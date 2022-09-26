「拓也哥」逝世│與AV男優對決爆紅　患糖尿病截肢　9大症狀要求醫

【拓也哥／離世／男吹神】因在日本節目《矛盾大對決》與「不會射精的AV男優」澤井亮對決一夜爆紅的「拓也哥」井口拓也（コレステロールタクヤ），今日（26日）傳出離世消息，終年47歲。「拓也哥」近年患上糖尿病屢傳病重，亦要截肢保命，其實糖尿病十分常見，如果出現經常口渴、飢餓、視力模糊等9個症狀，就要及早求醫了。



「拓也哥」井口拓也（コレステロールタクヤ），今日（26日）傳出離世消息，終年47歲。（網上圖片）

拓也哥2013年在醫院做血液檢查時得知患上糖尿病，起初沒有求診，直到2017年發現右腳趾冒出痘痘，換膠布時發現傷口見骨，其後右腳小趾遭到截肢。拓也哥於2021年傳出心力衰竭緊急住院消息，亦因病情惡化把左小腿截肢。

拓也哥家人今日（9月26日）發聲明，表示拓也哥不幸於9月16日離世，由於一切發生得太突然，未能立即向外公布，其身後事由親人處理，有關他開設的店鋪，新宿店由副店長NAOMI繼承，名古屋分店則關閉。

拓也哥今年8月20日在Twitter發文，透露自己「住院中」。（Twitter）

全球有逾4億名糖尿病患者



「拓也哥」逝世消息引來網民熱議，不少人關注糖尿病問題。其實糖尿病是常見疾病，根據國際糖尿病聯盟，全球有超過4億人為糖尿病患者，預計至2040年，患者人數更會增至6.4億；本港則有超過70萬人患糖尿病，佔總人口約一成，即每10個港人就有1個患者，估計到2030年增至92萬人。

糖尿病7個高危群組▼▼▼

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根據本港衛生署數據，糖尿病是本港第10號致命疾病，每年造成300多至700多港人死亡，不容忽視。

糖尿病9大症狀及預防方法



糖尿病是長期困擾患者的疾病，暫時未有根治方法，如果出現經常口渴、感到飢餓、容易疲倦等9個徵狀，就要加倍留神！另外，有人說預防糖尿病不可吃飯，要食番薯葉、番石榴及秋葵，究竟是否正確呢？以下一一解答。

糖尿病9大症狀＋預防方法▼▼▼