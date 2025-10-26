下星期有風？AI預測入南海「雙旋共舞」+奇特路徑　歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期又有颱風生成？連環颱風？盤古AI及傳統美國全球預報系統（GFS）均預測，下星期會有1個巨型熱帶氣旋進入南海，路徑奇特，之後會再有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓。



風烏AI、伏羲AI及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），亦預測會有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期又有颱風生成？。

3大AI預測颱風逼近

11月打風？盤古AI預測，11月3日至11月5日（下星期一至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，之後會大轉彎往西北方向移動，穿過海南島再登陸越南。

盤古AI又預測，同一時間菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋逼近，形成「雙旋共舞」。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI預測會有2個熱帶氣旋逼近，形成「雙旋共舞」。 （盤古AI天氣模式）

風烏AI、伏羲AI暫未預測有熱帶氣旋進入南海，但都預測下星期後期菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋逼近，惟強度不同。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI暫未預測有熱帶氣旋進入南海，但都預測下星期後期菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋逼近。（伏羲AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI暫未預測有熱帶氣旋進入南海，但都預測下星期後期菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋逼近。（風烏AI天氣模式）

歐美這樣預測

至於傳統GFS和ECMWF，預測大不同。GFS預測與盤古AI相近，但預測該熱帶氣旋會有11月7日至11月8日（下星期五至六）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，之後又轉向西南方向移動。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS亦預測會有2個熱帶氣旋逼近，形成「雙旋共舞」。（GFS／Windy.com）

而GFS與ECMWF都預測，下星期後期菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋逼近。

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測，下星期後期菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋逼近。（ECMWF／Windy.com）

天文台暫未有預測

本港天文台暫未有相關預測。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，乾燥的東北季候風會在今日影響華南，而一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋沿岸地區；一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本星期中期影響廣東沿岸，預料一股季候風補充會在周末期間影響華南。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫23°C至30°C，暫時最高吹6級風。