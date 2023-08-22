揸車出街竟「被坦克撞」 中國最新款輪式輕坦克VN22B意外曝真身
撰文：中天新聞網
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大陸網路社交平台上近日流傳一段影片，山西呂梁街頭發生一起「特殊」車禍。
一輛坦克攔腰撞上私家轎車，造成轎車右側車身嚴重損毀，還意外讓大陸新一代款輪式輕坦克VN22B真身曝光（點圖放大瀏覽）：
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網傳影片中，一輛輪式輕坦克VN22B，在大馬路上與小轎車相撞，坦克車頭當場撞毀汽車副駕座，車窗玻璃碎裂、車身變形，所幸副駕駛座上沒人乘坐，無人員受傷。
而一名男子站在坦克車頭，正與綁著馬尾的轎車女司機不斷爭論，由於拍攝距離較遠，無法得知對話內容。
影片拍攝者疑似路過目擊車禍，拿手機拍下現場情況：「坦克撞到了汽車？這車太倒楣了，這車怎賠啊？這車有沒有保險？」身旁民眾則回應「看到人家車（坦克）那兒，非要加快速度變道進來」、「這下好了攤上事了」。
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據悉VN22B是北方工業集團專門針對國際市場開發的輪式坦克，主要配備1門105公釐火砲，與所有標準北約105彈藥相容，是VN22輪式裝甲車家族中的一員，而VN22是目前大陸最先進的輪式裝甲車族，該車最早在2021年珠海航展上首次亮相。
此前《央視》報道稱VN2，為6×6輪式裝甲車，搭載全輪轉向系統，轉彎半徑比一般4輪小，靈活性更高。此外搭載半主動懸掛，操作員在駕駛艙內就能夠完成對懸掛調節，除了在平地可以快速行駛，越野性能也非常突出。
VN22B則是在VN22底盤基礎上換裝帶105毫米線膛炮的炮塔武器系統而研製成功的突擊炮。這種突擊炮機動性、火力打擊機性等都優於此前大陸主推的ST1輪式突擊炮、WMA301輪式突擊炮等，主要作用是為作戰部隊提供火力支援，或是執行戰術偵察與防禦任務。
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