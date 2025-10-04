麥德姆打風│天文台料闖港300公里+路徑　會否掛8號風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／麥德姆／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又打風！天文台表示，過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過。除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日中午12時。



至於會否改發8號風球，要視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。



天文台預料本港今晚至明日初時間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。



即睇麥德姆路徑+風力！或達強颱風級別▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，麥德姆會在10月3日至4日以颱風級別進入香港600公里範圍，10月4日至10月5日更會進入香港300公里範圍，隨後在香港西面海口市附近登陸。（天文台）

由於麥德姆令天文台發出熱帶氣旋警告信號，是今年的第12次，打破1946年以來年內發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋麥德姆會在明日移向雷州半島一帶。受其影響，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉。預料高空反氣旋會在下週中至後期為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，而一道廣闊低壓槽會在下週末為南海中北部帶來幾陣驟雨。

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹8級風。