一開口勁臭恐是6種惡病纏身！專家：一浸屎味湧上嚟

第一次見面時，若聞到對方口齒清新的氣息，感覺整場約會都十分愉悅；但一張嘴飄出濃郁惡臭時，不禁讓人尷尬不已，甚至想永遠保持社交距離。不過，口臭問題可能不單純是衛生習慣，如果所有清潔都做好，還是飄出臭味，就要小心身體恐出狀況了。



台灣外科醫生江坤俊在《江P醫件事》提到，嘴巴的氣味主要從兩個地方來，首先是呼吸道，假設有鼻竇炎或肺部有膿瘍的患者，可能會產生一些氣味；另外則是腸胃道。

口臭人士一開口「一浸屎味湧上嚟」原來係屁… 台醫警告可能是6種惡病纏身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台醫說明，有嚴重胃潰瘍、胃食道逆流或長期便祕導致肚子塞滿大便的人，久而久之這些氣味不是以放屁排出，不然就是「從嘴巴倒上來。」

但要小心的是，有全身性疾病者也會散發異味，江坤俊表示，像是糖尿病患者會產生酮酸，還有罹患肝臟毛病時，因為很多廢物無法被代謝，就可能從汗、尿，甚至是口腔氣味排出，此時便會聞到一些奇怪的味道。

「還有腎臟問題」江坤俊提醒，當腎臟不好時，原本必須被排出的尿素氮會受影響，若堆積在身體中，就會被體內的細菌分解成氨，呼出來的氣味就是氨味，而造成嚴重口臭。

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不過，有口臭、怪味，但又無法靠口腔清潔劑去除的時候，是否就等於腎臟出問題？對此，江坤俊也解答「5字訣」幫助大家辨別。台醫解釋，「泡、水、高、貧、倦」其中2至3種情況出現時，再加上有口臭，就要注意了。所謂泡就是蛋白尿，當尿尿完觀察馬桶時，若有泡泡且持續2至3分鐘都沒散，一定要多加留意。

水指的是水腫，常出現在早上起床，下肢有風濕或水腫現象；高是高血壓，平時血壓都處在正常狀態，莫名其妙突然高起來；貧意思是貧血，江坤俊提到，這可從眼睛觀察，假設眼瞼拉下來是蒼白、牙齦也變白，且是毫無原因突然症狀，可能是腎臟問題影響凝血功能。最後，倦就是疲，因為腎臟不好容易疲倦情況。

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