連環打風？AI預測颱風下星期逼港200公里+奇特路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】颱風海鷗後下星期打風？連環颱風？盤古AI、風烏AI、伏羲AI，以及傳統美國全球預報系統（GFS），均預測熱帶氣旋海鷗進入南海後，下星期會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海。其中盤古AI預測該巨型熱帶氣旋會闖入香港400公里範圍，伏羲AI更預測該巨型熱帶氣旋會逼近香港200公里範圍。



而本港天文台表示，熱帶氣旋海鷗會在未來兩三日橫過南海中南部並移向越南中部一帶；現時位於關島以南的熱帶氣旋，則會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶，隨後受東北季候風影響，其路徑存在變數。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI預測颱風逼港200公里

11月打風「雙旋共舞」？伏羲AI預測，海鷗會往西北偏西方向移動登陸越南。伏羲又預測，11月9日至11月10日（星期日至星期一）會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）更可能逼近香港200公里範圍，隨後減弱消散。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI預測，11月9日至11月10日（星期日至星期一）會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）更可能逼近香港200公里範圍，隨後減弱消散。（伏羲AI天氣模式）

盤古AI也預測，海鷗往越南方向移動後，11月11日至11月12日會再有1個巨型熱帶氣旋進入香港400公里範圍，路徑較伏羲預測的偏東。

風烏AI同樣預測，海鷗後再有巨型熱帶氣於旋11月10日至11月11日穿過菲律賓進入南海，但逼近香港400公里範圍時會大轉彎往東北方向移動遠離。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI也預測，海鷗往越南方向移動後，11月11日至11月12日會再有1個巨型熱帶氣旋進入香港400公里範圍，路徑較伏羲預測的偏東。（盤古AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI同樣預測，海鷗後再有巨型熱帶氣於旋11月10日至11月11日穿過菲律賓進入南海，但逼近香港400公里範圍時會大轉彎往東北方向移動遠離。（風烏AI天氣模式）

歐美這樣預測

傳統GFS及ECMWF亦有相似預測，其中GFS預測巨形熱帶氣旋會逼近香港400公里範圍，ECMWF則預測巨形熱帶氣旋距離較遠。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

（ECMWF／Windy.com）

天文台預測關島以南熱帶氣旋逐漸增強

本港天文台表示，熱帶氣旋海鷗會在未來兩三日橫過南海中南部並移向越南中部一帶，而現時位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶，隨後受東北季候風影響，其路徑存在變數。

（天文台）

（天文台）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，現時覆蓋華南的雲帶會在明日轉薄，該區天色稍為好轉；受東北季候風補充影響，接近周末廣東沿岸風勢頗大，雲量較多；隨着高空反氣旋增強，周末至下週初華南天色大致良好，氣溫回升。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫21°C至29°C，暫時最高吹6級風。