鳳凰打風！天文台預測逼港400公里+8級風+路徑　3因素掛更高風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】本星期打風？本港天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日（11月10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。



天文台又說，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（11月12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11月11日）稍後至星期三有所增強，天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號；隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。



根據天文台熱帶氣旋路徑預測圖，超強颱風鳳凰會在11月9日至11月10日穿過菲律賓，之後以強颱風級別進入香港800公里範圍，11月11月至11月12日以颱風級別逼近香港400公里範圍。



AI預測颱風鳳凰逼港400公里

盤古AI、風烏AI、伏羲AI均預測熱帶氣旋海鷗進入南海後，下星期會再有巨型熱帶氣旋鳳凰進入南海，並逼近香港400公里範圍。

伏羲AI預測，鳳凰會在11月9日至11月10日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）更可能逼近香港400公里範圍，隨後減弱消散。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲又預測，鳳凰會在11月9日至11月10日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）更可能逼近香港400公里範圍，隨後減弱消散。

盤古AI也預測鳳凰會在11月11日至11月12日逼近香港400公里範圍。

風烏AI同樣預測，鳳凰於11月10日至11月11日穿過菲律賓進入南海，逼近香港400公里範圍，隨後大轉彎往東北方向移動遠離。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI也預測，海鷗往越南方向移動後，鳳凰會在11月11日至11月12日逼近香港400公里範圍。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI同樣預測，鳳凰於11月10日至11月11日穿過菲律賓進入南海，逼近香港400公里範圍，隨後大轉彎往東北方向移動遠離。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

乾燥的東北季候風會在未來數日影響華南，熱帶氣旋鳳凰會在今日移向呂宋，並在明日進入南海，隨後於南海東北部轉向偏北方向移動，移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱；在鳳凰及季候風共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼；隨着鳳凰遠離，本星期後期該區天色逐漸好轉，預料東北季候風補充會在下星期初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫20°C至28°C，暫時最高吹8級風。