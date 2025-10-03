麥德姆打風│天文台料闖港300公里+路徑　3因素評估是否發8號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／麥德姆／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又打風！天文台10月3日晚上7時40分發出一號戒備信號，預料麥德姆會在星期五晚上（10月3日）至星期六早上（10月4日）與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會在星期六中午前維持；按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶，本港風勢星期六稍後將逐漸增強，天文台會考慮在星期六下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預料，本港星期六的日間仍然酷熱，受麥德姆的外圍雨帶影響，星期六稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，星期日（10月5日）初時驟雨較多。海有大浪及湧浪。



即睇麥德姆路徑+風力！或達強颱風級別▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，麥德姆會在10月3日至4日以颱風級別進入香港600公里範圍，10月4日至10月5日更會進入香港300公里範圍，隨後在香港西面海口市附近登陸。（天文台）

由於麥德姆令天文台發出熱帶氣旋警告信號，是今年的第12次，打破1946年以來年內發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶，但其強度存在變數；受其影響，明日稍後至星期日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪；隨着麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉，預料高空反氣旋會在下星期中後期覆蓋華南，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來幾陣驟雨。

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹8級風。