來香港生活3年感受，直指「三觀被徹底刷新」。她又列出11項香港優點，聲言「這座城市的魅力讓我愈待愈愛」，認為「香港就是一座充滿活力和機遇的寶藏之城，只要你肯拼，它就給你發光發熱的舞台」。

Kiss cam揭偷食男女熱爆全網

英國搖滾樂隊Coldplay，現正舉行世界巡迴演唱會，日前便去到美國波士頓。演唱會期間設有攝影機捕捉情侶互動的Kiss Cam，當下鏡頭便拍到一對情侶溫馨相擁，十分陶醉地看演唱會，不過當二人發現被拍下時，不單立即放手，更各自暱埋瞬間消失。當時主音Chris Martin更打趣地說︰「佢哋一係偷食一係太怕羞！」

內地婦跟團購物 稱被安排飲「聽話水」

喝了「聽話水」？北京1名李姓女子一家7口花了逾4,000元人民幣（約4,400港元，下同）報貴州5天團，發現該團大部份時間是購物行程，行程最後1天被帶到玉石店，一家人被帶入小屋每人發一杯水，喝完後「她（店員）說 刷卡吧，我就刷了，很聽話的刷了」，和老公花了5,000多人民幣 （約5,500港元）買2塊龍牌及39,999人民幣（約4.4萬港元）買了一對龍鳳塊，懷疑是喝了「聽話水」。經珠寶玉石鑑定專家檢查，那對龍鳳塊只值2,000人民幣（約2,200港元）左右，內媒介入下事主和當地旅遊局反映，最終旅行社負責人承諾退款。