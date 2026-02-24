一封利市看清自己在夫家地位　人妻直言心寒　網民建議以後這樣做

如何跟夫家相處，是每個媳婦都要面對的課題。



一名媳婦發文，稱朋友剛生完孩子，奶奶立刻包了10萬紅包（台幣，下同，約2.5萬港元），反觀她的奶奶什麼也沒給。她表示過年都會給夫家利市，生完孩子後卻完全沒收到任何東西或關心，讓她非常心寒。

示意圖（unsplash@Taan Huyn）

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，提到朋友剛生完孩子，不久後就收到了奶奶包的10萬元利市，還包了2萬元（約5000港元）給孩子；反觀她的夫家，結婚三年來老爺奶奶完全沒包利市給她或孩子，老公的兩個姊姊也沒送過孩子任何禮物。

原PO表示，每年過年她都會包1萬2（約3000港元）給老爺奶奶，更會包4千8（約1200港元）給老公的姪子與姪女，但夫家完全沒給過她，甚至生完孩子回去夫家也沒感受到任何關心，油飯錢也是自己負擔的，讓她忍不住直言：

真的感到很心寒。

【延伸閱讀】婆媳｜奶奶願出首期資助換樓 夫妻拒絕後3年 方知好彩沒中計

+ 4

此文一出，不少網友建議她不必熱臉貼冷屁股：

「過年紅包讓先生包，妳不要包啊，如果妳朋友沒有收到這些紅包，妳是不是就不難受？生孩子是妳跟先生想要的，不是為了這些紅包」

「他們沒給，妳也不用熱臉貼冷屁股，省下來」

「以後不要包了，對自己父母好就好了」

「過年紅包妳可以省下來，一回生二回熟，他們會習慣的。」



也有網友分享類似經驗：

「以前我買十個便當，前婆家（夫家）也沒給錢，建議錢不要給夫家，像丟水一樣，要投資也是投資自己小孩」

「我生2個，我婆婆（奶奶）、小姑也沒有任何表示，可能是婆家手頭並不寬裕，不要跟別人比較，人比人氣死人」

「我也都沒有，生完第一天先生就被要生活費，總之，要生之前自己存好存滿，錢守著用。」



【延伸閱讀】夫家規定除夕拜神拜到初六讓她崩潰大哭 三大過年婆媳問題引共鳴

+ 10

延伸閱讀：

奶奶強迫矯正孫左撇子被拒崩潰大哭 她遭小姑痛罵「不尊重媽媽」

奶奶哭訴心酸過往…媳婦反揭自己像「慈濟義工」 決心打破傳統

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】