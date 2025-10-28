下星期有風？AI預測連環颱風逼港600公里+奇特路徑　歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期又有颱風生成？連環颱風？盤古AI、風烏AI、伏羲AI，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測下星期會有1個熱帶氣旋進入南海，之後會再有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓。



其中風烏AI及ECMWF都預測這個巨型熱帶氣旋會穿過菲律賓進入南海。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期又有颱風生成？。

3大AI預測颱風逼近

11月打風「雙旋共舞」？風烏AI預測，11月3日至11月5日（下星期二至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，之後會往西北偏西方向移動登陸越南。風烏AI又預測，同一時間菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋逼近，11月9日至11月10日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北偏北方向移動。

風烏AI預測，11月3日至11月5日（下星期二至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，之後會往西北偏西方向移動登陸越南。風烏AI又預測，同一時間菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋逼近，11月9日至11月10日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北偏北方向移動。

盤古AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；同一時間會有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓，但暫未知後續路徑。

伏羲AI亦有相似預測，但結構相當鬆散。

盤古AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；同一時間會有1個巨型熱帶氣旋逼近菲律賓，但暫未知後續路徑。

伏羲AI亦有相似預測，但結構相當鬆散。

歐美這樣預測

傳統ECMWF預測，巨形熱帶氣旋會在11月5日至11月7日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，在海南島南面掠過，再登陸越南。

GFS則未見有相關趨勢。

傳統ECMWF預測，巨形熱帶氣旋會在11月5日至11月7日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，在海南島南面掠過，再登陸越南。

GFS則未見有相關趨勢。

天文台暫未有預測

本港天文台暫未有相關預測。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，而偏東氣流會在星期五稍為緩和；受東北季候風影響，周末期間及下星期初華南沿岸地區氣溫稍為下降。

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。