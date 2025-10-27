下星期有風？AI料連環颱風+奇特路徑　闖港400公里？歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期又有颱風生成？連環颱風？盤古AI、風烏AI、伏羲AI，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測下星期會有1個熱帶氣旋進入南海，之後會再有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓。



其中盤古AI、GFS及ECMWF都預測這個巨型熱帶氣旋會穿過菲律賓進入南海，ECMWF更預測可能會在這天闖入香港400公里範圍。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期又有颱風生成？。

3大AI預測颱風逼近

11月打風？盤古AI預測，11月3日至11月5日（下星期二至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，之後會往西北偏西方向移動登陸越南。盤古AI又預測「雙旋共舞」，同一時間菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋逼近，11月10日（星期一）穿過菲律賓。

風烏AI、伏羲AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；同一時間會有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓，但暫未知後續路徑。

歐美這樣預測

傳統GFS和ECMWF也有類似預測。GFS預測，巨形熱帶氣旋會在11月5日至11月7日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，但逼近海南島時會減速徘徊。

而ECMWF預測更進取，巨形熱帶氣旋會在11月6日至11月7日穿過菲律賓進入南海，之後往西北偏北方向移動，隨後再轉往東北方向移動，11月9日至11月10日闖入香港400公里範圍。

天文台暫未有預測

本港天文台暫未有相關預測。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，東北季候風會在今明兩日繼續影響華南，同時，一道廣闊雲帶會為南海北部帶來幾陣雨；預料季候風會在明日稍後被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，隨後一兩日廣東沿岸風勢頗大，而一股季候風補充會在周末期間影響華南；此外，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會在今明兩日橫過南海南部，移向越南。

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。