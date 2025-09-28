下星期3連環颱風？3大AI+歐美料闖港400公里+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON／中秋節】周末、下星期又有風？更有3連環颱風？風烏AI、伏羲AI、盤古AI，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測本星期後期至下星期初會有1個巨型熱帶氣旋進入南海。



其中風烏AI、ECMWF和GFS均預測，該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，在香港南面掠過。風烏AI更預測，連同該熱帶氣旋，本星期至下星期或有3個熱帶氣旋影響南海。



風烏AI、伏羲AI、盤古AI，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測本星期後期至下星期初會有1個巨型熱帶氣旋進入南海。（GFS／Windy.com）

超強颱風樺加沙、博羅依後，再有連環3颱風進入南海？風烏AI天氣模式預測，10月3日至10月4日（星期五至星期六）會有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月4日至10月5日（星期六至星期日）進入本港400公里範圍，在香港西面較遠位置登陸。

風烏AI還預測，10月7日至10月9日（星期二至四）、10月11日至10月12日（星期六至星期日）會再有熱帶氣旋進入南海和本港800公里範圍。

風烏AI天氣模式預測，10月3日至10月4日（星期五至星期六）會有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月4日至10月5日（星期六至星期日）進入本港400公里範圍，在香港西面較遠位置登陸。（風烏AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI預測3連環颱風入南海 伏羲AI、盤古AI這樣預測

伏羲AI、盤古AI亦預測10月3日至10月4日會有熱帶氣旋進入南海及闖入本港800公里範圍，隨後穿過海南島，在越南登陸。但伏羲AI、盤古AI暫未預測再有2個熱帶氣旋進入南海。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

歐美模式有不同

至於傳統GFS和ECMWF，同樣預測10月3日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海。其中ECMWF預測，該熱帶氣旋會穿過海南島，在越南登陸。而GFS預測該熱帶氣旋強度較高，在香港南面掠過後在香港西面較遠位置登陸。

另外，GFS和ECMWF暫未預測再有2個熱帶氣旋進入南海。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統GFS同樣預測10月3日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海，強度較高，在香港南面掠過後在香港西面較遠位置登陸。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統ECMWF同樣預測，10月3日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海，隨後穿過海南島，在越南登陸。（ECMWF／Windy.com）

天文台這樣預測

本港天文台則預料，一個低壓區會在本星期中至後期為菲律賓以東至呂宋一帶海域帶來不穩定天氣。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，高空反氣旋會在未來數日覆蓋廣東，該區普遍晴朗，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響內陸地區，隨着高空反氣旋在周末期間減弱，廣東沿岸驟雨增多。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。