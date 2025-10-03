麥德姆打風│天文台料闖港300公里+路徑　3因素評估是否發更高風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／麥德姆／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又打風！本港天文台今日（10月3日）傍晚5時20分表示，熱帶氣旋麥德姆正橫過呂宋，即將進入本港800公里範圍內，會在今晚7時40分發出一號戒備信號。



按照現時預測，麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。



而風烏AI、伏羲AI、盤古AI，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測本星期後期會有1個巨型熱帶氣旋進入南海。其中風烏AI、伏義AI、盤古AI和GFS均預測，該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，在香港南面掠過，隨後在香港西面較遠距離、湛江附近登陸。



即睇麥德姆路徑+風力！或達強颱風級別▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，麥德姆會在10月3日至4日以颱風級別進入香港600公里範圍，10月4日至10月5日更會以強颱風級別進入香港300公里範圍，隨後在香港西面海口市附近登陸。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，麥德姆會在10月3日至4日以颱風級別進入香港600公里範圍，10月4日至10月5日更會以強颱風級別進入香港300公里範圍，隨後在香港西面海口市附近登陸。

天文台續指，如果這個潛在熱帶氣旋最終需要令天文台發出熱帶氣旋警告信號，會是今年的第12次，將打破1946年以來年內發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄。

風烏AI、伏羲AI、盤古AI，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測本星期後期至下星期初會有1個巨型熱帶氣旋進入南海。（GFS／Windy.com）

天文台料熱帶氣旋橫過南海中北部 3大AI這樣預測

超強颱風樺加沙、博羅依後，再有連環3颱風進入南海？風烏AI天氣模式預測，10月3日至10月4日（星期五至星期六）會有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月4日至10月5日（星期六至星期日）進入本港400公里範圍，隨後在香西面湛江附近登陸。

風烏AI天氣模式預測，10月3日至10月4日（星期五至星期六）會有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月4日至10月5日（星期六至星期日）進入本港400公里範圍，隨後在香西面湛江附近登陸。（風烏AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI預測3連環颱風入南海 伏羲AI、盤古AI這樣預測

盤古AI亦預測10月4日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海及闖入本港400公里範圍。

伏羲AI也預測，10月3日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海及闖入本港400公里範圍，隨後在香港西面湛江附近登陸。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測10月4日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海及闖入本港400公里範圍，隨後在香西面湛江附近登陸。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

歐美模式預測

至於傳統GFS和ECMWF，同樣預測10月3日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海。其中GFS預測，該熱帶氣旋會在香港西面較遠位置登陸；10月14日會再有熱帶氣旋影響南海。

ECMWF預測10月3日至10月5日的熱帶氣旋，會在香港西面湛江附近登陸，10月13日至10月14日會有另一熱帶氣旋影響南海。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統GFS同樣預測10月3日至10月5日會有熱帶氣旋進入南海，強度較高，在香港南面掠過後在香港西面較遠位置登陸。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

+ 1

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶，但其強度存在變數；受其影響，明日稍後至星期日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪；隨着麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉；預料高空反氣旋會在下星期中後期覆蓋華南，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來幾陣驟雨。

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹8級風。