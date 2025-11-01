下周打風？天文台：熱帶氣旋增強入南海　逼港400公里？AI咁預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期又有颱風生成？連環颱風？天文台預測，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會繼續增強，有較大機會在下週中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶。而一個低壓區會在今明兩日影響南海中南部。



而盤古AI、風烏AI、伏羲AI，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS），均預測下星期會有1個熱帶氣旋進入南海。其中盤古AI、風烏AI、伏羲AI及ECMWF，都預測之後會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，風烏AI更預測或有再另1個熱帶氣旋緊隨穿過菲律賓。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台：低壓區逐漸發展 料下星期中入南海

11月打風「雙旋共舞」？天文台預測，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會繼續增強，有較大機會在下週中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶。而一個低壓區會在今明兩日影響南海中南部。

3大AI預測颱風逼近

而盤古AI、風烏AI、伏羲AI，都預測下星期會有1個熱帶氣旋進入南海，之後會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。

風烏AI預測，11月3日至11月5日（下星期二至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，之後會往西北偏西方向移動登陸越南。風烏AI又預測，11月8日至10日（星期六至星期一）會再有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，至11月12日再有另1個熱帶氣旋逼近菲律賓。

風烏AI預測會有連環3個熱帶氣旋。（風烏AI天氣模式）

盤古AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；11月9日至11月11日會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。

伏羲AI亦有相似預測，11月9日至11月11日會再有熱帶氣旋進入南海，之後會向西北偏北方向移動，逼近香港400公里範圍。

盤古AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；11月9日至11月11日會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。（盤古AI天氣模式）

伏羲AI亦有相似預測，11月9日至11月11日會再有熱帶氣旋進入南海，之後會向西北偏北方向移動，逼近香港400公里範圍。

歐美這樣預測

傳統ECMWF預測，巨形熱帶氣旋會在11月9日至11月10日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，逼近香港400公里範圍。

GFS則預測，巨形熱帶氣旋會在11月10日至11月12日穿過菲律賓進入南海，隨後往西南方向移動。

傳統ECMWF預測，巨形熱帶氣旋會在11月9日至11月10日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，逼近香港400公里範圍。（ECMWF／Windy.com）

GFS則預測，巨形熱帶氣旋會在11月10日至11月12日穿過菲律賓進入南海，隨後往西南方向移動。（GFS／Windy.com）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明日逐漸被一股偏東氣流取代，隨後一兩日該區風勢頗大，雲量較多。預料高空反氣旋會在下週中期覆蓋華南，該區天色稍為好轉，但早上天氣稍涼。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。