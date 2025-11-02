連環打風？AI+歐美預測颱風下周闖港400公里+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期打風？連環颱風？盤古AI、風烏AI、伏羲AI，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS），均預測熱帶氣旋海鷗進入南海後，下星期會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海，並逼近或闖入香港400公里範圍。



而本港天文台表示，熱帶氣旋海鷗會逐漸增強，有較大機會在本星期中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶，而一個低壓區會在今日影響南海中南部。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI預測颱風闖港400公里

11月打風「雙旋共舞」？伏羲AI預測，海鷗會在11月3日至11月5日（星期一至三）穿過菲律賓進入南海，之後會往西北偏西方向移動登陸越南。

伏羲又預測，11月9日至11月10日（星期日至星期一）會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）闖入香港400公里範圍，逐漸減弱消散。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲預測，11月9日至11月10日（星期日至星期一）會再有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）闖入香港400公里範圍，逐漸減弱消散。（伏羲AI天氣模式）

+ 6

盤古AI也預測，海鷗會在11月3日至11月5日穿過菲律賓進入南海，往越南方向移動；11月11日至11月12日會再有1個巨型熱帶氣旋逼近香港400公里範圍，路徑較伏羲預測的偏東。

風烏AI同樣預測，海鷗會在11月3日至11月5日穿過菲律賓進入南海，往越南方向移動，但隨後的巨型熱帶氣旋會大轉彎往日本方向移動。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI也預測，海鷗會在11月3日至11月5日穿過菲律賓進入南海，往越南方向移動；11月11日至11月12日會再有1個巨型熱帶氣旋逼近香港400公里範圍，路徑較伏羲預測的偏東。（盤古AI天氣模式）

+ 6

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

+ 7

歐美這樣預測

傳統GFS及ECMWF亦有相似預測，其中GFS預測巨形熱帶氣旋會逼近香港400公里範圍，ECMWF則預測巨形熱帶氣旋距離較遠。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS預測巨形熱帶氣旋會逼近香港400公里範圍。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF則預測巨形熱帶氣旋距離較遠。（ECMWF／Windy.com）

天文台預測海鷗移向越南

本港天文台表示，熱帶氣旋海鷗會逐漸增強，有較大機會在本星期中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶，而一個低壓區會在今日影響南海中南部。

本港天文台表示，熱帶氣旋海鷗會逐漸增強，有較大機會在本星期中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶。（天文台）

本港天文台表示，熱帶氣旋海鷗會逐漸增強，有較大機會在本星期中期橫過菲律賓並進入南海中南部，移向越南一帶。（天文台）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸增強，未來一兩日該區風勢頗大，雲量較多；預料高空反氣旋會在本星期中期覆蓋華南，該區天色稍為好轉，但早上天氣稍涼。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫21°C至27°C，暫時最高吹6級風。