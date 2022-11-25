補習女老師半夜突收學生爸爸傳嚟「露骨照」　事後先知更黑暗真相

為了籌措生活費，大學生常利用課餘時間打工，時薪不錯的補習成了不少人的首選。



但一名女網友PO文抱怨，她提到日前收到之前補習學生爸爸傳來的訊息，不料點開來驚見火辣性感戰袍。

學生爸還寫道「襯衫裡面一樣穿上次那套」，讓她嚇得封鎖對方，大嘆幸好早就結束補習關係，「不然有可能也會遭受魔爪」。

貼文後竟發現有其他女網友曾遭同一爸爸魔爪（點圖看原文及相關對話截圖）：

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一名女網友在Dcard發文抱怨，她表示日前半夜滑手機時，之前補習學生的爸爸突然傳訊息，只見開頭名字並非自己，原PO疑惑之下點開訊息，赫見學生爸寫道「ＸＸ老師明天上課嗎？襯衫裡面一樣穿上次那套喔」，還附上一張「火辣性感戰袍」照片。

原PO震驚之下只回「…」，之後學生爸爸發現傳錯人，連忙刪除調情訊息與照片，但附上一句「剛要傳給另一位老師，誤傳了，真抱歉」，原PO頓時醒悟「原來是另一位老師的額外收入啊」，隨即截圖存證並封鎖對方。

文末原PO表示當初這名爸爸的要求不太合理，慶幸早早解除和對方的補習關係，「不然有可能也會遭受魔爪」，她還呼籲眾多網友找補習工作時記得好好保護自己，免得遭遇狼爪。

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貼文曝光後網友們熱烈回應，「你誤會了！那是他跟他老婆角色扮演啦！情趣情趣！」、「有點像借酒裝瘋真告白」、「這個爸爸好噁有家室還這樣，那個老師也好噁，知道男生有家室還這樣」、「這對話一看也知道雙方你情我願，怎麼會覺得是單一方遭魔爪？」、「超噁的家長」、「地方的爸爸需要再教育」。

針對網友留言，原PO回文認為對方不太可能借酒裝瘋，提到當時和對方談小朋友的教育都談得不太開心，最後改成和孩子媽媽談，「不過不管怎樣，先封鎖應該就沒問題了」；另外原PO回憶，曾有幾次上課時家中僅剩學生和學生爸爸，瞬間覺得毛骨悚然，「幸好他沒對我做什麼」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】