皇都戲院7個小秘密　璇宮創辦人同張敬軒有淵源　員工咁樣學英文

撰文： 楊羨庭 最後更新日期： 2021-04-15 19:00

【皇都戲院／一級歷史建築／保育／新世界發展】有68年歷史北角皇都戲院，早前獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，去年由新世界發展投得所有業權，並啟動保育計劃，近日在復修動工前，特別舉辦《尋找你我他的皇都》的歷史體驗活動，讓公眾更了解皇都的前世今生，認識其珍貴的價值，以下為導賞團的7個精選驚喜位。

有68年歷史北角皇都戲院，早前獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，去年由新世界發展投得所有業權，並啟動保育計劃。（楊羨庭攝）

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1.皇都戲院前身「璇宮」辦創人同張敬軒有淵源？

璇宮戲院（即皇都戲院前身）由俄羅斯裔猶太人歐德禮（Harry Odell）創辦，他於1952年引入這種「劇院式戲院」，為當時的演藝人員提供表演平台，應其人脈之廣邀請到外國音樂名家輪流登台，目前戲院內其中1個舖位，就是模仿成他當年的辦公室以示致敬。

有趣的是，歐德禮跟歌手張敬軒都有些淵源，原來他目前用6位數字所租住的古老大屋「Alberose」，正是歐德禮的舊居，前年其媳婦Molly Odell曾與家人由海外到香港，就到張敬軒家中參觀互相交流，軒仔更形容是「感動的一天」。

目前戲院內其中1個舖位，就是模仿成他當年的辦公室以示致敬。（楊羨庭攝）

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2.璇宮早午晚演出票價相差近百倍

璇宮當年被稱為「民間大會堂」，只看建築的氣派裝潢，必定以為是上等人士才能進出的地方，但根據展覽資料顯示，旋宮當時分為中午、下午及晚上3個表演時段：中午時分放映粵語片，票價僅2毫、4毫及7毫；下午則有高歌豔舞表演，分前座、後座、廳座、超等及廂座，由1.5元至3.5元不等；夜晚就是頂尖古典音樂和西方歌舞表演，由4.7元至20.6元不等，而當年馬姐1個月人工大概30多元，由此可見，夜晚確實為上流人士的娛樂場所，大家都會盛裝打扮觀賞表演。

展覽展出了當年皇都戲院發售的戲票。（張浩維攝）

3. 1.5萬元買樓不是夢

不過，璇宮戲院還是敵不過洪流，於1957年底結業，易手後改名為皇都戲院，於1959年開業，成為香港早期的一站式娛樂地標，旁邊的皇都戲院大廈樓高11層，2座共221個住宅單位。展覽就模仿了當年的賣樓書，從上面的平面圖可見，單位四四正正，間格非常實用，1個住宅單位售14,200元起，還可以分12個月或24個月付款，相較現今買樓要「供到退休」的常態，令人更感年代遠去。

展覽模仿了當年的賣樓書，從上面的平面圖可見，四四正正，間格非常實用。（楊羨庭攝）

4. 拱橋式屋頂不只為美觀獨特

皇都戲院建築上最多人留意，必定是天台的拋物線型桁架，很多人或會以為設計是為美觀或帶來獨特的風格，但原來用拱橋式屋頂以製造無柱室內空間，令整個千人院廳內完全沒有支柱阻擋觀眾看戲，此設計被國際保育組織 Docomomo International 譽為世上獨一無二。不過天台「飛拱」暫時都未有開放，活動只提供以霓虹燈製作的模型，讓大家「望梅止渴」。

皇都戲院天台的拋物線型桁架成焦點。（楊羨庭攝）

5. 1971年皇都戲院電影票房排名

活動展出多件與戲劇相關的歷史舊物，包括舊戲票、員工入職申請登記表等，還有1份1971年有在皇都戲院上映的電影票房排名記錄，原來當年在該院上映電影片，最高票房正是由邵氏公司出品、姜大衛和狄龍主演的《無名英雄》，收入達1,201,152元。

展覽展出了1份1971年有在皇都戲院上映的電影票房排名記錄。（楊羨庭攝）

6.教員工同客人英語溝通「貓紙」

舊物中還發掘了1張英文筆記，由於不少外語人士都會前來看戲，戲院因而印製了1份「貓紙」，詳列員工在不同情況時可以怎樣用英語跟客人溝通，包括放映電影、時間、片長等資訊，非常有趣。

舊物中還發掘了1張英文筆記，由於不少外語人士都會前來看戲，戲院因而印製了1份「貓紙」，詳列員工在不同情況時可以怎樣用英語跟客人溝通。（楊羨庭攝）

7. 皇都的隱藏歌單

1980年代皇都戲院商場內的「偉倫唱片」，是當時流行音樂文化的重要載體，引入少有的英倫歐美音樂唱片，或日本流行曲及粵語金曲，成為一代又一代熱愛音樂的人駐足流連之地。是次展覽就在「偉倫唱片」的舊舖位設一幅唱片牆，不但是文青打卡位，更有隱藏歌單供大眾下載，好好感受屬於那輝煌時代的旋律。

1980年代皇都戲院商場內的「偉倫唱片」，是當時流行音樂文化的重要載體。（楊羨庭攝）

皇都戲院歷史體驗活動「尋找你我他的皇都」將舉行至4月30日，有意參觀人士可於網上登記成為「Culture for tomorrow」會員，填寫網上問卷後，有機會獲邀參觀。

【豪華戲院集體回憶】豪華戲院昨日（29日）低調「落幕」，引起不少觀眾街坊大呼不捨。影院大、夠懷舊是大家對它的第一印象，票價不合流地便宜更成為學生哥和月光族的恩物，有網民則分享在其中的看戲回憶，如煙味纏身、粗口橫飛，但這份貼地情懷在香港地已買少見少。（01製圖／資料圖片）