下星期有風？AI預測3連環颱風+路徑　逼港400公里？歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期又有颱風生成？連環颱風？盤古AI、風烏AI、伏羲AI，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS），均預測下星期會有1個熱帶氣旋進入南海。



其中盤古AI、風烏AI、伏羲AI都預測之後會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，風烏AI更預測或有再另1個熱帶氣旋緊隨穿過菲律賓。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期又有颱風生成？。

3大AI預測颱風逼近

11月打風「雙旋共舞」？風烏AI預測，11月3日至11月5日（下星期二至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，之後會往西北偏西方向移動登陸越南。

風烏AI又預測，11月8日至10日（星期六至星期一）會再有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，至11月12日再有另1個熱帶氣旋逼近菲律賓。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI預測會有連環3個熱帶氣旋。

盤古AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；11月10日至11月12日會有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。

伏羲AI亦有相似預測，11月5日至11月8日會有熱帶氣旋進入南海。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI也預測，11月3日至11月5日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓，往越南方向移動；11月10日至11月12日會有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

歐美這樣預測

傳統ECMWF預測，巨形熱帶氣旋會在11月7日至11月8日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，逼近香港400公里範圍，隨後掠過海南島再登陸越南。

GFS則預測，巨形熱帶氣旋會在11月10日至11月12日穿過菲律賓進入南海，隨後往西南方向移動。

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統ECMWF預測，巨形熱帶氣旋會在11月7日至11月8日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，逼近香港400公里範圍，隨後掠過海南島再登陸越南。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS則預測，巨形熱帶氣旋會在11月10日至11月12日穿過菲律賓進入南海，隨後往西南方向移動。

天文台這樣預測

本港天文台表示，預料菲律賓以東西北太平洋的低壓區會在本星期後期為該區帶來不穩定天氣，並在下星期中期靠近菲律賓一帶。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，而偏東氣流會在星期五稍為緩和；受東北季候風影響，周末期間及下星期初華南沿岸地區氣溫稍為下降。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。