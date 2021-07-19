雙旋共舞｜煙花風力將達十號風球水平！會否掛八號？要看這些關鍵

【雙旋共舞／天文台／煙花／打風／颱風／八號風球／十號風球／熱帶氣旋／李氏力場】又打風？天文台表示，過去數小時，查帕卡採取較為偏向珠江口以西的方向移動，並有所增強。按照現時預測，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強，天文台會視乎本地的風力變化，在今日（7月19日）下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號；而熱帶氣旋煙花會在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，大致移向中國東南沿岸。

今次兩個熱帶氣旋來勢洶洶，翻查天文台網頁，查帕卡明日（7月20日）將達到八號風球水平風力，而煙花更可能達到十號風球風力！究竟會否有機會懸掛八號甚至十號風球？以下14張圖一一話你知！

另外，每次香港發出颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外，熱帶風暴「煙花」強度如何？正面吹襲香港的機率有多高？以下一一話你知。



先看強烈熱帶風暴「煙花」及熱帶風暴「查帕卡」路徑、直吹香港機率、強度，「煙花」中心風力將達10號風球級數？會否掛八號風球？▼▼▼

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天文台表示，熱帶氣旋查帕卡會在今明兩日移向廣東西部沿岸一帶，為該區帶來狂風驟雨及雷暴。本週後期華南沿岸仍有驟雨，短暫時間有陽光。此外，熱帶氣旋煙花會在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向中國東南沿岸一帶。

會否掛八號甚至更高風球？

不過，雖然強烈熱帶風暴「煙花」及熱帶風暴「查帕卡」分別會達十號及八號風球風力，但實際會否懸掛八號風球或更高信號，仍要視乎兩者最終移動路徑、是否靠近香港，以及實際情況。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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