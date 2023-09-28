打風？天文台：低壓區漸發展　歐美模式料巨型熱帶氣旋下周襲台灣

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／小犬】中秋節國慶假期後又有機會打風？天文台表示，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數天逐漸發展，並在下周中期移向呂宋至台灣以東一帶，但其後路徑及強度存在變數。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及本港天文台「地球天氣」最新氣象圖，將有1個大型熱帶氣旋移向台灣，風暴中心會於下周四（10月5日）在台灣南站極近距離位置掠過，之後繼續移向廣東沿岸，並在香港東面揭陽市附近登陸。而美國全球預報系統GFS同樣預測會有大型熱帶氣旋移向台灣，但截至下周六（10月7日）仍距離台灣甚遠，與ECMWF略有不同。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否靠近香港？對台灣影響有多大？以下一一看清。另根據科学科普博主「中國氣象愛好者」引述超級電腦預測，西太平洋上或將有「雙颱風共舞」局面。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新氣象圖，將有1個大型熱帶氣旋移向台灣，風暴中心會於下周四（10月5日）在台灣南站極近距離位置掠過，之後繼續移向廣東沿岸，並在香港東面揭陽市附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF氣象圖熱帶氣旋路徑（Windy.com）▼▼▼

天文台「地球天氣」氣象圖熱帶氣旋路徑（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

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下星期有熱帶氣旋移向台灣？天文台表示，一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大，此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數天逐漸發展，並在下周中期移向呂宋至台灣以東一帶，但其後路徑及強度存在變數。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新氣象圖，將有1個大型熱帶氣旋移向台灣，風暴中心會於下周四（10月5日）在台灣南站極近距離位置掠過，之後繼續移向廣東沿岸，下周六（10月7日）在香港東面揭陽市附近登陸。由於天文台「地球天氣」氣象圖是基於ECMWF數據，故亦看到類似情況。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

美國全球預報系統GFS同樣預測會有大型熱帶氣旋移向台灣，但截至下周六（10月7日）仍距離台灣甚遠，與ECMWF略有不同。

另根據科學科普博主「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。

「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。（「中國氣象愛好者」）

「中國氣象愛好者」又引述超級電腦預報中，到10月初西太平洋上熱帶系統將進一步發展，10月4日台灣以東有一個低壓系統，同時馬利安納群島以東西太平洋深處也有一個低壓系統，當中位於台灣以東的低壓系統將發展至1000百帕（熱帶風暴）以下，若持續發展，將成為今年第14號颱風「小犬」。

至於馬利安納群島以東的低壓系統，「中國氣象愛好者」指同樣有發展增強趨勢，「超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是雙颱風共舞的局面」，而颱風會非常靠近台灣東部沿海，有可能成為在雙節長假裏影響台灣的颱風。

「中國氣象愛好者」指，超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是「雙颱風共舞」局面。（「中國氣象愛好者」）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多年都有幾陣驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。