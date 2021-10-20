IKEA官方IG揭名字正確讀法　原來「衣key牙」同「艾key牙」都錯？

台灣IKEA北市敦北店在今年4月26日正式熄燈，沒想到不到半年，IKEA宣布將以嶄新面貌回歸原址，店名叫做「台北城市店小巨蛋」，空間將重新規劃，力拚今年底、明年初開幕，也讓不少網友直呼「把我們的眼淚還來」、「原來敦北店收起來是為了開新的敦北店？」、「好想你！快回來」。
IKEA店名真正的唸法也再掀起另一波討論，各式各樣的唸法都有，有網友在PTT八卦板以「驚！原來IKEA的正確唸法是這樣」為題發文，表示「台灣人大多數唸IKEA（椅KE亞），美國人都說IKEA（唉KE亞）」，原PO貼出新加坡IKEA官方IG帳號公開瑞典家具公司「IKEA」的真正發音。
官方公布IKEA的正確唸法為「椅KAY阿」（EE-KAY-UH），並不是大眾常唸的「椅KE亞」或美式的「唉KE亞」，原PO也分享外國人教學如何發音IKEA的影片。
貼文一出，不少網友留言表示「我都唸IKEA」、「不是本來就唸IKEA嗎」、「店員也不是唸這個耶，他錯了！」、「唉KE亞是美式發音，官方給的是瑞典當地的」、「COSTCO也要正名嗎」、「一個KEA各自解讀」、「聽過一個美國人講得滿有道理，他說IKEA的唸法其實沒有什麼對不對的問題，在那個語言裡面就是習慣這樣唸，你也不能說誰對誰錯」、「就像BMW德國也不是唸BMW」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】